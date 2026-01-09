Pogodila ih je žestoka oluja: Srušena drveća i dalekovodi, ljudi bez struje...

Oluja Goretti pogodila je Veliku Britaniju s razornim udarima vjetra od 159 km/h, obilnim snijegom te je ostavila gotovo 70.000 domova bez struje. Britance na jugozapadnoj obali pogodili su jaki olujni vjetrovi i obilne kiše, dok je središnji dio Engleske pogodio snijeg, piše The Sun.

U Cornwallu, gdje se oluja najteža osjetila, vjetar od 160 km/h rušio je dalekovode i drveće. Udari vjetra od 159 km/h zabilježeni su u zračnoj luci St Mary's na otocima Scilly i 145 km/h u Culdroseu u Cornwallu.

Prometni kaos se dogodio u West Midlands gdje su vozači ostali zaglavljeni u koloni dugoj osam kilometara. Oluja Goretti također uzrokuje probleme s letovima, jer je zračna luka Birmingham zatvorila svoju pistu zbog obilnog snijega.

Snijeg je stigao u West Midlands u četvrtak navečer. Lokalno stanovništvo diljem regije guralo je zaglavljene automobile s cesta i s teškoćama hodalo pješačkim stazama.

Vozači se borili s olujom i u centru Birminghama, dok je lokalno stanovništvo Northamptona, East Midlands, bilo vani na snijegu.

U međuvremenu, dužnosnici su proglasili ozbiljno stanje u Jerseyju, a stanovnicima Guernseyja je rečeno da ostanu kod kuće. Trenutno je nešto manje od 70.000 domova bez struje diljem Ujedinjenog Kraljevstva.

Oko 48.000 ih je na jugozapadu Engleske, a nešto više od 15.000 u West Midlandsu. Teški vremenski uvjeti na Snowdonu u Walesu proširili su "područja nestabilnog snijega" u visokim područjima, što je izazvalo upozorenja na lavine.

Upozorenje gorskih ekipa

Gorska spasilačka ekipa Llanberis upozorila je: "Ove nadvisne snježne naslage teško je uočiti, posebno pri slaboj vidljivosti, i mogu se urušiti bez upozorenja.“

Stručnjaci su dodali kako bi to "moglo dovesti do ozbiljnih padova ili izazvati lokalizirane lavine. Svježi snijeg može biti vrlo primamljiv, ali zimsko planinsko okruženje donosi dodatne rizike“, rekao je tim.

"Sigurno kretanje u ovim uvjetima ovisi o iskustvu, jakim navigacijskim vještinama i razumijevanju ponašanja snijega, kao i o posjedovanju odgovarajuće zimske opreme.“

Oluja Goretti donijet će razdoblje iznimno jakih sjeverozapadnih vjetrova na otoke Scilly i dijelove Cornwalla u četvrtak navečer, s udarima od 130-160 km/h ili više u izloženim područjima. Očekuje se da će se vjetar brzo pojačati s 48-64 km/h s jakim udarima koji mogu trajati 2-3 sata prije nego što oslabe, upozorili su meteorolozi.

Vjetrovi će ostati jaki, a šire žuto upozorenje na snazi ​​je do petka ujutro. Crveno vremensko upozorenje trajalo je od 16 do 23 sata u četvrtak navečer. Ured kabineta rekao je da će aktivirati britanski sustav hitnih upozorenja za oko pola milijuna ljudi na otocima Scilly i Cornwallu nakon crvenog vremenskog upozorenja.