U Varaždinu otvoreno najveće klizalište u Hrvatskoj: Bili smo na ledu, atmosfera je savršena!

Diljem Hrvatske traju pripreme gradova za Advent, a jedan se posebno istaknuo - Varaždin je večeras otvorio ledenu atrakciju kakva se ne viđa često. S površinom od čak 1900 četvornih metara, novo ledenо klizalište Ice Wonderland na Kapucinskom trgu najveće je ne samo u Hrvatskoj nego i u široj regiji.

Varaždin je započeo svoju zimsku bajku koja će trajati gotovo dva mjeseca. Otvorenje je obilježilo spektakularno klizanje svjetski poznatih umjetničkih klizača iz Dubaija, uz atraktivne točke koje su ostavile publiku bez daha. Sve ono što Varaždinci ljeti gledaju na ulicama baroknog grada tijekom Špancirfesta sada je zasjalo na ledu.

Atmosfera na otvorenju bila je pravi zimski spektakl, a brojni Varaždinci nisu skrivali svoje oduševljenje. Janja iz Varaždina istaknula je kako grad ponovo dokazuje da je predvodnik dobrih ideja: „Najveće klizalište ima Varaždin, i ne samo najveće nego mi se čini i najljepše. Varaždin vam je uvijek prvi kad su dobre stvari u pitanju.“

Ana, koja će na klizanje doći u društvu prijateljica, kaže: „Hoću, hoću klizati – ali jedan drugi dan s curama.“ A Tina nestrpljivo čeka svoje prve krugove na ledu: „Pa super. Jedva čekam klizati.“

Uživo iz Varaždina: 'Atmosfera je savršena, pada snijeg'

Na Kapucinskom trgu našao se i reporter RTL-a Danas Boris Mišević, koji je atmosferu uživo opisao posebno dojmljivom. „Atmosfera je savršena, bez imalo pretjerivanja. Snijeg je počeo padati baš u trenutku otvaranja – teško je zamisliti bolju zimsku kulisu“, rekao je Boris, stojeći uz golemo ledeno prostranstvo široko 30, a dugo čak 63 metra.

Boris je razgovarao s Natkom Bošnjakom, direktorom klizališta i ledenog parka Ice Wonderland, koji je potvrdio da je Varaždin ove godine nadmašio sve – pa i Zagreb.

„Da, trenutno je ovo najveće klizalište u Hrvatskoj, preko 1900 kvadrata. Varaždinci i svi njihovi gosti jako vole klizati i jako dobro klizaju, pa smo željeli napraviti veću površinu da mogu uživati“, rekao je Bošnjak.

Dodao je kako cilj nije bio „pobijediti“ Zagreb: „Nije nam to bila intencija – jednostavno smo vidjeli koliko ljudi uživaju, i domaći, i gosti iz Slovenije, Austrije i Mađarske. Zato smo rekli: idemo napraviti najveće.“

Bošnjak se prisjetio i trenutka samog otvaranja: „Bilo je prazno, a onda – redovi! Mladi, djeca, srednjoškolci… svi su utrčali unutra. Nama je stvarno veselje vidjeti koliko su sretni.“

Otvoreno do 11. siječnja

Klizalište će raditi do 11. siječnja, a Bošnjak poziva sve koji žele doživjeti čarobni varaždinski advent da posjete ledeni park. „Pozivamo sve da dođu, imamo brojne atrakcije, a vjerujemo da će se svi oduševiti.“

Cijena karte ostaje pristupačna: 3 eura za ulaz na klizanje. Za najmlađe su pripremili i simpatične pomagače – pingvine za učenje klizanja, a Bošnjak otkriva da bi tijekom sezone moglo biti i dodatnih iznenađenja.