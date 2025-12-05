Panika u Francuskoj: Ratna mornarica pucala na dronove iznad nuklearne baze!

Francuska ratna mornarica otvorila je vatru a dronove koji su se pojavili iznad vojnog kompleksa s visokom razinom sigurnosti u kojem su smještene podmornice na nuklearni pogon. Kako navodi francuska žandarmerije, u četvrtak navečer iznad baze Île Longue u Bretanji, strateškog središta francuskih balističkih podmornica, detektirano je pet dronova, objavila je agencija AFP, prenosi Politico.

Riječ je o ključnom mjestu francuskog nuklearnog odvraćanja, gdje su usidrene podmornice opremljene nuklearnim bojevim glavama. Vojnici zaduženi za sigurnost baze odgovorili su vatrom, no zasad nije jasno jesu li dronovi oboreni.

Lokalne vlasti su za AFP potvrdile da je zbog incidenta otvorena istraga, ali da to nije utjecalo na rad baze. U tom području dronovi su primijećeni i prošlog mjeseca, iako ne izravno iznad vojnog kompleksa. Francuski mediji podsjećaju kako je područje bilo meta dronova i godinama prije ruske invazije na Ukrajinu.

Podsjetimo, posljednjih mjeseci zabilježeni su letovi bespilotnih letjelica iznad osjetljivih vojnih i civilnih objekata u Belgiji, Njemačkoj, Danskoj i Norveškoj. U Poljskoj su u rujnu podignuti borbeni avioni kako bi presreli ruske dronove. Incident koji se široko tumači kao još jedan korak u hibridnom ratu Vladimira Putina protiv Europe.

Francuske vlasti zasad se nisu oglasile o mogućem porijeklu dronova.

