Za dio Hrvatske upaljen crveni alarm: 'Mogući su poremećaji'

Pretežno oblačno, na Jadranu s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom te snijegom, prognoza je vremena Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za petak.

Dodaju da je na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj moguća obilnija oborina dok u unutrašnjosti, osobito na istoku, postoji velika vjerojatnost da će se kiša smrzavati u dodiru s podlogom.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok se na Jadranu očekuje umjerno i jako jugo te jugozapadnjak. Jutro će biti vrlo hladno, najniža temperatura zraka varirat će između -14 i -8, a na Jadranu između 0 i 5 stupnjeva Celzijevih stupnjeva. Najviša temperatura većinom između 0 i 5, na obali i otocima između 7 i 12 °C.

Upaljeni alarmi

Upozorenja su aktivna za cijelu Hrvatsku, no DHMZ ističe da posebno treba izdvojiti ono zbog kiše koja će se mjestimice smrzavati u dodiru s tlom i predmetima. Za područje Osječke regije tako je izdano crveno upozorenje (izuzetno opasno vrijeme) koji je na snazi u petak od 00.00 do 23.59 sati.

"Očekuje se kiša koja se ledi, uz mjestimice stvaranje debljeg sloja leda. Stvaranje ledenog sloja se očekuje i na sjeveru Zagrebačke regije, ali u manjoj mjeri. Stoga je u Zagrebačkoj regiji na snazi narančasto upozorenje za poledicu", javlja DHMZ.

Foto: Dhmz Screenshot

"Zbog navedenih uvjeta postoji visoki rizik od poremećaja u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu. Vjerojatna su i oštećenja infrastrukture te prijeti opasnost od lomljenja grana pod teretom leda. Građanima se savjetuje pravodobno poduzimanje mjera samozaštite i izbjegavanje putovanja koja nisu nužna. Pratite službena upozorenja i preporuka nadležnih službi te prognozu na meteo.hr", dodaje DHMZ.

