Renato Sulić tvrdi: 'Ogroman uspjeh Hrvatske na EP-u bio bi peto mjesto, evo i zašto'

Renato Sulić, proslavljeni bivši hrvatski rukometni pivot i član zlatne generacije sa SP-a iz 2003., u podcast Net.hr-a "Maksanov korner" nudi realnu analizu šansi hrvatske reprezentacije na nadolazećem Europskom prvenstvu 2026. godine, koje će se prenositi na kanalima RTL-a i platformi VOYO. Daleko od euforičnih najava, Sulić spušta loptu na zemlju i ističe da bi u današnjoj konstelaciji snaga i sam plasman među pet najboljih momčadi Europe predstavljao izvanredan rezultat za izabranike Dagura Sigurdssona.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

Skandinavska dominacija utemeljena na sustavu

Europsko prvenstvo 2026. godine ponovno će se održati na sjeveru Europe, u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Na pitanje zašto Skandinavci tako često dobivaju organizaciju velikih natjecanja, Sulić nudi jasan odgovor koji ujedno objašnjava i njihovu sportsku dominaciju.

"Rukomet je Skandinavija i Balkan, tu je gro svega", započinje Sulić, dodajući Francuze i Nijemce u sam vrh.

"Skandinavci imaju sustav koji funkcionira desetljećima. Kod njih sva djeca, od najranijeg uzrasta, igraju po istom sistemu. Zato i jesu uvijek u vrhu."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Upravo taj dugoročni, planski rad i ogromna ulaganja u razvoj mladih igrača ključna su razlika u odnosu na Hrvatsku. Sulić ističe i Mađarsku kao primjer zemlje koja ulaže golem novac u sport, spominjući četiri rukometne akademije s vrhunskim uvjetima za mlade talente.

"Mađarska ulaže nevjerojatan novac. Bio sam gore deset godina. Skauti biraju po 20 najboljih igrača za svaku akademiju, imaju sve plaćeno. To su ogromna sredstva", objašnjava Sulić, dajući kontekst u kojem se Hrvatska bori za medalje.

Veliki je uspjeh srebro na prošlom SP-u, ali sad to treba potvrditi. Igrali smo taj SP kući, bili na pragu da nas Mađari isprate, napravili smo čudo. Biti viceprvak svijeta je ogromna stvar. Bit će jako, jako teško. Morate znati, osvojiti medalju bilo kojeg sjaja jako je teško, to je ogroman uspjeh... Ja ću biti iskren, ući među pet je ogroman uspjeh. Ogroman! Renato Sulić u Maksanovom korneru.

Što je uspjeh za Hrvatsku?

S obzirom na brutalnu konkurenciju i financijsku moć suparnika, Sulić postavlja vrlo realne ciljeve za reprezentaciju Hrvatske. Dok navijači sanjaju o zlatu, bivši pivot smatra da se svaki visoki plasman mora cijeniti kao veliko postignuće.

"Veliki je uspjeh srebro na prošlom SP-u, ali sad to treba potvrditi. Igrali smo taj SP kući, bili na pragu da nas Mađari isprate, napravili smo čudo. Biti viceprvak svijeta je ogromna stvar. Bit će jako, jako teško. Morate znati, osvojiti medalju bilo kojeg sjaja jako je teško, to je ogroman uspjeh... Ja ću biti iskren, ući među pet je ogroman uspjeh. Ogroman!", kategoričan je Sulić.

"S obzirom na sve što smo pričali, koliko se ulaže vani – u Skandinaviji, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj – mi radimo čuda. Zato kažem, da uđemo među pet, to je ogroman, ogroman uspjeh."

Njegove riječi nisu pesimizam, već poziv na realnost. Svaki veliki rezultat Hrvatske, poput srebra na nekom od prošlih natjecanja, bio je plod nevjerojatnog talenta i zajedništva, ali i svojevrsno "čudo" u usporedbi s uvjetima koje imaju druge reprezentacije.

Potvrda kvalitete kao najteži ispit

Sulić naglašava da nakon svakog velikog rezultata slijedi najteži dio – potvrda. Momčad se, prema njegovim riječima, mora iznova dokazivati, ne toliko drugima koliko samoj sebi.

"Kad si mladi igrač, imaš period dokazivanja. Nakon toga, više se nemaš kome dokazivati, ali se moraš potvrditi. Najviše samom sebi", slikovito objašnjava.

"Tako je i s reprezentacijom. Treba otići gore i potvrditi da smo i dalje tu, u vrhu. Bit će teško, to se mora znati. Osvojiti medalju bilo kojeg sjaja jako je teško."

Ta potreba za potvrdom kvalitete bit će ključan psihološki test za hrvatske rukometaše. U sustavu gdje Danska, Švedska, Francuska i Njemačka neprestano "izbacuju" nove vrhunske igrače, svaki kontinuitet uspjeha za Hrvatsku graniči sa sportskim podvigom. Sulićeva analiza je jasna: put do medalje bit će teži no ikad, a svaki korak prema vrhu treba slaviti kao veliku pobjedu.