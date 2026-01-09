FREEMAIL
KOVAČ VODIO DVAPUT /

Ludnica u Frankfurtu: Borussia spasila bod u 96. minuti!

Ludnica u Frankfurtu: Borussia spasila bod u 96. minuti!
Foto: Gerhard Schultheiß/imago Sportfotodienst/profimedia

Oba su kluba ostala na svojim pozicijama, Eintracht je sedmi, a Borussia (D) druga

9.1.2026.
23:34
Hina
Gerhard Schultheiß/imago Sportfotodienst/profimedia
Nastavljena je Bundesliga, a napeta je bila prva utakmica 16. kola koja je završila bez pobjednika, nogometaši Eintrachta i dortmundske Borussije su odigrali 3-3 u Frankfurtu.

Borussia (D), koju vodi hrvatski strateg Niko Kovač, vodila je 1-0 i 2-1, ali se na kraju spašavala i spasila poraza golom u 96. minuti. Prethodno je Eintracht pogodak za 3-2 zabio u 92. minuti.

Borussia (D) je povela već u 10. minuti pogotkom Beiera. Domaćin se brzo uspio vratiti i to nakon što je Uzun pogodio s bijele točke u 22. minuti.

Sve do 68. minute stajalo je 1-1 kada je gostujući igrač Nmecha potegnuo s 18 metara, a lopta se nekako od vratnice odbila i ušuljala u domaću mrežu za 2-1 Borussije (D). Tom prilikom gosti su još kraće nego u prvom dijelu uživali u vodstvu jer je već u 71. minuti ovozimsko pojačanje Eintrachta Ebnoutalib pogodio za 2-2.

Sve do kraja gosti su dominirali, okvir vrata je spašavao domaćina koji je potom poveo. U 92. minuti je Dahoud dobro pucao s desetak metara iskosa za 3-2 i veliko domaće slavlje. No, Eintracht nije zadržao pobjedu već je u 96. minuti Chukwuemeka zabio za konačnu podjelu bodova i 3-3.

Oba su kluba ostala na svojim pozicijama, Eintracht je sedmi, a Borussia (D) druga.

Subotnji parovi ovog kola su Freiburg - Hamburg, Heidenheim - Koeln, Union Berlin - Mainz i Bayer - Stuttgart, dok će u nedjelju igrati Borussia (M) - Augsburg i Bayern - Wolfsburg.

POGLEDAJTE VIDEO: Neočekivani junak Slavić, raznovrsni Raužan, dionica Lučina... Ovo su pozitivne stvari u porazu

Borussia DortmundNiko Kovač
