Snijeg paralizirao Zagreb! Ortoped iz Traume: 'U zadnja 24 sata imali smo šest operacija'

ČEKAONICE PUNE /

Snijeg je zabijelio dobar dio Hrvatske i donio kaos na ceste, uz niz prometnih nesreća. Poledica i snijeg pune čekaonice bolnica i hitnih prijema, a građani upozoravaju na oprez pri kretanju po skliskim površinama.

Reporterka Kristina Čirjak javila se iz Traumatološke bolnice u Zagrebu s informacijama o broju pacijenata i vrstama ozljeda koje su posljedica zimskih uvjeta. Naime, brojke se razlikuju od bolnice do bolnice, odnosno od Hitne pomoći do Hitne pomoći. Primjerice, u Zagrebačkoj Heinzovoj u Zavodu za Hitnu medicinu najteže je prošao pacijent koji je ozlijedio rame dok je čistio snijeg. Uglavnom se radi o ozljedama gležnja i ručnog zgloba, dok pacijenti s težim ozljedama završavaju u Klinici za traumatologiju.

Razgovarala je s ortopedem i traumatologom Jurom Pavešićem koji kaže da su u zadnja 24 sata, ili malo više, primili 11 pacijenata koji su ozlijeđeni zbog vremenskih neprilika u Zagrebu, odnosno zbog leda i snijega.

"Unutar 24 sata već smo operirali šest pacijenata, dok još troje čeka na operaciju", ističe te dodaje:

“Stariji pacijenti kod manjih padova obično dožive veće traume, dok mladi uglavnom prolaze s lakšim ozljedama poput uganuća. No i kod mlađih pacijenata ponekad dolazi do prijeloma,” ističe dr. Pavešić.

Ozljede nastaju najčešće dok se ljudi kreću po skliskim terenima.

"Pacijenti najčešće padaju i ozljeđuju noge ili ruke, pokušavajući se dočekati prilikom pada", ističe Pavešić

Snijeg i led stvaraju opasne uvjete za sve građane, posebno na cestama i pločnicima. Hitne službe i traumatološke klinike apeliraju na oprez te savjetuju nošenje odgovarajuće obuće i izbjegavanje nepotrebnog kretanja po skliskim površinama.