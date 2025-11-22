FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
12 RALICA NA TERENU /

Gorski Kotar prekriven snijegom, gradonačelnik Delnica: 'Imali smo problema s neodgovornim vozačima'

U Gorskom kotaru probleme je stvarao snijeg. Još uvijek nema slobodnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama prema moru, oni ne mogu ni prema Dalmaciji ni prema Rijeci i Istri. U Gorskom kotaru gdje je uz Liku najviše snijega probleme pak stvara orkanska bura.

Na terenu je reporterka RTL-a Ida Balen, koja je razgovarala s gradonačelnikom Delnica Igorom Plešeom. "Na terenu je 12 ralica, koje čiste otprilike 120 kilometara prometnica. Ceste su prohodne, manje je prometna i sreća što je vikend pa cirkulira manje ljudi", rekao je Pleše.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
22.11.2025.
19:26
RTL Danas
DelniceSnijegGorski KotarIgor Pleše
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx