Hrvatska igra generalku za SP nakon šokantnog poraza o kojem još uvijek svi pričaju

Druga pripremna utakmica Hrvatske na Croatia Cupu 0 Hrvatska : 0 Poljska

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija, nakon šokantnog poraza od Senegala u petak (27-29), u prvoj pripremnoj utakmici za SP 2025. na turniru u Novigradu koji se zove Croatia Cup, igra protiv Poljske. Sraz izabranica Ivice Obrvana protiv Poljakinja bit će generalka za SP koji počinje za Hrvatsku u četvrtak utakmicom protiv Rumunjske. Utakmicu Hrvatska - Poljska od 16.50 možete gledati u prijenosu UŽIVO na RTL-u 2 i platformi VOYO.

OVDJE čitajte sve od A do Ž o Svjetskom rukometnom prvenstvu za žene u Njemačkoj i Nizozemskoj.

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene igra se od 26. studenog do 14. prosinca, a utakmice Hrvatske moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO.

Poljska je smještena u skupinu F s Francuskom, Kinom i Tunisom i prvi dio prvenstva po skupinama odigrat će u nizozemskom ’s-Hertogenboschu, dok je Hrvatska smještena u skupinu A zajedno s Rumunskom, Danskom i Japanom. Hrvatske rukometašice prvi dio prvenstva po skupinama igrat će u Rotterdamu.

Na prošlom Svjetskom prvenstvu 2023. godine Poljakinje su ispale u drugom krugu i završile na 16. mjestu, dok su Hrvatice bile 14. Prošle godine na Europskom prvenstvu Poljska je zauzela 9. poziciju, što znači da je ponovno zaustavljena u drugom krugu natjecanja.

