Je li Luka Cindrić dužnik na velikim natjecanjima? 'To su samo vaše novinarske priče'

Uoči početka Europskog prvenstva u rukometu u Danskoj (od 15. siječnja do 1. veljače), Švedskoj i Norveškoj, legendarni bivši hrvatski reprezentativci Slavko Goluža, Mario Kelentrić i Valter Matošević gostovali su u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" gdje su bez zadrške progovorio o brojnim aktualnim temama. Ipak, jedno se pitanje posebno istaknulo, ono koje se već duže vrijeme provlači kroz rukometne kuloare. Je li fantastični Luka Cindrić ostao dužnik reprezentacije na velikim natjecanjima? Goluža, bivši izbornik i čovjek koji Cindrića poznaje "u dušu", ponudio je jasan i argumentiran odgovor, razbivši mit o Cindrićevom navodnom dugu.

'Svi su osporavali te njegove povrede'

Na izravnu konstataciju kako Luka Cindrić "lagani dužnik na velikim natjecanjima" i pitanje zašto na velikim natjecanjima ne pruža igre kakve se od njega očekuju, Goluža je odlučno stao u obranu jednog od naših ključnih igrača. Odbacio je tezu o dugu, a kao glavni razlog naveo je ono što se često zanemarivalo ili osporavalo, teške ozljede s kojima se igrač borio.

Luka Cindrić je dužnik po tim novinarskim pričama koje pričate, ali ako su bile povrede, onda su bile povrede. Ja nisam taj koji će reći je li netko povrijeđen ili nije, za to postoji zdravstvena ekipa koja izborniku kaže može li igrač nastupiti ili ne. Slavko Goluža.

"Ja Luku uistinu dobro poznajem, vodio sam ga na jednom Svjetskom prvenstvu za mlade u Bosni i imamo izvanredan odnos. On je dobar i pošten momak", započeo je Goluža, dajući osobni pečat svom svjedočanstvu.

"Dužnik je po tim novinarskim pričama koje pričate, ali ako su bile povrede, onda su bile povrede. Ja nisam taj koji će reći je li netko povrijeđen ili nije, za to postoji zdravstvena ekipa koja izborniku kaže može li igrač nastupiti ili ne. Barem je u mom mandatu tako bilo."

Bi li Luka Cindrić mogao na ovom EP-u potegnuti jako i biti jedan od ključnih igrala Hrvatske, nositelja igre u pravom smislu te riječi?

"Mislim da je Luka uvijek davao sve od sebe, koliko je mogao", tvrdi Slavko Goluža.

Goluža je zatim iznio ključan detalj, tvrdeći da ima informacije iz prve ruke o Cindrićevom stanju na posljednjem velikom natjecanju.

"Svi su osporavali te njegove neke povrede, a ja osobno znam iz prve ruke da je Luka zadnje prvenstvo bio jako povrijeđen. Došao je ozlijeđen iz kluba Veszprema, a na prvenstvu je dobio udarac na isto to mjesto. Znam gdje je čovjek bio i da je dao sve od sebe da se vrati i pomogne dečkima", otkrio je Goluža.

Ne znamo sa Cindrom što će biti jer on uvijek nekako ima neku blokadu kad je u reprezentaciji. Mario Kelentrić.

Igrač koji donosi prevagu

Bivši izbornik ne dvoji da je Cindrić igrač svjetske klase, čija kvaliteta nikada nije bila upitna, što potvrđuju i klubovi za koje je nastupao. Smatra da mu javnost treba vjerovati i pružiti podršku, a jedino što mu želi uoči Eura jest dobro zdravlje.

"Sigurno da je on jedan od igrača koji može donijeti prevagu. Ono što mu ja od sveg srca želim je zdravlje. Vidimo da igra u Veszpremu, da igra dobro. Pa o kakvom se igraču radi? Zar bi ga Barcelona uzimala da nije takav?", slikovito je pojasnio Goluža, dodavši kako se o Luki ne trebaju trošiti riječi te da vjeruje kako će na predstojećem prvenstvu imati svoj veliki doprinos.

Prema Golužinim riječima, priča o "dužniku" Cindriću nema temelja. Umjesto kritika, Slavko Goluža naglasak stavlja na borbu s ozljedama koje su ga sputavale u ključnim trenucima. S nadom da su teški dani iza njega, cijela rukometna javnost, baš kao i Slavko Goluža, iščekuje Europsko prvenstvo na kojem bi zdravi Luka Cindrić konačno mogao pokazati svu raskoš svog talenta i povesti Hrvatsku prema novom velikom rezultatu.

Mario Kelentrić je samo kratko istaknuo:

"Ne znamo sa Cindrom što će biti jer on uvijek nekako ima neku blokadu kad je u reprezentaciji".

Valter Matošević, trener golmana u hrvatskoj rukometnoj reprezenatciji i Sigurdssonov pomoćnik, također je u Maksanovom korneru komentirao Luku Cindrića. Matošević je poseban naglasak stavio na Cindrićevu ulogu čija forma i zdravlje mogu definirati put Hrvatske na prvenstvu.

Na pitanje o tome može li nadolazeće prvenstvo biti ono na kojem će Luka Cindrić napokon ispuniti svoj puni potencijal i odigrati cijeli turnir na najvišoj razini, Matošević nije imao dvojbi oko njegove važnosti za momčad. Naglasio je kako je Cindrić profil igrača koji je prijeko potreban hrvatskoj igri.

"Luka igra odlično. On nama treba, takav tip srednjeg vanjskog koji igra okomito na gol, koji igra za druge vanjske igrače i koji je tehnički iznimno jak", istaknuo je Matošević. Upravo ta sposobnost Cindrića da napada prostor i stvara višak za suigrače čini ga nezamjenjivim u napadačkoj shemi reprezentacije. Njegova vizija igre i tehnička potkovanost otvaraju prilike za krila i pivote, čineći hrvatski napad raznovrsnijim i opasnijim. Matošević vjeruje da su njegove najbolje izvedbe, kakve pamtimo iz klubova u kojima je igrao, ono što može podići Hrvatsku na višu razinu.

Ja vjerujem da će Luku Cindrića zaobići te ozljede i da će napokon moći izgurati cijeli taj turnir na vrhunskom nivou, s vrhunskim izvedbama, kao što smo ga navikli gledati. Valter Matošević.

Vječna borba s ozljedama i nada u sreću

Ipak, uz Cindrićevo ime uvijek se veže i doza opreza, prvenstveno zbog njegove povijesti s ozljedama. Matošević je svjestan da je fizička sprema ključ svega, posebice na turniru koji je izuzetno zahtjevan i ne ostavlja puno prostora za oporavak.

"Europsko prvenstvo je zahtjevno. To nije liga gdje se igra svaka tri dana pa slijedi pauza. Kako drugima, tako i njemu", rekao je Matošević, ponovivši ono što je naglasio na početku razgovora:

"Treba imati sreće i sreće da nas zaobiđu ozljede." Cijela rukometna javnost, kao i stručni stožer, nada se da će Cindrića ovoga puta zdravlje poslužiti.

"Ja vjerujem da će ga zaobići te ozljede i da će napokon moći izgurati cijeli taj turnir na vrhunskom nivou, s vrhunskim izvedbama, kao što smo ga navikli gledati", zaključio je Matošević.

Uspjeh Hrvatske na Europskom prvenstvu ovisit će o mnogo faktora, no čini se da je zdrav i spreman Luka Cindrić jedan od najvažnijih preduvjeta. Njegova kreativnost i prodornost kvalitete su koje mogu slomiti i najčvršće obrane, a nada je da će upravo na ovom natjecanju dobiti priliku to pokazati u kontinuitetu od prve do posljednje utakmice.

