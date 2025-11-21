Desetkovana Hrvatska gradi ekipu za SP od nule: 'Trebamo im vjerovati'

Svjetsko prvenstvo za žene pa Europsko prvenstvo za muškarce. Rukometni sladokusci će doći na svoje jer nas ta dva velika natjecanja čekaju u sljedeća dva mjeseca.

Hrvatske rukometašice bez previše pompe putuju u Nizozemsku na prvenstvo na koje se nisu plasirale već dolaze s pozivnicom. Prvu utakmicu Hrvatska igra protiv Rumunjske, 27. 11. Osim Hrvatske i Rumunjske u skupini A nalaze se i favorizirana Danska te Japan.

Utakmice hrvatske ženske rukometne reprezentacije moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO.

Hrvatska putuje u novom ruhu, više prisilno, zbog brojnih ozljeda pa su se na popisu našle djevojke koje do nedavno nisu mogle niti sanjati put na Svjetsko prvenstvo. Tako su, primjerice, u reprezentaciju pozvane Veronika Babara (2006), Katja Vuković (2006), Lana Jurina (2005), Ema Balaško (2004), Iva Bule (2004) i Iva Zrlić (2004).

"Ozlijeđene Brkić, Ježić i Birtić će nam jako nedostajati jer su one važan dio naše reprezentacije, kada se one vrate to će biti u potpunosti druga priča", rekao je Ivica Obrvan za Net.hr.

Cilj je jasan unatoč svim problemima

Unatoč svemu tome cilj je jasan, izboriti mjesto među prve tri reprezentacije u skupini i tako se plasirati u drugi krug. To su nam rekli i izbornik Obrvan i vanjska igračica Tina Barišić. "Mi i dalje imamo cilj i želju, a to je biti među tri prvoplasirane reprezentacije u grupi i izboriti prolazak u drugu rundu", rekao je izbornik

Foto: Damir Spehar/pixsell

"Očekujemo prolazak skupine. Mislim da ćemo imati šanse protiv Japana najviše, ali trebat ćemo i protiv Rumunjske ne sto posto od sebe, nego 150 posto. Tako da ćemo tu tražiti naše šanse", rekla nam je Tina Barišić.

Dio odgovora kako izgleda ova pomlađena reprezentacija saznat ćemo ovoga vikenda na Croatia cupu u Poreču. Hrvatska će se posljednje pripreme za SP odraditi protiv Senegala i Poljske, dvije reprezentacije koje ćemo također gledati na SP.

Našim rukometašicama bit ćemo podrška, želimo im da budu hrabre i daju sve od sebe. Situacija nije laka, ali hrvatske su momčadi upravo tada najjače, kada to nitko ne očekuje. Dobro je rekla Ana Debelić u intervjuu za Net.hr: "Možda svi sumnjaju u cure, ali treba vjerovati i treba dati šansu mlađim curama. I ja i druge iskusnije igračice smo nekada kretale i bile na početku, znam kako im je. Trebamo im biti podrška, a ne ih osuđivati. Svi smo mi od nekuda krenuli"

Sretno cure, gledamo vas i navijamo!

