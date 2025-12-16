Umalo blamaža: Barcelona se uz puno muke spasila protiv trećeligaša

Trećeligaš Guadalajara namučio je Barcelonu u šesnaestini finala Kupa kralja, ali su Katalonci u konačnici uspjeli izboriti plasman u sljedeći krug.

Kaos na stadionu i frustracije Flicka

Utakmica na stadionu Pedro Escartín, čiji je kapacitet za ovu povijesnu priliku proširen montažnim tribinama, kasnila je pola sata. Razlog su bili sigurnosni problemi i kašnjenje s izdavanjem dozvola za nove tribine, što je stvorilo nervozu uoči početka.

Na terenu, momčad Hansija Flicka, koji je odmarao nekoliko ključnih igrača uoči derbija s Villarrealom, dugo se mučila. Guadalajara se postavila u čvrsti obrambeni blok s pet igrača, uspješno frustrirajući napade favorita. Unatoč posjedu lopte većem od 80%, Barcelona nije uspijevala stvoriti konkretnu priliku, a domaći vratar Dani Vicente istaknuo se s nekoliko sjajnih obrana.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Christensen i Rashford za prolazak

Otpor hrabrih domaćina konačno je slomljen u 77. minuti. Frenkie de Jong je ubacio s desne strane, a najviši u skoku bio je branič Andreas Christensen, čiji je udarac glavom nakon blagog odbijanca završio u mreži za 1:0.

Pobjedu i prolazak Barcelone potvrdio je Marcus Rashford u 90. minuti. Lamine Yamal poslao je sjajnu loptu u prostor, a engleski napadač je s lakoćom zaobišao vratara i postavio konačnih 2:0.

Barcelona tako nastavlja obranu naslova, a protivnika u osmini finala saznat će nakon ždrijeba.

POGLEDAJTE VIDEO: Da, dobro vidite! Trče na jakom vjetru i temperaturi od -15 Celzijevih stupnjeva