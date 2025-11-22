Rukometašice u pripremi za SP izgubile od Senegala: 'Isprobavali smo stvari, cilj je postignut'

SLIJEDI POLJSKA /

Prva provjera hrvatskih rukometašica uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu sljedećeg tjedna nije prošla dobro. U Novigradu su izgubile od Senegala 29:27. Sutra ih čeka još jedan prijateljski ogled. Utakmicu Hrvatska - Poljska moći ćete pratiti od 17 sati uživo na RTL 2 i platformi Voyo kao i sve susrete naših rukometašica na nadolazećem Svjetskom prvenstvu koje počinje u srijedu.

Utakmica Hrvatska – Poljska igra se u nedjelju u 17:00, a možete ju gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO!