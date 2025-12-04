Renato Sulić prekinuo šutnju nakon 8 godina: 'Červar mi je lagao u lice. Razočarao me'

Proslavljeni bivši hrvatski rukometaš i član zlatne generacije Renato Sulić, nije baš često u medijima. U ekskluzivnom razgovoru za specijalno izdanje podcasta Net.hr-a "Maksanov korner" odlučio je prekinuti šutnju i po prvi put progovoriti o jednoj od, kako tvrdi, najvećih nepravdi svoje karijere, načinu na koji je izostavljen s popisa za Europsko prvenstvo 2018. godine, koje se igralo u Hrvatskoj. Za sve, bez zadrške, krivi tadašnjeg izbornika Lina Červara, otkrivajući detalje koji bacaju potpuno novo svjetlo na njihov odnos. Renato Sulić, legendarni pivot koji je s Hrvatskom osvojio svjetsko zlato u Portugalu 2003., godinama je bio sinonim za borbenost i beskompromisnost na crti. No, jedna ga priča proganja i danas, osam godina nakon što se odigrala. Priča o "iznevjerenom dogovoru", "lažnom obećanju" i pozivu koji nikada nije stigao. Hrvatska je na EP-u 2018., samo za napomenu, bila peta.

Osam godina čekanja na objašnjenje koje nikad nije stiglo

Sulić je reprezentativnu karijeru zaključio još 2008. nakon Olimpijskih igara u Pekingu. Godinama je bio izvan kruga reprezentacije, sve do 2017. godine, uoči Eura u Hrvatskoj, kada ga je kontaktirao Lino Červar, najuspješniji hrvatski rukometni izbornik svih vremena.

Sve je bilo dogovoreno. Lino je inzistirao da se vratim u reprezentaciju Hrvatske, rekao mi je da mu idealno odgovaram za sustav koji želi igrati. Francuzi, trebamo igrati duboko i čvrsto, jako, ajmo ih jednom skinuti, igramo doma i to, naša priča uglavnom. Europsko zlato je jedino što je nedostajalo našoj generaciji. Nakon toga smo se sreli i u Zagrebu, sve je bilo potvrđeno. Izašao je popis i mene na popisu nije bilo. Do danas ja službeno ne znam zašto, neslužbeno znam. Renato Sulić u Maksanovom korneru.

"To je neka tema koja, eto, nakon 8 godina prvi put pričam o njoj. Tada sam se osjećao umorno od svega i nisam htio pričati, nisam imao niti želje niti volje. Ja sam se praktički 2008. oprostio od reprezentacije, nakon Olimpijskih igara u Pekingu i pokušaao sam se 2010. godine vratiti, tad je isto bila jedna situacija vezana za moju ozljedu, za trombozu. Htio sam ići na svoju odgovornost, ali oni to nisu htjeli prihvatiti".

Tko oni točno?

"HRS, trener."

Tko je tada bio izbornik, Slavko Goluža?

"Da, Slavko Goluža. I OK, htio sam, nisam otišao na veliko natjecanje i tu sam završio svoju priču s reprezentacijom, ukratko. I onda se događa ta 2017. Nakon dugo dugo godina srećem se sa izbornikom. Tad je bio izbornik Lino. Nismo se sve te godine, maltene, ni vidjeli. Sreli smo se u dvorani u Veszprému. On je bio trener Metalurga, igrali smo SEHA ligu. Zamolio me da popijemo kavu sljedeće jutro i tu kreće cijela priča. Zamolio me da se vratim u reprezentaciju, da li bi igrao", započeo je Sulić svoju ispovijest.

Razočarao me Lino, kako me ne bi razočarao. Stojim iza ovog, ovo je istina od A do Ž, stojim iza ovog milijun posto. Ovo je priča koja je nakon 8 godina izašla van. Nakon svega što smo prošli zajedno, to mi je napravio. Bilo bi korektno da mi je bar poslao poruku. Ne bih ga pozdravio da se sretnemo. Nema potrebe da ja i on pričamo. O čemu da pričamo? Ako ti je netko doslovno lagao u lice, a predstavlja se kao neka velika obitelj, ne znam o čemu bismo razgovarali.

Červarov plan bio je jasan. Trebao mu je Sulić za specifičan sustav obrane, za borbu protiv moćnih Francuza, za napad na jedino zlato koje je toj generaciji nedostajalo – europsko. I to na domaćem terenu.

"Pristao sam na to, dapače. Imao sam motiv, igrao sam odlično u Veszprému, a i djeca su bila tu... Najstarija kćerka i blizanci. Rekao sam, 'ajde, odigrat ću to', igram super. Sve je bilo dogovoreno. Lino je inzistirao da se vratim u reprezentaciju Hrvatske, rekao mi je da mu idealno odgovaram za sustav koji želi igrati. Francuzi, trebamo igrati duboko i čvrsto, jako, ajmo ih jednom skinuti, igramo doma i to, naša priča uglavnom. Europsko zlato je jedino što je nedostajalo našoj generaciji. Nakon toga smo se sreli i u Zagrebu, sve je bilo potvrđeno. Novinari su me praktički zvali cijelo ljeto, sve se znalo", detaljno opisuje Sulić.

A onda je uslijedio šok. U listopadu 2017. objavljen je popis igrača za pripreme. Sulićevog imena nije bilo. Lino Červar se odlučio za Igorija Vorija, a ne za Renata Sulića. Od pivota, na popisu je bio i Tin Kontrec.

"Izašao je popis i mene na popisu nije bilo. Do danas ja službeno ne znam zašto. U ovih osam godina, Lino se nije udostojio poslati poruku ili me nazvati da mi kaže zašto. On je izbornik, ja bih prihvatio sve što kaže. Da mi je samo rekao: 'Gledaj, to je moja odluka', to bi bilo u redu. Ali u toj nekoj našoj priči o 'obitelji', u tom nekom našem odnosu... Ništa. Razočarao je, kako me ne bi razočarao. Stojim iza ovog, ovo je istina od A do Ž, stojim iza ovog milijun posto. Ovo je priča koja je nakon 8 godina izašla van. Nakon svega što smo prošli zajedno, to mi je napravio. Bilo bi korektno da mi je bar poslao poruku."

Razočaranje u Sulićevom glasu je i danas, godinama kasnije, opipljivo. Na pitanje bi li danas pozdravio Červara da ga sretne, odgovor je bio kratak i jasan.

"Ne bih ga pozdravio. Nema potrebe da ja i on pričamo. O čemu da pričamo? Ako ti je netko doslovno lagao u lice, a predstavlja se kao neka velika obitelj, ne znam o čemu bismo razgovarali", zaključio je Sulić ovu bolnu temu.

Od 'sinova' do 'najgore djece'

Iako priznaje Červarove trenerske uspjehe i skida mu kapu za medalje koje je osvojio, Sulić je otkrio i drugu, manje poznatu stranu slavnog trenera. Prisjetio se Svjetskog prvenstva u Portugalu 2003. i prve utakmice protiv Argentine, koja je završila šokantnim remijem.

"Prije utakmice, normalno, dizanje morala. Svi smo mi njegovi sinovi, sve je super, prekrasni smo. I onda dođe utakmica i završi kako je završila. Nakon utakmice, sve što je rekao bilo je kontra. Sve pozitivno se pretočilo u negativno", prisjeća se Sulić.

Verbalni istup koji je uslijedio u svlačionici, kaže, prešao je granice sportske kritike.

"Mi smo bili katastrofa, mi smo najgora djeca, mi smo ovo, mi smo ono... Ne ideš na osobnoj razini nekoga vrijeđati. Svi smo loši, sve nas treba... Bilo je svega. Kasnije, kad smo osvojili zlato, onda ide priča da je to bio 'motivacijski govor'. Ja imam svoju perspektivu i svoje viđenje toga", ispričao je Sulić, jasno dajući do znanja da tu priču nikada nije prihvatio.

Ova dva primjera, onaj iz 2003. i onaj iz 2018., slikaju portret trenera čije su metode, prema Sulićevim riječima, često bile kontradiktorne javnoj slici koju je gradio – slici oca i vođe rukometne "obitelji". Za Renata Sulića, ta je obiteljska priča završila lažnim obećanjem i telefonskim pozivom koji nikada nije uslijedio.

'Lino je kao trener veliki profesionalac, tu mu skidam kapu za sve'

Sulić ima samo riječi hvale za Linu Červara kao trenera.

"Da se razumijemo, nemam što reći za Linu. Lino je ostvario vrhunske rezultate s vrhunskom generacijom, imao svoj stav, bio je strog, imao svoje metode. Lino Červar je jedan veliki profesionalac. Tražio je od nas da se odnosimo prema treninzima i obvezama, da to shvaćamo maksimalno ozbiljno i profesionalno. Lino je jedan veliki profesionalac, to bez daljnjega, to mu nitko ne može osporiti ni uzeti, ni medalje ni sve ostalo. Tu mu skidam kapu kao treneru".

