procvjetao u Kataloniji /

Potpuno zaboravio na Manchester United! Engleska zvijezda poslala jasnu poruku klubu

Potpuno zaboravio na Manchester United! Engleska zvijezda poslala jasnu poruku klubu
Foto: Ipa, Independent Photo Agency/alamy/profimedia

Po isteku posudbe Barca će moći otkupiti njegov ugovor za 30 milijuna eura

26.12.2025.
11:55
Hina
Ipa, Independent Photo Agency/alamy/profimedia
Engleski napadač Marcus Rashford (28) izjavio je da je njegov cilj ostati u Barceloni u koju je stigao ovog ljeta na jednogodišnju posudbu iz Manchester Uniteda, objavili su britanski mediji.   

Rashford se odlično uklopio u katalonskom klubu, te je ubilježio sedam pogodaka i 11 asistencija.  

"Sve je fantastično, suigrači, trener, nemam niti jednu zamjerku. Sve se je posložilo, dobro sam se uklopio u ekipu i život u ovom gradu. Osjećam se dobrodošlim od samog početka. Barcelona je veliki klub, koji je stvoren da bi osvajao naslove i moj je cilj ostati u Barci. Naporno radim na treninzima i dajem sve od sebe, jer želim pomoći klubu u osvajanju trofeja", rekao je Rashford. 

Po isteku posudbe Barca će moći otkupiti njegov  ugovor za 30 milijuna eura. Dobre partije u dresu "Blaugrane" vratile su Rashforda na popis engleskih reprezentativaca. U kvalifikacijama za SP 2026. imao je značajnu minutažu, te je upisao po jedan pogodak i asistenciju.  

"I ovdje se osjeća pritisak, ali to nije negativni pritisak. To je pritisak kakav sam uvijek želio. Ne bih mogao biti u klubu koji nema velika očekivanja, to nije motivirajuće za igrača", dodao je  Rashford.

