Hrvatska je dobila igrača koji bi mogao eksplodirati na EP-u: 'Pokazao je da može biti taj'

Valter Matošević, pomoćnik izbornika Dagura Sigurðssona i trener vratara hrvatske muške rukometne reprezentacije, ugostio je podcast Net.hr-a "Maksanov korner" u najrukomentijem kvartu u Hrvatskoj, u Zametu. Najtrofejniji riječki sportaš svih vremena otvoreno govori o izazovima koji čekaju hrvatsku rukometnu reprezentaciju na predstojećem Europskom prvenstvu, skandinavskoj dominaciji, ali i o snazi koju Hrvatska krije u svojim redovima.

Zamet – tvornica talenata i rukometna tradicija

Razgovor je započeo na mjestu gdje je sve i počelo za Matoševića – na Zametu. Iako je moderna dvorana otvorena tek 2009., sjećanja na vanjske terene i Osnovnu školu Ivan Čiković Beli, gdje su stasale generacije rukometaša i dalje su živa.

"Dobro ste rekli, ovo je rukometni kvart. Kažu, najrukometniji u Hrvatskoj", s ponosom je istaknuo Matošević, okružen trofejima koji svjedoče o bogatoj povijesti kluba.

"Vjerujem da se neće stati na ovim peharima i da će biti još igrača, kako za RK Zamet, tako i za hrvatsku rukometnu reprezentaciju." Upravo je ta nepresušna baza talenata temelj optimizma uoči velikih natjecanja.

'Molimo Boga da svi budu zdravi'

Izbornik Dagur Sigurðsson objavio je prije dva tjedna prošireni popis od 35 igrača, a Matošević ga smatra realnim i dobrim. Ipak, najveća briga stručnog stožera leži negdje drugdje...

"Jedino što možemo u ovom času je moliti Boga da budemo svi zdravi. Nemamo sad toliki roster da si možemo priuštiti kojekakve ozljede. Vjerujem da će nas pomaziti sreća, jer sreća u sportu je, po meni, osnova svega", iskren je Matošević, aludirajući na probleme koje već imaju Luka Lovre Klarica i Srna.

Leon Ljevar može biti adut Hrvatske na EP-u. Pokazao je da može biti taj. Sazrio je kao igrač i sigurno će nam dobro doći igrač koji igra u oba smjera, što je velika stvar. Valter Matošević u 'Maksanovom korneru'.

"Nadam se da će igrači doći spremni i bez ozljeda, jer vjerujem da će oni koji budu na dispoziciji drugog siječnja biti spremni za Europsko prvenstvo."

Skandinavski monopol i moćni Danci

Europsko prvenstvo, koje se održava u Skandinaviji, po mnogima je najteže rukometno natjecanje na svijetu. Matošević se slaže i upozorava na snagu domaćina.

"Europsko prvenstvo je Europsko prvenstvo, tu je sva rukometna elita. Realno, Danska je po meni sigurno neprikosnovena. To je reprezentacija koja ima, mogu slobodno reći, tri vrhunske postave. Ova generacija je stvarno fenomenalna. Skupina u koju smo smješteni u Malmou je na prvu lagana, ali to nije niti malo. Ima tu nagaznih mina. To je prije svega Nizozemska, koju svi smatraju da je B grupa rukometnih reprezentacije, ali imaju dosta igrača koji igraju u Njemačkoj. Nizozemska će nam sigurno biti ključna utakmica. Imamo sličnu situaciju kao na SP-u s tim križanjem, moglo bi nam se u nastavku puno toga otvoriti", analizira Matošević te dodaje kako je svjestan i drugih faktora.

"S druge strane, imaju monopol i bit će sigurno i support sudaca."

Pravila modernog rukometa, smatra, također idu na ruku Skandinavcima.

"Sve ide k tome da su pravila za Dance, za Skandinavce općenito. Pogoduju malim, brzim igračima." Ipak, Matošević odbacuje tezu da se Hrvatska ne može nositi s njihovim tempom.

"U finalu Svjetskog prvenstva Danci nas nisu pretrčali. Znači da i mi možemo trčati. Fizički smo bili jako spremni i mogu garantirati da nas sigurno pretrčati neće."

Unatoč svim izazovima, vjera u momčad je neupitna.

"Ako nas zaobiđu ozljede, imamo što pokazati. Možemo se sa svakim potući i napraviti dobar rezultat. Hoće li to biti polufinale? Ja vjerujem da može."

Vratari iz Bundeslige i riječki adut iz sjene

Jedna od najvećih uzdanica reprezentacije je vratarski trojac koji dolazi iz najjače lige svijeta. "Mandić, Kuzmanović i Špikić – sva tri su u Bundesligi. Današnji rukomet se sveo na to da golmani stvarno moraju biti na jednom vrhunskom nivou da bi se polučio dobar rezultat", objašnjava Matošević, prisjećajući se kako su upravo vratari bili ključni uteg na vagi za svjetsko srebro.

Uz provjerene snage, na pripremama se istaknuo i jedan mladić, Riječanin Leon Ljevar, igrač slovenskog Slovana, koji je u dvije pripremne utakmice protiv Švicarske zabio 11 golova. Na pitanje može li on biti adut iz sjene, Matošević odgovara potvrdno.

"Mislim da može. Pokazao je da može biti taj. Protiv Švicarske je u dvije utakmice odigrao odlično. Netko će reći kako cijelu sezonu igra toplo - hladno, ali da je sazrio, je, sazrio je kao igrač i sigurno će nam dobro doći igrač koji igra u oba smjera, što je velika stvar."

Hoće li Dule biti uz reprezentaciju?

Nakon oproštaja dugogodišnjeg kapetana Domagoja Duvnjaka, otvorilo se pitanje njegove buduće uloge. Portal Net.hr početkom godine je doznao da bi Dule mogao postati novi sportski direktor reprezentacije, a Matošević ne isključuje mogućnost da bude uz momčad već na ovom Euru.

"On je bio Sigurðssonova desna ruka na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj, pa se ne bih iznenadio da osvane na klupi kao potpora i podrška", prokomentirao je autor ovih redaka, a Matošević je dodao:

"Ja mislim da će Duvnjak još igrati koju godinu, ali da je dobro da razmišlja i da danas-sutra postane sportski direktor, takva jedna veličina, u svakom slučaju da."

Karijera za pamćenje i miran život

Na kraju razgovora, Matošević se osvrnuo i na vlastitu, grandioznu karijeru. Skroman kakav jest, o statusu najtrofejnijeg riječkog sportaša govori s poštovanjem, ali bez euforije.

"Što se tiče sportske karijere, mogu reći da je bila dobra i da sam sretan i ispunjen. Ali to je sve iza mene, sad je neko novo vrijeme. Fokusiran sam na funkciju trenera vratara", zaključio je legendarni Veli Valter, otkrivši da u slobodno vrijeme uživa u ribolovu i šetnjama sa svojim psom, križancem staforda i pitbula. Prošlost je ispisana zlatnim slovima, a budućnost je sada usmjerena na stvaranje novih prvaka.

