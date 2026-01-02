Put hrvatskih rukometaša kreće iz Malmöa: U ovim dvoranama će se igrati Europsko prvenstvo

Europsko rukometno prvenstvo za muškarce 2026. godine, 17. po redu, od 15. siječnja do 1. veljače ugostit će tri rukometne velesile – Dansku, Norvešku i Švedsku. Vrhunski rukomet igrat će se u četiri grada i četiri impresivne dvorane, a za hrvatske navijače najvažnija adresa bit će švedski grad Malmö, gdje će naši reprezentativci započeti svoj put prema europskom vrhu. Donosimo detaljan pregled svih borilišta na kojima će se voditi bitke za medalje.

Malmö Arena: Hrvatski dom u prvoj fazi i drugom krugu

Hrvatska rukometna reprezentacija svoje će utakmice u preliminarnoj fazi natjecanja igrati u Malmö Areni, drugom najvećem dvoranskom kompleksu u Švedskoj koji može primiti preko 12.000 gledatelja. Riječ je o modernoj dvorani koja je već ugostila velika natjecanja poput svjetskih rukometnih prvenstava 2011. i 2023. godine, ali i dva Eurosonga, što svjedoči o njezinoj multifunkcionalnosti i vrhunskoj organizaciji.

Kauboji su smješteni u skupinu E zajedno s domaćinom Švedskom, uvijek neugodnom Nizozemskom te Gruzijom. Prvu utakmicu izabranici Dagura Sigurðssona igraju 17. siječnja protiv Gruzije, dva dana kasnije slijedi okršaj s Nizozemskom, a za kraj prvog kruga, 21. siječnja, čeka ih spektakl protiv domaćina Švedske. Ono što je posebno važno za navijače jest da će, u slučaju prolaska, Hrvatska i utakmice glavnog kruga natjecanja igrati upravo u Malmöu.

Tamo bi se naša reprezentacija križala s dvije najbolje ekipe iz skupine D (Slovenija, Farski Otoci, Crna Gora, Švicarska) te skupine F (Mađarska, Island, Poljska, Italija), što znači da bi hrvatski navijači cijeli put do polufinala mogli pratiti s jedne lokacije.

Jyske Bank Boxen: Danska tvrđava za veliko finale

Sve reprezentacije koje se natječu na Euru 2026. sanjat će o dolasku u Herning. Upravo će se u tamošnjoj dvorani Jyske Bank Boxen odigrati završni vikend prvenstva – polufinala 30. siječnja te utakmica za broncu i veliko finale 1. veljače 2026. godine. Ova dvorana, poznata i kao "Boxen", najveća je u Danskoj i može primiti do 15.000 navijača, a smatra se jednim od hramova europskog rukometa.

Herning i njegova dvorana bili su domaćini niza velikih natjecanja, uključujući muški EHF EURO 2014. te svjetska i europska prvenstva za rukometašice. Osim završnice, u Herningu će se igrati i utakmice skupina A (Njemačka, Španjolska, Austrija, Srbija) i B, gdje će nastupati domaćin Danska pred svojom publikom.

Norveška i drugi švedski adut zaokružuju priču

Preostale dvije skupine preliminarne faze igrat će se u Norveškoj i još jednom švedskom gradu. U Unity Areni u Bærumu, predgrađu Osla, igrat će se utakmice skupina C i D. Norveški navijači imat će priliku gledati svoju reprezentaciju u skupini C, gdje ih čeka pravi klasik protiv aktualnih europskih prvaka Francuza, te dvoboji s Češkom i Ukrajinom.

Najmanja dvorana prvenstva, Kristianstad Arena u istoimenom švedskom gradu, s kapacitetom od oko 4.500 gledatelja, ugostit će skupinu F. Iako manja, ova dvorana dom je slavnog kluba IFK Kristianstad i poznata je po vatrenoj atmosferi. U njoj će se za prolazak u drugi krug boriti Mađarska, Island, Poljska i Italija.

Hrvatski rukometaši tako imaju jasan put: uspjeh u Malmöu otvara vrata drugog kruga na istom mjestu, a san o medalji vodi u danski Herning. Skandinavija je spremna za rukometni spektakl, a nadamo se da će Kauboji biti jedni od glavnih protagonista na toj velikoj pozornici.

