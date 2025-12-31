FREEMAIL
UZ POZNATA IMENA /

Pogledajte prizore s novogodišnjeg spektakla u Zagrebu: U najluđoj noći drmaju rock i punk!

Pogledajte prizore s novogodišnjeg spektakla u Zagrebu: U najluđoj noći drmaju rock i punk!
Foto: Matija Habljak/pixsell
1 /20
Najmlađi su diljem Hrvatske i ove godine imali priliku dočekati Novu godinu u podne, a oni malo stariji imali su priliku cijeli san uživati na najpoznatijoj špici, u Bogovićevoj ulici i na Cvjetnom trgu.

Najveći novogodišnji party u Hrvatskoj je na Trgu bana Josipa Jelačića gdje goste zabavljaju IDEM, Luzeri, Elemental i Dubioza kolektiv.

Glazbena grupa IDEM nastupala je u 19.00 sati, Luzeri u 20.45, Elemental je nastupao u 22 sata, a Dubioza kolektiv u 23.30. Program kroz večer vodi novinarka Martina Validžić.

Najmlađi su Novu godinu dočekali uz koncert Bojana Jambrošića i Dječji zbor Zagrepčanke i dečki, a program je vodio Miro Čabraja.

O novogodišnjem programu razgovarali smo sa zamjenikom gradonačelnika, Lukom Korlaetom. O tome više pročitajte OVDJE.

 

31.12.2025.
23:08
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Nova GodinaDocek Nove GodineZagrebElementalDubioza Kolektiv
UZ POZNATA IMENA /
Pogledajte prizore s novogodišnjeg spektakla u Zagrebu: U najluđoj noći drmaju rock i punk!