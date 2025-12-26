Samo jedan meč na Boxing Dayu: Evo kad počinje i gdje gledati sraz Uniteda i Newcastlea

Ovosezonski Boxing Day u Premier ligi donio je neuobičajenu promjenu. Umjesto tradicionalnog punog programa, 26. prosinca na rasporedu je samo jedna utakmica, večernji ogled Manchester Uniteda i Newcastlea na Old Traffordu, s početkom u 21 sat.

Iz Premier lige objasnili su kako je do odstupanja od dugogodišnje tradicije došlo zbog zgusnutog kalendara, televizijskih obveza i činjenice da 26. prosinca ove godine pada na petak. Uz 33 vikenda rezervirana za prvenstvo i proširena europska natjecanja, jedini slobodan termin toga dana ostao je upravo ovaj susret.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Preostale utakmice 18. kola igrat će se u subotu i nedjelju, 27. i 28. prosinca. Iz vodstva lige poručuju kako je riječ o iznimci te najavljuju povratak bogatog Boxing Day programa već iduće sezone, kada će 26. prosinca ponovno pasti na vikend.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici su mu rekli da nikad više neće igrati: Sada zabija ključne golove na velikom natjecanju