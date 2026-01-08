'Meteorološka bomba' prijeti 'Otoku': Evo kakav je to eksplozivni fenomen

Oluja Goretti "postaje sve jača", tvrdi prognostičarka Sky Newsa Jo Robinson. Oluja, kojoj je ime dala francuska meteorološka služba, kretat će se diljem Ujedinjenog Kraljevstva tijekom današnjeg dana, donoseći jake vjetrove, obilnu kišu i snijeg, upozorila je Robinson.

Dodala je da je proces "produbljivanja" oluje koji se odvija velikom brzinom također poznat kao "eksplozivna ciklogeneza" - koja se ponekad naziva "meteorološka bomba".

Taj fenomen se događa kada središnji tlak oluje padne za 24 milibara [jedinica atmosferskog tlaka] ili više tijekom 24 sata, objasnila je Robinson. "Zapravo će se produbiti za blizu 40 mbs u 24 sata između ponoći u četvrtak i ponoći u petak", dodala je.

Osim što se suočava s nadolazećim olujnim sustavom, Ujedinjeno Kraljevstvo se također suočava s temperaturama koje padaju - ponekad do novih najnižih vrijednosti za ovu zimu.

Robinson je rekla da je sinoć u selu Tomintoul bilo -14,7°C, što je do sada najhladnija zimska noć u Škotskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Prethodni rekord za ovu zimu bio je -12,5°C u Marhamu, Norfolk, u utorak (6. siječnja).

Što je meteorološka bomba?

Meteorološki zavod je objasnio da vremenska bomba nastaje kada brzo ubrzanje zraka uzrokovano mlaznom strujom visoko u atmosferi uklanja zrak iz olujnog stupa, smanjujući njegovu težinu, što uzrokuje pad tlaka na razini mora.

To, pak, usisava zrak koji se konvergira iz okolnih područja - što rezultira sve bržom i bržom rotacijom cirkulacije.

Zavod je usporedio proces s time kada se klizači na ledu brže okreću uvlačenjem ruku. Rezultirajući vjetrovi dostižu vrhunac tijekom nekoliko sati i mogu biti dovoljno jaki da sruše drveće i uzrokuju strukturna oštećenja, dodaje prognostičarka.

Ljudima na Kanalskom otoku Jersey stiglo je upozorenje da "ostanu kod kuće" između 20 sati i ponoći večeras te je izdano crveno upozorenje zbog vjetra.

Očekuju se udari vjetra do 145 km/h na vrhuncu oluje, zbog čega je izdano upozorenje ljudima da ostanu podalje od obala. Vlada Jerseyja na Facebooku je izjavila: "Hitne službe zovite samo preko noći ako postoji opasnost za život.

"Provjerite svoju imovinu prije nego što oluja stigne i osigurajte vrtni namještaj i sve ostale labave predmete."

Ledena kiša i oluja stižu u Njemaču

I Njemačka se priprema za obilne snježne padaline, ledenu kišu i oluju a već sad su dijelovi zemlje pogođeni snijegom i ledenom kišom. "Od četvrtka navečer se očekuju obilne oborine u velikim dijelovima zemlje s 20 cm novog snijega u nizinama i ledenom kišom", priopćila je Njemačka meteorološka služba (DWD).

DWD govori o "ekstremnim uvjetima" zbog kombinacije olujnog vjetra i snježnih oborina. Za vremensku situaciju, prema navodima Njemačke meteorološke službe, odgovorna je ciklona „Elli“, koja se s toplom frontom približava s jugozapada i donosi oborine u obliku snijega i kiše.

Već sad vrijeme uzrokuje mnoge zastoje u cestovnom i željezničkom prometu. Zbog olujnog vjera u četvrtak su na sjeveru zemlje, u Hamburgu, Bremenu i Donjoj Saskoj, škole ostale zatvorene.

Kod Gehrdea u Donjoj Saskoj u četvrtak ujutro poginuo je vozač automobila kada je, prema navodima policije, zbog poledice na državnoj cesti izgubio kontrolu nad vozilom i udario u stablo.

Nesreće uzrokovane poledicom zabilježene su i u mnogim drugim saveznim pokrajinama. U Tiringiji je, primjerice, autocesta A73 nakon sudara triju automobila kod Schleusingena bila djelomično zatvorena, priopćila je policija.

Vladajuća Kršćansko-demokratska unija (CDU) otkazala je zbog vremenskih uvjeta svoju redovitu zatvorenu konvenciju koja je trebala početi u petak.

"Zbog upozorenja na ekstremne vremenske uvjete i otežan željeznički i zračni promet smo prisiljeni odgoditi našu konferenciju“, priopćila je glasnogovornica CDU-a Isabelle Fischer.

DWD sve one koji namjeravaju putovati u narednim danima da se dobro informiraju prije puta što se posebice odnosi na zračni promet gdje se djelomice očekuju i potpuna zatvaranja zračnih luka.

Vlasti upozoravaju građane da ne izlaze bez potrebe i da budu posebno oprezni zbog poledice a traumatološke bolnice se pripremaju na navalu pacijenata.

