Kapetanica Hrvatske nakon SP-a dala savjet igračicama: 'Tamo ne pripadamo'

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija na netom završenom Svjetskom prvenstvu završila je na 25. mjestu, koje je izborila na President cupu, nakon što je u skupini ispala nakon tri vezana poraza, od reprezentacija Rumunjske, Danske i Japana. O nastupu naših rukometašica, koje su na SP stigle u oslabljenom sastavu, razgovarali smo s kapetanicom Hrvatske Katarinom Ježić, koja je Mundijal propustila zbog ozljede.

Svjetsko prvenstvo osvojila je reprezentacija Norveške, koja je u finalu pobijedila Njemačku, jednog od domaćina natjecanja.

"Imam osjećaj da iz godine u godinu rukomet napreduje, sve ekipe napreduju tako da postaje i zanimljivije gledati rukomet. A Norveška, oni su s neke druge planete. Stvarno su mašine i definitivno se vidi razlika između Norvežanka i svih ostalih ekipa, iako smatram da je Njemačka definitivno pružila ogroman otpor u finalu. Mogla bih pogledati finale i utakmicu za treće mjesto doslovno svaki dan. Kvaliteta stvarno raste", rekla je Ježić o prvenstvu.

Potom je govorila o nastupu Hrvatske koja je na natjecanje stigla u oslabljenom sastavu i na kraju kroz 'utješno' natjecanje President cup osvojila 25. mjesto.

"Puno igračica je izostalo s ovog Svjetskog prvenstva, nažalost. Cure koje su bile tamo su stvarno dale sve od sebe, odnosno sve što su mogle, u datom trenutku. Bilo je puno puno mladih, a ako nisu mlade, to su neiskusne igračice i smatram da im je ovo prvenstvo definitivno dobrodošlo, da steknu nekakvo igračko iskustvo. Sve su dobile priliku za igrati. Nažalost, nismo uspjeli ostvariti ono što je zapravo bio cilj, tako da smo otišli u President Cup gdje mi ne pripadamo. Smatram da svaka igračica, ako se želi profesionalno baviti rukometom, mora ulagati u sebe, mora ulagati u svoju fizičku pripremu i isto tako posvetiti se nekim rukometnim detaljima. Ako sam kao igrač ne inzistira na nekakvom napretku i na dodatnom radu, teško da će neke stvari doći same od sebe. Tako da, puno se tu još mora raditi da bi mi mogli zapravo napraviti neki veći iskorak."

Postavlja se i pitanje je li nastup u President cupu natjecanje po mjeri Hrvatske, jer ova ekipa pod vodstvom Ivice Obrvana jednostavno nije mogla više.

"Cure su stvarno napravile sve što su mogle i bilo bi ružno od mene sad reći da je to naša realnost. Ja bih rekla - da se rukomet igra 30 minuta, mi bismo sigurno bili u prvih sedam s bilo kakvom ekipom. Ali, rukomet se igra 60 minuta i imam osjećaj da nemamo snage da izdržimo svih tih 60 minuta na visokom nivou. Ove cure koje su tamo bile su stvarno pokazale u nekim trenucima jako dobru igru i pružile jako dobar otpor. Stvarno, stvarno je bilo predivnih trenutaka, ali to nismo mogli zadržati jako dugo. I zbog toga se desilo da ta tri zaredala poraza i nismo uspjeli ostvariti ono što smo htjeli. Tako da opet kažem, mislim da kvalitetu imamo, ali treba jako puno dodatnog rada", zaključila je Katarina Ježić.

