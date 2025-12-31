Tragedija u Glini na Silvestrovo: U teškoj prometnoj nesreći poginuo mladi vozač

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila večeras u Glini život je izgubio muškarac (27).

Prema prvim informacijama, upravljao je automobilom sisačkih registracija kada je sletio van kolnika i udario u metalni stup ulične rasvjete.

Od siline udara preminuo je na mjestu događaja, a u vozilu nije bilo drugih putnika.

Nesreća se dogodila u Vukovarskoj ulici, a policija je dojavu dobila oko 21 sat. U tijeku je policijski očevid nakon kojeg će biti poznati svi detalji prometne nesreće.

Podsjetimo, isti dan poginuo je još jedan mladić u prometnoj nesreći koja se dogodila između Čepina i Ivanovca.

Kako je objavila osječko baranjska policija, dojava je stigla u 18.51 sati.

"Prema prvi informacijama, 29-godišnjak je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca, sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu preminuo", navode iz policije.

U vozilu nije bilo putnika. Očevid će pokazati uzrok nesreće.

