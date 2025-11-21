Nikolić više nije trener Zagreba, na klupu sjeda trofejni stručnjak

Andrija Nikolić više nije trener RK Zagreba. Zagrebački je klub na svojim stranicama objavio kako je Nikolić podnio ostavku na mjesto trenera prve momčadi.

Novi trener je Nenad Šoštarić, proslavljeni hrvatski stručnjak koji je u listopadu 2023. godine preuzeo Zagrebaše nakon mandata u ženskoj reprezentaciji, no nedugo potom morao je odstupiti zbog zdravstvenih razloga te je klupu prepustio Nikoliću. U međuvremenu je Šoštarić ostao u klubu kao šef struke za sve kategorije, s naglaskom na razvoj mlađih uzrasta.

Sve o rukometu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

„Ovim putem želio bih javiti svima da sam podnio ostavku na mjesto glavnog trenera prve ekipa Zagreba. Smatram da je to u ovome trenutku najbolje za klub. Odluka nije bila laka. Zahvaljujem se klubu na povjerenju. Zahvaljujem se i svim našim igračima i svima u klubu na dobroj suradnji. Želim svu sreću svima u nastavku sezone", kazao je Nikolić.

„Trener Nikolić je nakon zadnjeg poraza odlučio podnijeti ostavku. Treba reći da je ekipa u nekoliko utakmica igrala dobro i da je ostavila dobar dojam, ali bodovno stanje na tablici je nažalost ispod svih očekivanja te je uprava kluba stoga odlučila prihvatiti njegovu ostavku. Zahvalio bih se treneru Nikoliću na njegovu angažmanu, predanosti i radu", riječi su sportskog direktora Damira Bičanića.

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje borba za svjetski tron: Pomlađena Hrvatska otvara SP protiv moćne Rumunjske