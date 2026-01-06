Hrvatska drhti zbog ozljede Joška Gvardiola: Prijeti li Vatrenima crni scenarij?

Joško Gvardiol oglasio se nakon što je zadobio puknuće tibije desne noge na utakmici Manchester City – Chelsea. Hrvatskog stopera krajem tjedna očekuje operacija, a pred njim je dug i zahtjevan oporavak.

„Ovo je težak trenutak, ali me neće definirati“, poručio je Gvardiol.

Ozljeda dolazi u vrlo osjetljivom trenutku jer bi oporavak mogao potrajati sve do početka Svjetskog prvenstva koje će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Zbog toga se već sada postavlja pitanje hoće li trenutačno najskuplji hrvatski nogometaš biti spreman za nastup na najvećoj svjetskoj smotri.

O svemu je za RTL Sport govorio liječnik hrvatske nogometne reprezentacije Tomislav Vlahović, kojeg smo pitali je li Joško Gvardiol izgubljen za Svjetsko prvenstvo.

„Ja se nadam da nije. Ima nade da će biti za svjetsko prvenstvo. Plan je nakon opertivnog zahvata kod određen kratki period počet s rehabilitacijom, nakon toga ide postepeno opterećenje - ovisno o tome kakav je zahvat i što će tijekom zahvata napraviti i onda je plan početi opterećivati fulli trening. To je neki period -3,4,5, mjeseci. Nravano, ovisno o tome kako će se odvijati situacija“, kazao je Vlahović.

Čitatelji: 'Izgleda zastrašujuće'

Teška ozljeda Joška Gvardiola zabrinula je i hrvatsku javnost, pa smo i vas pitali:

Koliko bi mogući izostanak Joška Gvardiola bio velik udarac Vatrenima na Svjetskom prvenstvu?

"Bojim se da je preveliki, jer nema igrača koji ga može zamijeniti tako kvalitetno. Ali budimo optimisti i nadajmo se da će se oporaviti", kazao je Božidar Kosutić.

„Nažalost, koga nema, bez njega se mora. Jedan igrač ne čini momčad.“ istaknuo je Marco Veronica.

„Gvardiola nema na Svjetskom prvenstvu. Sve i da se oporavi, klub neće dopustiti nastup.“, smatra Pejo Bratić

„Izgleda zastrašujuće. Bio bi to ogroman udarac, trenutačno ne vidim igrača koji ga može zamijeniti.“ tvrdi Vedran Dunaj.