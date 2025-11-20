Izbornik Obrvan: 'Idemo probati iznenaditi. Puno je mladih, ali s razlogom su tu'

U srijedu, 26. 11. kreće još jedno žensko Svjetsko prvenstvo u rukometu, dok Hrvatska prvu utakmicu igra protiv Rumunjske, 27. 11. Osim Hrvatske i Rumunjske u skupini A nalaze se i favoritizirana Danska i Japan. Hrvatska na prvenstvo ide značajno oslabljena, a kako situaciju vidi izbornik pročitajte ispod.

Ozljede kao najveći neprijatelj

Na popisu izbornika Ivice Obrvana je 19 rukometašica. Nažalost, nade u oporavak nekih koje su bile ozlijeđene nisu se ostvarile pa će Hrvatska na Svjetsko prvenstvo bitno oslabljena. Zbog ozljeda otpale su kapetanica Katarina Ježić, ali i još dvije kružne napadačice: Mia Brkić te Ana Debelić, koja se nedavno oprostila od reprezentacije. Svjetsku smotru neće vidjeti ni desna vanjska Klara Birtić, ali ni desno krilo Josipa Mamić. Bolje sreće nije bila ni mlada Kala Kosovac, kao ni Sara Šenvald. Tako smo došli gotovo do cijele jedne postave koja je puno toga nosila posljednje tri-četiri godine. Upravo su te ozljede najveći problem. "Ozljeđene Brkić, Ježić i Birtić će nam jako nedostajati jer su one važan dio naše reprezentacije, kada se one vrate to će biti u potpunosti druga priča", rekao je Obrvan i istaknuo kako je upravo pozicija kružne napadačice uslijed brojnih ozljeda veoma problematična.

Upravo su te silne ozljede bile razlog zašto je Obrvan među 19 rukometašice pozvao toliko mladih. Tako su, primjerice, u reprezentaciju pozvane Veronika Babara (2006), Katja Vuković (2006), Lana Jurina (2005), Ema Balaško (2004), Iva Bule (2004) i Iva Zrlić (2004). "Zbog ozljeda smo se morali prilagoditi i zvati mlađe, no one su sve talentirane i sada moraju dokazati zašto su tu, dokazati da znaju i dati sve od sebe", rekao je izbornik Obrvan za Net.hr.

Znamo što hoćemo, ali i koji su nam limiti

"No, nevezano za oslabljenu momčad, mi i dalje imamo cilj i želju, a to je biti među tri prvoplasirane reprezentacije u grupi i izboriti prolazak u drugu rundu", rekao je izbornik i naveo kako prije svega želi da se reprezentacija kvalitetno posloži i da izvuče najviše što može iz ove situacije. "Ako se kvalitetno posložimo i svaka igračica da sve od sebe, tko zna, možda bude i neko iznenađenje", zaključio je Obrvan uz opasku kako se ipak većem iznenađenju ne treba nadati.

"Europsko prvenstvo 2020. godine je bilo posebno. Ona se situacija s ovom ne može nikako usporediti. Tada su sve igračice bile u naponu snage i odličnoj formi, a iza nas smo imali nevjerojatnu podršku koja je rezultirala sjajnom atmosferom. Sve se nekako poklopilo. Ova je generacija nova, puna mladih igračica i samim time nije usporediva s onom iz 2020. U skupini smo s velikom Danskom koja je među favoritima za osvajanje, Rumunjskom koja je u samom vrhu 'srednje kategorije' reprezentacija i Japanom koji radi sve kako treba i koji je u strahovitoj ekspanziji", istaknuo je Obrvan.

Prije otvaranja s Rumunjskom Hrvatska će snage odmjeriti u prijateljskim dvobojima protiv Senegala i Poljske. U petak je na rasporedu utakmica protiv reprezentativki Senegala, da bi dva dana kasnije snage odmjerili protiv Poljske. Te dvije utakmice trebale bi služiti kao uvod za Svjetsko prvenstvo, a igrat će se u Novigradu.

