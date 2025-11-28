Što možemo očekivati, treba li se bojati skandinavskog monopola i kako protiv 'stroja za mljevenje mesa'?

Nenad Šoštarić, trener RK Zagreb, gost je novoj epizodi podcasta "Maksanov korner" na portalu Net.hr. Iskusni stručnjak se u "Maksanovom korneru" dotaknuo gorućih tema svjetskog rukometa, s posebnim naglaskom na nadolazeće Europsko prvenstvo koje će se održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Šoštarić je bez dlake na jeziku analizirao "skandinavski monopol" nad rukometom, birokratske promjene pravila koje pogoduju Skandinavcima, posebno Šveđanima i Norvežanima i šanse Hrvatske u srazu s rukometnim velesilama.

Zašto Skandinavci i Nijemci često organiziraju prvenstva?

Jedno od ključnih pitanja koje muči ljubitelje rukometa jest zašto se velika natjecanja u posljednjih sedam godina gotovo isključivo održavaju na sjeveru Europe. Šoštarić nudi vrlo pragmatičan odgovor – novac.

"Razlog je vrlo jednostavan. Zahtjevi koje IHF i EHF postavljaju pred organizatore su enormni," pojašnjava Šoštarić. Prema njegovim riječima, organizacija takvih natjecanja zahtijeva vrhunski poslovni plan kako bi se izbjegli financijski gubici.

"Tu treba napraviti jedan pravi biznis plan da bi se iz svega toga izašlo u nekakvoj pozitivi ili barem na pozitivnoj nuli. Skandinavci i Nijemci to mogu," ističe trener Zagreba, dodajući kako je Hrvatska u prošlosti bila jedan od najboljih organizatora na svijetu, no financijski aspekt danas igra presudnu ulogu.

Mi se moramo fokusirati samo na sebe. Ne možemo utjecati na to hoće li sudac svirati ovako ili onako. Ako mi budemo pravi, nema straha od nikoga. Nenad Šoštarić u Maksanovom korneru.

Birokratska promjena rukometa: Trebamo li 'shot clock'?

Jedna od tema nove epizode podcasta Net.hr-a "Maksanov korner" jesu i promjene pravila. Kroje li Skandinavci pravila igre prema sebi? Primjetno je ubrzanje igre, uvođenje brzog centra i promjene koje naizgled pogoduju brzim, motoričnim skandinavskim momčadima, dok se tradicionalni, fizički moćniji rukomet gura u drugi plan.

Šoštarić se slaže da postoji raskorak između trenera i onih koji donosimo pravila.

"Mi treneri imamo razmišljanja koja se kose s ovima koji odlučuju o pravilima," priznaje Šoštarić i iznosi revolucionarnu ideju koju struka zagovara još od 2006. godine – ograničenje vremena napada.

"Tražimo ograničenje vremenskog napada, kao što to imaju vaterpolo i košarka. Sve statistike na zadnjih deset prvenstava pokazuju da prosjek napada nije nikad bio duži od 35 sekundi. Pa da mi čak postavimo ograničenje na 45 sekundi, to bi promijenilo tehnologiju treninga i sve okrenulo naopačke," smatra Šoštarić.

Kritizirao je trenutno pravilo pasivne igre koje ovisi o subjektivnoj procjeni sudaca i brojanju dodavanja, nazivajući ga "smiješnim".

"Rukomet će postati zanimljiv medijima, recimo u Americi, onog trenutka kada pravila budu toliko jasna da ih razumiju i roditelj i dijete čim dođu u dvoranu. Kad netko nešto broji, a nitko ne razumije zašto, to je problem. U tenisu i odbojci se zna – aut je aut," slikovito je pojasnio.

Strah od suđenja i 'stroj za mljevenje mesa'

Na pitanje treba li Hrvatska strahovati od sudačkog "vjetra u leđa" domaćinima na nadolazećem Euru, Šoštarić je bio jasan – straha ne smije biti.

"Mi se moramo fokusirati samo na sebe. Ne možemo utjecati na to hoće li sudac svirati ovako ili onako. Ako mi budemo pravi, nema straha od nikoga," poručuje Šoštarić, naglašavajući da je ključ u mentalnoj snazi i fokusu na vlastitu izvedbu.

Međutim, upozorava na snagu protivnika, posebno Danske, koju naziva "strojem za mljevenje mesa".

"Ako ih pustite da im krene, gotovi ste, ušli ste u mlin. Protiv Skandinavaca morate biti spremni trčati 60 minuta u punom sprintu. Ako niste sposobni za to, nemate nikakve šanse jer oni stalno traže brzi centar i kontranapade," analizira Šoštarić. Taktika protiv takvih ekipa mora biti usmjerena na "sjeckanje" igre i tjeranje protivnika na postavljeni napad, segment u kojem se, prema Šoštariću, Danci više muče nego u tranziciji.

Tko su favoriti i gdje je tu Hrvatska?

Kada je riječ o favoritima za europski tron, Šoštarić u prvi plan, uz nedodirljivu Dansku, stavlja Švedsku i Francusku. Zanimljivo, prema Norveškoj je izrazio određenu skepsu.

"Ja nisam baš uvjeren u Norvešku. Oni su dobri, ali meni ne odaju super povjerenje. Bili su najbolji kada je Sagosen bio na vrhuncu, sada je to malo drugačija priča," smatra iskusni stručnjak.

Hrvatsku vidi u krugu reprezentacija koje vrebaju svoju priliku, odmah uz bok Španjolskoj. Iako postoje problemi s ozljedama, posebno na poziciji srednjeg vanjskog gdje nedostaju ključni igrači poput Duvnjaka ili Pavlovića, Šoštarić vjeruje u kvalitetu kadra.

"Hrvatska je u tom krugu favorita. Imamo igrače koji igraju u vrhunskim klubovima, od PSG-a do Magdeburga. S pravom očekujemo dobar rezultat," kaže Šoštarić.

Na pitanje što bi bio uspjeh za Hrvatsku, ponudio je realan pogled, svjestan da navijači uvijek traže medalju.

"Sa stajališta navijača, uspjeh je medalja. Ali realno, ako smo među prvih pet ili šest u Europi, gdje postoji osam do deset vrhunskih reprezentacija, to je dobar rezultat," zaključio je Šoštarić, dodavši kako se prava slika i dometi mogu procijeniti tek kada prvenstvo krene i kada se vidi zdravstveni bilten momčadi.

