FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOSILI BOČICE S KRVLJU /

Billy Bob Thornton otkrio zašto su on i Angelina Jolie prekinuli: Stao na kraj svim tračevima

Billy Bob Thornton otkrio zašto su on i Angelina Jolie prekinuli: Stao na kraj svim tračevima
×
Foto: Andrea Staccioli Insidefoto/backgrid/backgrid Uk/profimedia

Njihova veza bila je intenzivna

19.11.2025.
20:37
Hot.hr
Andrea Staccioli Insidefoto/backgrid/backgrid Uk/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki glumac i redatelj Billy Bob Thornton (70) u novom je intervjuu za magazin Rolling Stone progovorio o razlozima razlaza s holivudskom zvijezdom Angelina Jolie (50), jednom od najpoznatijih imena filmske industrije. Par je početkom 2000-ih bio u središtu globalne medijske pažnje, ne samo zbog strastvenog odnosa, nego i zbog ekscentričnih detalja poput nošenja bočica s krvlju jedno drugoga.

Billy Bob Thornton otkrio zašto su on i Angelina Jolie prekinuli: Stao na kraj svim tračevima
Foto: Chase Rollins/pa Images/profimedia

Thornton je otkrio da je njihov brak završio mirno i bez sukoba. Istaknuo je da je glavni razlog prekida bila njihova potpuno različita svakodnevica: Jolie je živjela izrazito aktivnim, "globalnim" tempom, dok je on pratnju i glamur doživljavao kao teret zbog svojeg, kako kaže, izrazito "agorafobičnog" načina života. Dodao je i da je tada bio nesiguran te često smatrao da "nije dovoljno dobar" za nju.

Početak veze bio je intenzivan i brz

Thornton i Jolie upoznali su se 1999. godine na snimanju filma Pushing Tin, a već godinu kasnije iznenadili su javnost brakom nakon kratke, ali vrlo intenzivne romanse. Njihov odnos ubrzo je postao jedan od najpraćenijih u Hollywoodu, uz stalnu prisutnost paparazza.

U braku su 2002. posvojili sina Maddoxa iz Kambodže, no ni roditeljstvo nije uspjelo ublažiti pritisak javnosti i duboke razlike u životnim navikama. Već 2003. odlučili su se razvesti, ali su, tvrdi Thornton, uspjeli sačuvati međusobno poštovanje i prijateljski odnos.

'Jedno od najboljih razdoblja u životu'

U intervjuu za Rolling Stone, Thornton je naglasio da mu je vrijeme provedeno s Jolie ostalo u lijepom sjećanju. Iako su bili dio medijske senzacije, privatno su, kaže, funkcionirali skladno i iskreno.

POGLEDAJTE VIDEO:Anušić o tenzijama prije obljetnice: 'Čista provokacija'

Angelina JoleBilly Bob Thornton
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOSILI BOČICE S KRVLJU /
Billy Bob Thornton otkrio zašto su on i Angelina Jolie prekinuli: Stao na kraj svim tračevima