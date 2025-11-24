Nenad Šoštarić ekskluzivno: 'Iznenadila me Nikolićeva odluka, a jedno me pogodilo'

Nenad Šoštarić, poznati hrvatski rukometni trener i novi strateg RK Zagreb, prošlog petka, samo nekoliko sati po objavi da po drugi puta sjeda na trenersku klupu Zagreba, došao je u studio Net.hr-a na RTL-u.

Nenad Šoštarić gost je nove epizode podcasta Net.hr-a "Maksanov korner". Šoštarić govori o svom nenadanom povratku na klupu Zagreba, viziji spašavanja sezone, ali i gorućim temama hrvatskog rukometa.

Od hrvatske muške reprezentacije koja iščekuje Europsko prvenstvo kao viceprvak svijeta, do turbulencija u ozljedama pogođenoj ženskoj rukometnoj reprezentaciji pod vodstvom Ivice Obrvana, koja se na Croatia Cupu u Novigradu nije proslavila i koja na SP u Rotterdam putuje s ne baš puno optimizma.

Razgovor s Nenadom Šoštarićem, iskren do bola, otkriva ne samo planove za vječnog hrvatskog prvaka, već nudi i duboku analizu stanja u kojem se nalazi najtrofejniji hrvatski dvoranski sport...

Šok terapija za Zagreb

Povratak na klupu Zagreba dogodio se munjevitom brzinom. Šoštarić otkriva kako je poziv Uprave RK Zagreb stigao prošlog petka u 11 sati, a dogovor je postignut praktički odmah. Iako je primarno bio fokusiran na vođenje programa razvoja mlađih dobnih kategorija, ostavka Andrije Nikolića gurnula ga je u prvi plan.

Nisam očekivao da će Andrija Nikolić dati neopozivu ostavku. Mislio sam da me iz Uprave RK Zagreb zovu na razgovor o organizaciji omladinskog pogona, gdje nam stvari idu u vrlo lijepom smjeru. No, moram biti iskren i reći kako je mene u igri RK Zagreb pogodilo u zadnjoj utakmici u Ligi prvaka protiv Magdeburga onih 43 primljena gola. To je puno previše. Nenad Šoštarić u Maksanovom korneru.

"Andrija Nikolić je dao ostavku i izbor je pao na mene kao iskusnog trenera. Zagreb je veliko ime, Zagreb je institucija koja traži svoje. Zahvaljujem se Upravi na povjerenju. Dečki u RK Zagreb nisu zaboravili igrati rukomet, to sigurno" pojasnio je Šoštarić, priznajući da ga je Nikolićev potez iznenadio.

"Iznenadila me ostavka, ja zbilja to nisam očekivao. Kad su me pozvali u klub, mislio sam da me zovu na razgovor o organizaciji omladinskog pogona, gdje nam stvari idu u vrlo lijepom smjeru. Neočekivana mi je Nikolićeva ostavka, kao i to što su mi uz Uprave ponudili posao na trenerskoj klupi RK Zagreb."

Situacija koju zatiče nije bajna. Zagreb u Ligi prvaka ima skor 0-8, a moral momčadi je poljuljan. No, novi trener ne planira revoluciju, već evoluciju temeljenu na – krvavom radu.

"Promijenit ćemo tehnologiju treninga. Ja radim na drugačiji način. Svaki trener ima drugačiju filozofiju treninga i svega toga, ja radim na drugačiji način. Baziram se uvijek na fazu igre u obrani. To je ono što je najbitnije, ali pazim da imamo odgovornost vraćanja u obranu. Mene je pogodilo u zadnjoj utakmici u Ligi prvaka protiv Magdeburga onih 43 primljena gola. To je puno previše. Vidjet ćemo, ići ćemo iz dana u dan. Mislim da je jedna od osnovnih stvari u ovom slučaju vratiti igračima povjerenje. Moraju shvatiti da isključivo zajedništvom možemo uspjeti. Ako budemo tim koji će se bacati na glavu jedan za drugog, onda uvijek imamo šansu za pobjedu, bez obzira protiv koga igrali" istaknuo je Šoštarić i objasnio kakvi su to njegovi treninzi...

"Oni koji su radili samnom znaju kako su mi treninzi naporni. Uvijek se sjetim Larissa Kalaus koja je, odlazeći iz Lokomotive u Podravku, kazala u jednom intervjuu kako joj neće nedostajati teški treninzi Nenada Šoštarića. Moji treninzi su zahtjevni i naporni. Vrhunski rukomet to traži. Igrači u punom sprintu pretrče do pet kilometara. Ne možeš trenirati sporo, a igrati brzo. Moraš jednostavno biti spreman. Ako želiš biti dobar, moraš se istrošiti i na treningu i na utakmici."

Šoštarić planira vratiti fokus na obranu, testirati zonske formacije poput 5-1 ili plitke 3-2-1, te prije svega vratiti, kao što govori, igračima vjeru u vlastite mogućnosti.

"Prava momčad mora u džepu imati barem dvije do tri obrane.

Muška reprezentacija pred izazovom u Skandinaviji na EP-u

S obzirom na to da se približava Europsko prvenstvo koje će se održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, Šoštarić se osvrnuo na šanse Hrvatske. Upozorava na specifičan mentalitet hrvatske javnosti koja priznaje samo medalje.

"Rukomet i nogomet su sportovi gdje Hrvati čekaju prvenstva da stave zastave na prozore. Kad rukomet ne uzme medalju, nego bude peti ili šesti, to se proglašava tragedijom, dok je u drugim sportovima to savršenstvo," analizira Šoštarić.

Iako reprezentacija ima problema s ozljedama i nedostatkom nekih ključnih igrača na poziciji srednjeg vanjskog, Šoštarić vjeruje u kvalitetu kadra koji igra u vrhunskim klubovima poput PSG-a i Magdeburga. Posebno ističe važnost vratarskog tandema Mandić – Kuzmanović kao okosnice momčadi.

Na pitanje o "skandinavskom lobiju" i promjenama pravila koja su ubrzala igru, Šoštarić je bio izravan. Smatra da su Skandinavci prilagodili rukomet sebi, ali i da se Hrvatska ne treba bojati suđenja već se fokusirati na svoju igru.

"Mi treneri tražimo ograničenje vremena napada, kao u košarci ili vaterpolu. Ovo brojanje pasova kod pasivne igre je smiješno i subjektivno," kritizirao je trenutna pravila, dodavši kako bi jasnija pravila učinila rukomet privlačnijim globalnoj publici, pa i Amerikancima.

O hrvatskoj ženskoj reprezentaciji i odlukama Ivice Obrvana

Posebno emotivan dio razgovora ticao se ženske reprezentacije koja na Svjetsko prvenstvo odlazi znatno oslabljena, bez niza standardnih igračica, što zbog ozljeda, što zbog odluka izbornika Ivice Obrvana koji se zahvalio nekim dugogodišnjim nositeljicama igre poput Ćamile Mičijević i Valentine Blažević.

Šoštarić, koji je s tim djevojkama 2020. godine osvojio povijesnu broncu, bio je diplomatski korektan, ali s jasnom porukom o povezanosti koju osjeća prema bivšim igračicama.

"Svaki vojskovođa bira vojnike s kojima ide u rat. Te cure su bile moji 'unuci' i ja sam s njima išao u rat. Išao bih ponovno," rekao je Šoštarić, naglasivši da to nije napad na Obrvana.

"Ivica Obrvan je donio svoje odluke i on za njih odgovara. Želim im svu sreću."

Ipak, nije mogao sakriti razočaranje što se uspjeh iz 2020. nije iskoristio za veći iskorak ženskog rukometa u Hrvatskoj. Upozorava na amaterizam u većini klubova i nedostatak infrastrukture.

Infrastrukturni mrak i svjetlo na kraju tunela

Razgovor je zaključio sumornom slikom uvjeta u kojima rade zagrebački rukometaši. Dok se Dom sportova renovira, klubovi su osuđeni na neadekvatne termine i dvorane.

"Rukomet se u Zagrebu sveo na Kutiju šibica. To je tragedija. Odbojka ima dom, košarka ima Draženovu dvoranu, a rukomet nema ništa," upozorio je Šoštarić.

Unatoč problemima, Šoštarić ostaje optimist i radnik. Njegov cilj s RK Zagrebom nije samo preživjeti sezonu, već kroz "krvav rad" i zajedništvo ponovno izgraditi momčad koja će se "bacati na glavu" za svaku loptu. Vrijeme će pokazati hoće li njegova šok-terapija uroditi plodom u Ligi prvaka, ali jedno je sigurno – u svlačionici Zagreba više nema mjesta za lagani ritam.

