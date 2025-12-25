Užas u Izraelu: Policajci upali na božićnu proslavu i uhitili Djeda Mraza

Izraelska policija uhitila je Palestinca koji se odjenuo u kostim Djeda Mraza. Uhićenje se dogodilo tijekom racije na božićnoj zabavi u Haifi, priopćila je organizacija za građanska prava, prenosi Guardian.

Izraelski policajci u nedjelju su prekinuli božićnu proslavu, zaplijenili opremu i uhitili palestinskog Djeda Mraza, kao i DJ-a i uličnog prodavača. Na snimci se vidi kako policija gura muškarce na tlo i stavlja im lisice.

Izraelska policija navela je u priopćenju da se muškarac koji je nosio kostim Djeda Mraza opirao uhićenju i napao policijskog službenika.

Centar Mossawa, organizacija za prava koja se zalaže za palestinske građane Izraela, navodi da je policija primijenila prekomjernu silu nad muškarcima te da je racija u glazbenoj dvorani provedena bez zakonske ovlasti.

Božić u Palestini

Uhićenja su se dogodila dok Palestinci diljem okupirane Zapadne obale i Gaze slave Božić usred trajnih ograničenja svakodnevnog života koje nameću izraelske snage.

Proslave su prvi put od početka rata u Gazi održane u Betlehemu, pri čemu su puhački orkestri s gajdama marširali ulicama rodnog mjesta Isusa. Vjernici su prisustvovali misi u Crkvi Rođenja, a djeca su pjevala božićne pjesme u osvijetljenom gradu.

U ratom razorenoj Gazi, gdje je ubijeno više od 70.000 ljudi, a velik dio infrastrukture uništen je izraelskim bombama, mala kršćanska zajednica proslavila je svoj prvi Božić otkako je započelo krhko primirje. Božićna drvca i šljokice unijele su dašak boje u ruševine razasute diljem Pojasa Gaze.

Izraelski napadi nastavili su se unatoč blagdanu. Izraelski doseljenici iskrčili su maslinike u mjestu Turmus Ayya, u blizini Ramallaha, dok su izraelski vojnici upadali u domove i zaplijenili vozila u blizini Hebrona, prema WAFA-i, palestinskoj novinskoj agenciji.

Napadi Izraelaca usmjereni protiv kršćana su u porastu, a izvješće iz ožujka dokumentira 32 napada na crkvenu imovinu i 45 fizičkih napada usmjerenih na kršćane.

