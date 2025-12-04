Červar o Sulićevim optužbama: 'Svaku odluku sam donio pošteno, svjesno i savjesno'

Lino Červar, najtrofejniji hrvatski rukometni izbornik svih vremena, za portal Net.hr referirao se na tvrdnje Renata Sulića izrečenim u podcastu Net.hr-a Maksanov korner, da mu je Lino obećao nastup na EP-u 2018. u Hrvatskoj u dresu Hrvatske, ali na kraju obećani poziv nikad na Sulićevu adresu nije stigao. Sulić tvrdi da mu je Lino lagao u lice i da nije ispao pošten niti čovjek. Nakon 8 godina šutnje, Renato Sulić, jedan od najboljih kružnih napadača kojeg je Hrvatska u rukometu ikad imala, prekinuo je šutnju na tu temu. Više o tome čitajte - OVDJE.

Okrenuli smo Linin broj i pitali ga kako komentira Sulićeve optužbe i tvrdnje?

"Ne, to se od mene ne očekuje. Ja o Renatu Suliću imam iznimno veliko mišljenje i jedan od najtežih trenutaka mog posla je bio taj da sam bio strašno razočaran i pogođen kad mu se dogodila ona nesreća, zbog koje nije nastupio na OI 2004. u Ateni. Renato Sulić je jedna vrlo važna karika naše reprezentacije kad smo u Portugalu 2003. po prvi put postali svjetski prvaci. Neovisno što Renato Sulić govori, neovisno o tome, neću ulaziti u tu priču, ja pamtim samo dobro. Pamtim samo sretne dane. Renato Sulić je bio izvanredan igrač, ne sjećam se toga, sjećam se samo najboljeg kod njega. Renato Sulić je bio jedan izvanredan pivot, borac koji je ostavljao srce na terenu. Bilo mi je iznimno teško kad je doživio nesreću. Znam što mu je značio nastup na OI u Ateni, znam i što je proživljavao, kakve teške trenutke je proživljavao. Bili smo u brizi uvijek što će s njim biti, kako će biti, a sad se vraćati što se dogodilo 2018., ma o tome neću pričati, razmišljati niti govoriti. I njemu i svim igračima koje sam vodio, ja sam neizmjerno zahvalan. To što smo ostvarili bio je zajednički rezultat. Prijateljstvo, drugarstvo, to nas je krasilo i na taj način smo postizali rezultate. Vraćat se na to mislim da je zločesto".

Ja o Renatu Suliću imam samo riječi hvale i najbolje mišljenje, a ja ne mogu njemu zabraniti što da on govori. Renato Sulić može reći što god hoće. Renatu Suliću i svim ostalim igračima koje sam vodio beskrajno sam zahvalan za sve rezultate koji su bili nevjerojatni, to su rezultati, po meni, najviši dosege ikad u kolektivnim sportovima u svijetu. Kad bi se vraćao na tu priču, to ne bi priličilo jednom treneru. Imam vječno poštovanje prema Renatu Suliću, ne samo Suliću nego prema svim igračima koje sam vodio. Neovisno igrali, sjedili na klupi ili samo bili u konkurenciji. Pričati što se dogodilo prije 8 godina bilo bi jako deplasirano od mene. Svaku odluku sam donio svjesno i savjesno, vodio sam reprezentaciju s nevjerovatnom odgovornošću i strašću.

Lino, jeste li Suliću obećali nastup na EP-u 2018.?

"Ne, neću o tome uopće razgovarati, jer lako je govoriti i komentirati s neke druge pozicije. Teško je govoriti o jednom treneru koji ne vodi samo jednog čovjeka, nego vodi sve. Uopće se od mene ne očekuje takva rasprava. Ja o Renatu Suliću imam samo riječi hvale i najbolje mišljenje, a ja ne mogu njemu zabraniti što da on govori. Renato Sulić može reći što god hoće. Renatu Suliću i svim ostalim igračima koje sam vodio beskrajno sam zahvalan za sve rezultate koji su bili nevjerojatni, to su rezultati, po meni, najviši dosege ikad u kolektivnim sportovima u svijetu. Kad bi se vraćao na tu priču, to ne bi priličilo jednom treneru. Imam vječno poštovanje prema Renatu Suliću, ne samo Suliću nego prema svim igračima koje sam vodio. Neovisno igrali, sjedili na klupi ili samo bili u konkurenciji. Pričati što se dogodilo prije 8 godina bilo bi jako deplasirano od mene. Svaku odluku sam donio svjesno i savjesno, vodio sam reprezentaciju s nevjerovatnom odgovornošću i strašću. Nitko mi to ne može uzeti i smatram da su sve moje odluke, kakve god bile, poštene. Ja neću raspravljati s igračem koji je u mojim mislima samo kao pozitiva. Trebamo gledati pozitivno i sve što je postigao, a ne ovo. Renatu Suliću želim svako dobro, ali u rasprave ne želim ulaziti. Renato Sulić je jedan beskompromisan borac uvijek bio i takvog ga pamtim".

