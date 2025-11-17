Sve o SP-u za rukometašice, od A do Ž! Kad i gdje igra Hrvatska i u kakvom sastavu nastupa?
Net.hr donosi sve o Svjetskom rukometnom prvenstvu za žene 2025.
Svjetsko rukometno prvenstvo za žene održava se 27. put, ove godine u Njemačkoj i Nizozemskoj od 26. studenog do 14. prosinca uz sudjelovanje 32 reprezentacije. Najveći uspjeh na velikim natjecanjima hrvatske rukometašice bilježe na Europskom prvenstvu u Danskoj 2020. kada su za Hrvatsku osvojile brončanu medalju, dok su na posljednjem Svjetskom prvenstvu prije dvije godine zauzele 14. mjesto.
Izbornik Hrvatske Ivica Obrvan morao je mijenjati gotovo pola reprezentacije. U nastavku Net.hr donosi sve ključne informacije. Od popisa igračica i stručnog stožera, preko rasporeda, do analize stanja reprezentacije.
Vežite se, polijećemo!
Gdje se igra Svjetsko rukometno prvenstvo za žene 2025.?
Turnir se igra u pet gradova: Rotterdam i ’s-Hertogenbosch u Nizozemskoj, te Dortmund, Stuttgart i Trier u Njemačkoj.
Dvorane
- Rotterdam – Ahoy
- ’s-Hertogenbosch – Maaspoort
- Dortmund – Westfalenhalle
- Stuttgart – Porsche-Arena
- Trier – Arena Trier
U kojoj skupini na SP-u Hrvatska igra?
Hrvatska je na SP-u smještena u grupu A zajedno s Rumunjskom, Danskom i Japanom. Rumunjska i Danska dolaze na SP kao ozbiljni kandidati za visoki plasman, a Japan je poznat po brzom i nepredvidivom rukometu. Hrvatska će morati pronaći nova rješenja u napadu i obrani, a ključni aduti bit će igračice iz Podravke i Lokomotive, koje čine temelj ove reprezentacije. Napomena: Iz skupine prolaze tri reprezentacije, dok posljednja ispada.
Raspored Hrvatske na Svjetskom rukometnom prvenstvu za žene 2025.
Prijateljske utakmice – Novigrad
- 21. studenoga: Hrvatska – Senegal
- 23. studenoga: Hrvatska – Poljska
Skupina na SP-u – Rotterdam
- 27. studenoga (18:00): Hrvatska – Rumunjska
- 29. studenoga (20:30): Hrvatska – Danska
- 1. prosinca (18:00): Hrvatska – Japan
Gdje možete gledati utakmice Hrvatica na ženskom SP-u?
Utakmice hrvatske ženske rukometne reprezentacije moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO.
Hrvatska na SP-u
Izbornik Ivica Obrvan objavio je popis s 19 rukometašica, no nedostaje čak deset važnih igračica. Ozljede su zahvatile gotovo cijelu jednu postavu koja je posljednjih godina nosila hrvatsku reprezentaciju.
Tko nedostaje u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji?
- Katarina Ježić – kapetanica, jedna od ključnih figura, pivot koji svojom kvalitetom donosi puno.
- Mia Brkić – kružna napadačica.
- Ana Debelić – kružna napadačica. Nedavno se oprostila od reprezentacije Hrvatske.
- Klara Birtić – desna vanjska.
- Kala Kosovac – mlada nada hrvatskog rukometa.
- Tea Pijević: Važan adut na golu ženske reprezentacije
- Josipa Mamić: Senatorka bitna za igru hrvatske ženske rukometne reprezentacije. Desno krilo koje bi svaka ekipa htjela imati.
- Valentina Blažević: Iskusni srednji vanjski.
- Ćamila Mičijević: Čamila je vrlo bitna šuterica na poziciji lijevog vanskog. Teško ju je zamijeniti.
- Stela Posavec: Adut na srednjem vanjskom.
- Paula Posavec: Jako bi dobro došla na lijevom krilu.
Napomena
Nije ni to sve. Kristina Prkačin, koja je na popisu, nedavno je operirana, još ne igra, Saru Šenvald, koja nam je jedini preostali pivot, već dugo muče leđa, pa smo, ako ostanemo bez nje, ostali bez sve četiri kružne napadačice, od kojih sve i ne bi mogle biti dio prvog tima, a sa dvije mlade, neiskusne igračice koje prije nekoliko mjeseci nisu ni sanjale da bi mogle dobiti priliku igrati na SP-u. Uz to, zbog alergijske reakcije na početku priprema nema ni Ane Malec, a ni treće vratarke Petre Marinović, koja će loviti formu koja nedostaje u Koprivnici, do daljnjega. Dakle, od 19 s popisa za završne pripreme stiglo ih je 17, sa dva velika upitnika (Šenvald i Prkačin). Ovakav udar posebno je težak jer su gotovo sve spomenute igračice standardno nosile hrvatsku igru posljednje tri–četiri godine.
Popis hrvatske reprezentacije za pripreme i SP 2025.
Vratarke
- Lucija Bešen (RK Podravka) – 57 nastupa/1 gol
- Petra Marinović (RK Podravka) – 5 nastupa/0 golova
- Lea Zetović (RK Lokomotiva Zagreb) – 3/0
Vanjske igračice i krila
- Andrea Šimara (RK Podravka) – 55/92
- Katja Vuković (RK Podravka) – 10/11
- Tina Barišić (RK Podravka) – 27/79
- Dejana Milosavljević (HC Dunarea Braila) – 52/134
- Katarina Pavlović (Alba Fehervar KC) – 37/112
Ostale igračice
- Tena Petika (Union Halle Neustadt) – 30/43
- Kristina Prkačin (RK Podravka) – 51/52
- Hannah Vuljak (RK Podravka) – 5/4
- Iva Bule (RK Dalmatinka) – 7/14
- Iva Zrilić (RK Lokomotiva) – 7/0
- Ana Malec (RK Lokomotiva) – 7/5
- Lana Jurina (ŽRK Koka) – 0/0
- Lara Burić (RK Lokomotiva) – 31/42
- Ema Balaško (RK Lokomotiva) – 3/0
- Sara Šenvald (RK Podravka) – 40/36
- Veronika Babara (RK Podravka) – 4/2
Stručno vodstvo reprezentacije
- Ivica Obrvan – izbornik
- Antonio Pranjić – trener
- Mario Posarić – trener vratarki
- Pero Kuterovac – kondicijski trener
- Vesna Hodić – fizioterapeut
- Andrej Matejčić – fizioterapeut
- Mia Jurilj Sajko – liječnik
- Ivica Udovičić – direktor nacionalnih selekcija
- Lidija Horvat – tehnički menadžer
Što očekivati od Hrvatske?
- Mlađi sastav koji će morati brzo preuzeti odgovornost.
- Velika uloga igračica s najmanje 30–50 nastupa (Šimara, Barišić, Milosavljević, Pavlović, Prkačin)
- Mogućnost iznenađenja unatoč izostancima, jer je hrvatski stil rukometa tradicionalno borben i čvrst
- Rezultat ovisi o prvim utakmicama – pobjeda protiv Rumunjske ili Japana otvara vrata drugog kruga
Sudionice SP-a 2025 (32 reprezentacije)
- Njemačka (domaćin)
- Nizozemska (domaćin)
- Francuska (branitelj naslova)
- Argentina
- Brazil
- Urugvaj
- Tunis
- Angola
- Senegal
- Egipat
- Južna Koreja
- Kazahstan
- Japan
- Iran
- Mađarska
- Norveška
- Danska
- Kina
- Island
- Crna Gora
- Poljska
- Kuba
- Španjolska
- Farski otoci
- Švicarska
- Švedska
- Rumunjska
- Srbija
- Češka
- Austrija
- Paragvaj
- Hrvatska
Grupe na Svjetskom rukometnom prvenstvu za žene 2025.
Grupa A: Danska, Rumunjska, Japan, Hrvatska
Grupa B: Mađarska, Švicarska, Senegal, Iran
Grupa C: Njemačka, Srbija, Island, Urugvaj
Grupa D: Crna Gora, Španjolska, Farojski otoci, Paragvaj
Grupa E: Nizozemska, Austrija, Argentina, Egipat
Grupa F: Francuska, Poljska, Tunis, Kina
Grupa G: Švedska, Brazil, Češka, Kuba
Grupa H: Norveška, Angola, Južna Koreja, Kazahstan
Sustav natjecanja – kako se igra SP 2025.?
1. Prvi krug (preliminary round)
- 32 reprezentacije podijeljene su u 8 skupina (A–H) po 4 ekipe.
- Igra se svatko sa svakim u skupini (3 kola).
- Prve tri ekipe iz svake skupine idu u glavnu rundu (main round).
- Četvrtoplasirane idu u President’s Cup (razigravanje za mjesta 25.–32.).
Mjesta odigravanja skupina
- Skupine A i E – Rotterdam (Nizozemska)
- Skupine B i F – ’s-Hertogenbosch (Nizozemska)
- Skupine C i G – Stuttgart (Njemačka)
- Skupine D i H – Trier (Njemačka)
Tko s kim igra u drugom krugu?
U drugom krugu nastaje 4 skupine po 6 ekipa (skupine I–IV). One se pune ovako (standardni IHF format, isti kao na SP-u 2023 i muškom SP-u 2025):
- Skupina I: najbolje tri iz skupine A + tri iz skupine B
- Skupina II: najbolje tri iz skupine C + tri iz skupine D
- Skupina III: najbolje tri iz skupine E + tri iz skupine F
- Skupina IV: najbolje tri iz skupine G + tri iz skupine H
U glavnu rundu prenose se svi bodovi i gol-razlika iz prvog kruga protiv ekipa koje su se također plasirale dalje (ono što si “napravio” protiv ispale ekipe ne računa se u main roundu). Wikipedia
U glavnoj skupini svaka reprezentacija igra protiv tri nove suparnice – onih koje dolaze iz “parne” skupine (npr. ekipe iz A igraju protiv svih iz B koje su prošle, ali ne igraju ponovno međusobno).
Nakon ukupno 5 odigranih utakmica (3 u prvom krugu + 2 prenesene + 3 nove) dobije se konačan poredak u skupinama I–IV.
Plasman iz glavne runde i President’s Cup
Iz svake glavne skupine I, II, III i IV:
- 1. i 2. mjesto – prolaze u četvrtfinale.
- 3. mjesta u skupinama – ukupni plasman 9.–12.
- 4. mjesta – plasman 13.–16.
- 5. mjesta – plasman 17.–20.
- 6. mjesta – plasman 21.–24.
President’s Cup:
- Četvrtoplasirani iz skupina A–H čine dvije skupine po 4 i igraju međusobno.
- Zadnjeg dana (10. prosinca) igraju se utakmice za 25., 27., 29. i 31. mjesto – ovisno o poretku u te dvije skupine.
- 4. Put do medalja – knockout faza
Datumi završnice (prema službenom rasporedu):
- Četvrtfinala – 9. i 10. prosinca
- Polufinala – 12. prosinca
- Finale i utakmica za broncu – 14. prosinca (Rotterdam)
Model križanja
U četvrtfinalima se križaju prva dva iz svake glavne skupine, po principu:
Najbolji iz jedne skupine igra protiv drugoplasiranog iz “parne” skupine (npr. I1 – III2, III1 – I2, II1 – IV2, IV1 – II2. Uvijek je križanje između I–III i II–IV).
Pobjednici četvrtfinala idu u polufinale, poraženi igraju u razigravanju za 5.–8. mjesto.
Pobjednici polufinala igraju finale za naslov svjetskih prvakinja, a poraženi igraju za broncu.
