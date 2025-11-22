Gorski Kotar prekriven snijegom, gradonačelnik Delnica: 'Imali smo problema s neodgovornim vozačima'

12 RALICA NA TERENU /

U Gorskom kotaru probleme je stvarao snijeg. Još uvijek nema slobodnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama prema moru, oni ne mogu ni prema Dalmaciji ni prema Rijeci i Istri. U Gorskom kotaru gdje je uz Liku najviše snijega probleme pak stvara orkanska bura.

Na terenu je reporterka RTL-a Ida Balen, koja je razgovarala s gradonačelnikom Delnica Igorom Plešeom. "Na terenu je 12 ralica, koje čiste otprilike 120 kilometara prometnica. Ceste su prohodne, manje je prometna i sreća što je vikend pa cirkulira manje ljudi", rekao je Pleše.