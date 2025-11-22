FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLIJEDI POLJSKA /

Rukometašice u pripremi za SP izgubile od Senegala: 'Isprobavali smo stvari, cilj je postignut'

Prva provjera hrvatskih rukometašica uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu sljedećeg tjedna nije prošla dobro. U Novigradu su izgubile od Senegala 29:27. Sutra ih čeka još jedan prijateljski ogled. Utakmicu Hrvatska - Poljska moći ćete pratiti od 17 sati uživo na RTL 2 i platformi Voyo kao i sve susrete naših rukometašica na nadolazećem Svjetskom prvenstvu koje počinje u srijedu. 

Utakmica Hrvatska – Poljska igra se u nedjelju u 17:00, a možete ju gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO!

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
22.11.2025.
20:55
Sportski.net
Tena PetikaHrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene 2025
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx