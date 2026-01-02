Legendarni Vlado Šola progovorio o Euru i svojoj ulozi: 'Ovo vidim kao naš problem'

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju vrlo brzo, u siječnju ove godine očekuje nastup na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Europsku smotru moći ćete gledati ekskluzivno na RTL televiziji i platformi Voyo, a utakmice će s RTL-ovim Filipom Brkićem komentirati legendarni hrvatski vratar i osvajač zlata na SP-u 2002. i Olimpijskim igrama 2004., Vlado Šola, koji nam je objasnio što se može očekivati.

Naši rukometaši smješteni su u skupinu E zajedno s domaćinom Švedskom, Nizozemskom te Gruzijom. Prvu utakmicu izabranici Dagura Sigurðssona igraju 17. siječnja protiv Gruzije, dva dana kasnije slijedi okršaj s Nizozemskom, a za kraj prvog kruga, 21. siječnja, čeka ih spektakl protiv domaćina Švedske.

"Na osnovu zadnjih rezultata, odnosno zadnjeg Svjetskog prvenstva, mi bismo trebali tu grupu proći, po meni jedini ozbiljni konkurent u toj grupi je Švedska. Nizozemska je solidna reprezentacija, međutim čini mi se da malo gubi korak. Jedno vrijeme su bili zanimljivi i nezgodni, ali čini mi se nekako da s obzirom na broj ozlijeđenih igrača u zadnjem periodu, da nam ne bi trebali stvarati veće probleme. Gruzija je autsajder u ovoj grupi", istaknuo je Šola na početku razgovora.

U drugom krugu će se naša reprezentacija križati s dvije najbolje ekipe iz skupine D (Slovenija, Farski Otoci, Crna Gora, Švicarska) te skupine F (Mađarska, Island, Poljska, Italija).

Nitko nije nominalno kvalitetniji

Šola je uvjeren da će i u toj fazi natjecanja Hrvatska proći jako dobro.

"Tu nema ni jedna reprezentacija koja je nominalno kvalitetnija od nas. Mađari su zanimljiv i dobri. Međutim, po onome što su pokazali zadnjih godina, vrlo su nestabilni. Gube utakmice i prošlo Svjetsko prvenstvo od nas su izgubili, prosuli su veliko vodstvo u zadnjih par minuta. Ovoga puta to im se i događalo u zadnjim kvalifikacijskim utakmicama, tako da su dosta nestabilna reprezentacija. Ove druge reprezentacije nisu na našem nivou, osim Slovenije, ako bude kompletna. Island je reprezentacija koja bi mogla zaprijetiti, ali objektivno mi smo jači od njih. Ono što ja vidim kao naš problem, odnosno koji bi mogao biti problem, je taj što dosta naših igrača nije imalo punu minutažu u svojim klubovima. Imamo Šipića koji je ozlijeđen i pitanje je hoće li biti na Europskom prvenstvu. Nekako, kako stvari stoje, čini mi se da ne. To nam čini jedan veliki problem i opterećenje za našu igru u napadu. Iako, ako je razlog samo trenutačna nekakva lošija forma, onda se ne moramo brinuti jer mislim, iz svog vlastitog iskustva, da kad se dolazi u reprezentaciju da se tu podigne razina entuzijazma, motiva i želje, jasno za osvajanje medalje, i forma se digne", izjavio je.

'Slavić? Zanimljiv i drugačiji'

Osvruo se Šola i na Dinu Slavića, hrvatskog golmana koji je oduševio nastupom u pripremnoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije i Sigurdsson ga je uvrstio na popis za drugi krug priprema.

"Slavić je branio jako dobro u Zagrebu. Zanimljiv je golman, drugačiji je svakako od ove dvojice (Kuzmanović i Mandić op.a.). Ušao je u širi kadar. Premda, to se nikad ne zna, ali nekako mislim da su Kuzmanović i Mandić nekako betonirali svoje mjesto u početnom rosteru, a forma će odlučivati tko će biti unutra. Mislim da tu neće biti puno promjena", prokomentirao je.

Šola, koji će biti stručni komentator na RTL televiziji za ovaj Euro, se osvrnuo na svoju ulogu i za kraj odgovorio na pitanje o izazovima i očekivanjima.

"Moji izazovi, a ne znam, nemam nekakvih. Očekujem da ćemo Filip i ja to odraditi na visokoj razini, da nećemo slučajno imati nekakvih gafova i da ćemo biti objektivni. To su moja očekivanja", zaključio je.

