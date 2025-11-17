Sve o SP-u za rukometašice, od A do Ž! Kad i gdje igra Hrvatska i u kakvom sastavu nastupa?

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene održava se 27. put, ove godine u Njemačkoj i Nizozemskoj od 26. studenog do 14. prosinca uz sudjelovanje 32 reprezentacije. Najveći uspjeh na velikim natjecanjima hrvatske rukometašice bilježe na Europskom prvenstvu u Danskoj 2020. kada su za Hrvatsku osvojile brončanu medalju, dok su na posljednjem Svjetskom prvenstvu prije dvije godine zauzele 14. mjesto.

Izbornik Hrvatske Ivica Obrvan morao je mijenjati gotovo pola reprezentacije. U nastavku Net.hr donosi sve ključne informacije. Od popisa igračica i stručnog stožera, preko rasporeda, do analize stanja reprezentacije.

Vežite se, polijećemo!

Gdje se igra Svjetsko rukometno prvenstvo za žene 2025.?

Turnir se igra u pet gradova: Rotterdam i ’s-Hertogenbosch u Nizozemskoj, te Dortmund, Stuttgart i Trier u Njemačkoj.

Dvorane

Rotterdam – Ahoy

’s-Hertogenbosch – Maaspoort

Dortmund – Westfalenhalle

Stuttgart – Porsche-Arena

Trier – Arena Trier

U kojoj skupini na SP-u Hrvatska igra?

Hrvatska je na SP-u smještena u grupu A zajedno s Rumunjskom, Danskom i Japanom. Rumunjska i Danska dolaze na SP kao ozbiljni kandidati za visoki plasman, a Japan je poznat po brzom i nepredvidivom rukometu. Hrvatska će morati pronaći nova rješenja u napadu i obrani, a ključni aduti bit će igračice iz Podravke i Lokomotive, koje čine temelj ove reprezentacije. Napomena: Iz skupine prolaze tri reprezentacije, dok posljednja ispada.

Raspored Hrvatske na Svjetskom rukometnom prvenstvu za žene 2025.

Prijateljske utakmice – Novigrad

21. studenoga: Hrvatska – Senegal

23. studenoga: Hrvatska – Poljska

Skupina na SP-u – Rotterdam

27. studenoga (18:00): Hrvatska – Rumunjska

29. studenoga (20:30): Hrvatska – Danska

1. prosinca (18:00): Hrvatska – Japan

Gdje možete gledati utakmice Hrvatica na ženskom SP-u?

Utakmice hrvatske ženske rukometne reprezentacije moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO.

Hrvatska na SP-u

Izbornik Ivica Obrvan objavio je popis s 19 rukometašica, no nedostaje čak deset važnih igračica. Ozljede su zahvatile gotovo cijelu jednu postavu koja je posljednjih godina nosila hrvatsku reprezentaciju.

Tko nedostaje u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji?

Katarina Ježić – kapetanica, jedna od ključnih figura, pivot koji svojom kvalitetom donosi puno.

– kapetanica, jedna od ključnih figura, pivot koji svojom kvalitetom donosi puno. Mia Brkić – kružna napadačica.

– kružna napadačica. Ana Debelić – kružna napadačica. Nedavno se oprostila od reprezentacije Hrvatske.

– kružna napadačica. Nedavno se oprostila od reprezentacije Hrvatske. Klara Birtić – desna vanjska.

– desna vanjska. Kala Kosovac – mlada nada hrvatskog rukometa.

– mlada nada hrvatskog rukometa. Tea Pijević: Važan adut na golu ženske reprezentacije

Važan adut na golu ženske reprezentacije Josipa Mamić : Senatorka bitna za igru hrvatske ženske rukometne reprezentacije. Desno krilo koje bi svaka ekipa htjela imati.

: bitna za igru hrvatske ženske rukometne reprezentacije. Desno krilo koje bi svaka ekipa htjela imati. Valentina Blažević : Iskusni srednji vanjski.

: Iskusni srednji vanjski. Ćamila Mičijević : Čamila je vrlo bitna šuterica na poziciji lijevog vanskog. Teško ju je zamijeniti.

: Čamila je vrlo bitna šuterica na poziciji lijevog vanskog. Teško ju je zamijeniti. Stela Posavec : Adut na srednjem vanjskom.

: Adut na srednjem vanjskom. Paula Posavec: Jako bi dobro došla na lijevom krilu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Napomena

Nije ni to sve. Kristina Prkačin, koja je na popisu, nedavno je operirana, još ne igra, Saru Šenvald, koja nam je jedini preostali pivot, već dugo muče leđa, pa smo, ako ostanemo bez nje, ostali bez sve četiri kružne napadačice, od kojih sve i ne bi mogle biti dio prvog tima, a sa dvije mlade, neiskusne igračice koje prije nekoliko mjeseci nisu ni sanjale da bi mogle dobiti priliku igrati na SP-u. Uz to, zbog alergijske reakcije na početku priprema nema ni Ane Malec, a ni treće vratarke Petre Marinović, koja će loviti formu koja nedostaje u Koprivnici, do daljnjega. Dakle, od 19 s popisa za završne pripreme stiglo ih je 17, sa dva velika upitnika (Šenvald i Prkačin). Ovakav udar posebno je težak jer su gotovo sve spomenute igračice standardno nosile hrvatsku igru posljednje tri–četiri godine.

Popis hrvatske reprezentacije za pripreme i SP 2025.

Vratarke

Lucija Bešen (RK Podravka) – 57 nastupa/1 gol

Petra Marinović (RK Podravka) – 5 nastupa/0 golova

Lea Zetović (RK Lokomotiva Zagreb) – 3/0

Vanjske igračice i krila

Andrea Šimara (RK Podravka) – 55/92

Katja Vuković (RK Podravka) – 10/11

Tina Barišić (RK Podravka) – 27/79

Dejana Milosavljević (HC Dunarea Braila) – 52/134

Katarina Pavlović (Alba Fehervar KC) – 37/112

Ostale igračice

Tena Petika (Union Halle Neustadt) – 30/43

Kristina Prkačin (RK Podravka) – 51/52

Hannah Vuljak (RK Podravka) – 5/4

Iva Bule (RK Dalmatinka) – 7/14

Iva Zrilić (RK Lokomotiva) – 7/0

Ana Malec (RK Lokomotiva) – 7/5

Lana Jurina (ŽRK Koka) – 0/0

Lara Burić (RK Lokomotiva) – 31/42

Ema Balaško (RK Lokomotiva) – 3/0

Sara Šenvald (RK Podravka) – 40/36

Veronika Babara (RK Podravka) – 4/2

Stručno vodstvo reprezentacije

Ivica Obrvan – izbornik

Antonio Pranjić – trener

Mario Posarić – trener vratarki

Pero Kuterovac – kondicijski trener

Vesna Hodić – fizioterapeut

Andrej Matejčić – fizioterapeut

Mia Jurilj Sajko – liječnik

Ivica Udovičić – direktor nacionalnih selekcija

Lidija Horvat – tehnički menadžer

Što očekivati od Hrvatske?

Mlađi sastav koji će morati brzo preuzeti odgovornost.

Velika uloga igračica s najmanje 30–50 nastupa (Šimara, Barišić, Milosavljević, Pavlović, Prkačin)

Mogućnost iznenađenja unatoč izostancima, jer je hrvatski stil rukometa tradicionalno borben i čvrst

Rezultat ovisi o prvim utakmicama – pobjeda protiv Rumunjske ili Japana otvara vrata drugog kruga

Sudionice SP-a 2025 (32 reprezentacije)

Njemačka (domaćin) Nizozemska (domaćin) Francuska (branitelj naslova) Argentina Brazil Urugvaj Tunis Angola Senegal Egipat Južna Koreja Kazahstan Japan Iran Mađarska Norveška Danska Kina Island Crna Gora Poljska Kuba Španjolska Farski otoci Švicarska Švedska Rumunjska Srbija Češka Austrija Paragvaj Hrvatska

Grupe na Svjetskom rukometnom prvenstvu za žene 2025.

Grupa A: Danska, Rumunjska, Japan, Hrvatska

Grupa B: Mađarska, Švicarska, Senegal, Iran

Grupa C: Njemačka, Srbija, Island, Urugvaj

Grupa D: Crna Gora, Španjolska, Farojski otoci, Paragvaj

Grupa E: Nizozemska, Austrija, Argentina, Egipat

Grupa F: Francuska, Poljska, Tunis, Kina

Grupa G: Švedska, Brazil, Češka, Kuba

Grupa H: Norveška, Angola, Južna Koreja, Kazahstan

Sustav natjecanja – kako se igra SP 2025.?

1. Prvi krug (preliminary round)

32 reprezentacije podijeljene su u 8 skupina (A–H) po 4 ekipe.

Igra se svatko sa svakim u skupini (3 kola).

Prve tri ekipe iz svake skupine idu u glavnu rundu (main round).

Četvrtoplasirane idu u President’s Cup (razigravanje za mjesta 25.–32.).

Mjesta odigravanja skupina

Skupine A i E – Rotterdam (Nizozemska)

Skupine B i F – ’s-Hertogenbosch (Nizozemska)

Skupine C i G – Stuttgart (Njemačka)

Skupine D i H – Trier (Njemačka)

Tko s kim igra u drugom krugu?

U drugom krugu nastaje 4 skupine po 6 ekipa (skupine I–IV). One se pune ovako (standardni IHF format, isti kao na SP-u 2023 i muškom SP-u 2025):

Skupina I: najbolje tri iz skupine A + tri iz skupine B

Skupina II: najbolje tri iz skupine C + tri iz skupine D

Skupina III: najbolje tri iz skupine E + tri iz skupine F

Skupina IV: najbolje tri iz skupine G + tri iz skupine H

U glavnu rundu prenose se svi bodovi i gol-razlika iz prvog kruga protiv ekipa koje su se također plasirale dalje (ono što si “napravio” protiv ispale ekipe ne računa se u main roundu). Wikipedia

U glavnoj skupini svaka reprezentacija igra protiv tri nove suparnice – onih koje dolaze iz “parne” skupine (npr. ekipe iz A igraju protiv svih iz B koje su prošle, ali ne igraju ponovno međusobno).

Nakon ukupno 5 odigranih utakmica (3 u prvom krugu + 2 prenesene + 3 nove) dobije se konačan poredak u skupinama I–IV.

Plasman iz glavne runde i President’s Cup

Iz svake glavne skupine I, II, III i IV:

1. i 2. mjesto – prolaze u četvrtfinale.

3. mjesta u skupinama – ukupni plasman 9.–12.

4. mjesta – plasman 13.–16.

5. mjesta – plasman 17.–20.

6. mjesta – plasman 21.–24.

President’s Cup:

Četvrtoplasirani iz skupina A–H čine dvije skupine po 4 i igraju međusobno.

Zadnjeg dana (10. prosinca) igraju se utakmice za 25., 27., 29. i 31. mjesto – ovisno o poretku u te dvije skupine.

4. Put do medalja – knockout faza

Datumi završnice (prema službenom rasporedu):

Četvrtfinala – 9. i 10. prosinca

Polufinala – 12. prosinca

Finale i utakmica za broncu – 14. prosinca (Rotterdam)

Model križanja

U četvrtfinalima se križaju prva dva iz svake glavne skupine, po principu:

Najbolji iz jedne skupine igra protiv drugoplasiranog iz “parne” skupine (npr. I1 – III2, III1 – I2, II1 – IV2, IV1 – II2. Uvijek je križanje između I–III i II–IV).

Pobjednici četvrtfinala idu u polufinale, poraženi igraju u razigravanju za 5.–8. mjesto.

Pobjednici polufinala igraju finale za naslov svjetskih prvakinja, a poraženi igraju za broncu.

POGLEDAJTE VIDEO: Svjetsko prvenstvo dolazi! Obrvanove izabranice gledajte samo na RTL 2 i VOYO