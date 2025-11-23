FREEMAIL
SPEKTAKL /

Hrvatska igra generalku za SP nakon šokantnog poraza o kojem još uvijek svi pričaju

Hrvatska igra generalku za SP nakon šokantnog poraza o kojem još uvijek svi pričaju
Foto: Igor Soban/pixsell

Prijenos druge utakmice hrvatske ženske rukometne reprezentacije na Croatia Cupu UŽIVO gledajte na RTL-u 2 i platformi VOYO od 16.50, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
23.11.2025.
12:26
Igor Soban/pixsell
Druga pripremna utakmica Hrvatske na Croatia Cupu
23.11.2025.
16.50
Hrvatska
 
:
Poljska
 

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija, nakon šokantnog poraza od Senegala u petak (27-29), u prvoj pripremnoj utakmici za SP 2025. na turniru u Novigradu koji se zove Croatia Cup, igra protiv Poljske. Sraz izabranica Ivice Obrvana protiv Poljakinja bit će generalka za SP koji počinje za Hrvatsku u četvrtak utakmicom protiv Rumunjske. Utakmicu Hrvatska - Poljska od 16.50 možete gledati u prijenosu UŽIVO na RTL-u 2 i platformi VOYO.  

OVDJE čitajte sve od A do Ž o Svjetskom rukometnom prvenstvu za žene u Njemačkoj i Nizozemskoj.

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene igra se od 26. studenog do 14. prosinca, a utakmice Hrvatske moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO. 

Poljska je smještena u skupinu F s Francuskom, Kinom i Tunisom i prvi dio prvenstva po skupinama odigrat će u nizozemskom ’s-Hertogenboschu, dok je Hrvatska smještena u skupinu A zajedno s Rumunskom, Danskom i Japanom. Hrvatske rukometašice prvi dio prvenstva po skupinama igrat će u Rotterdamu. 

Na prošlom Svjetskom prvenstvu 2023. godine Poljakinje su ispale u drugom krugu i završile na 16. mjestu, dok su Hrvatice bile 14. Prošle godine na Europskom prvenstvu Poljska je zauzela 9. poziciju, što znači da je ponovno zaustavljena u drugom krugu natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje borba za svjetski tron: Pomlađena Hrvatska otvara SP protiv moćne Rumunjske

