Gvardiol i Kovačić možda propuštaju Svjetsko prvenstvo: Može li Hrvatska bez njih?

Zlatku Daliću nova je godina zadala glavobolju kakvu nije mogao očekivati ni u najgorim noćnim morama. U utakmici protiv Chelseaja iz igre je zbog ozljede izašao Joško Gvardiol, a naknadne pretrage otkrile su da je (po)najboljem braniču svijeta pukla noga.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Veliki je to udarac za hrvatsku reprezentaciju, budući da je Gvardiol još od Svjetskog prvenstva 2022. u Katru neizostavni član početne postave Vatrenih, bilo na poziciji stopera ili na poziciji lijevog beka. Budući da je od ranije ozlijeđen i drugi hrvatski reprezentativac koji igra za Manchester City, Mateo Kovačić, zapitali smo se kako bi, u slučaju najgoreg (njihova izostanka), izbornik Dalić mogao nadomjestiti taj veliki nedostatak.

Svi mogu, ali nitko ne igra...

Kada govorimo o mogućim zamjenama za određenog igrača u reprezentaciji, uvijek je prvi i najlogičniji potez pogledati pretpozive s prijašnjih popisa, a tek kasnije tražiti nove ili "zaboravljene" reprezentativce.

Tom logikom prva zamjena za Kovačića je Petar Sučić. Sada već standardni reprezentativac u nekoliko je zadnjih utakmica hrvatske reprezentacije bio starter, a iako u Interu ne igra u prvoj postavi, ulazi gotovo svaku utakmicu. Tu je i njegov bratić Luka, koji se nakon "hlađenja" vratio u reprezentaciju, a ne treba zaboraviti ni Nikolu Moru, koji je neizostavan član postave Bologne, a koji je u zadnjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Crne Gore odradio svih 90 minuta.Tu je i Mario Pašalić, koji također može pokriti poziciju centralnog veznjaka, ali njemu je to "sekundarna" pozicija.

SVE O HRVATSKOJ REPREZENTACIJI ČITAJTE NA NET.HR-U

Ista je situacija i s Andrejem Kramarićem i Tonijem Frukom, kao i Lovrom Majerom i Nikolom Vlašićem. Svi oni su blizu reprezentacije (Majer) ili imaju gotovo zagarantirano mjesto (ostali), ali ne igraju primarno na poziciji centralnog veznjaka. Kramarić je u Hoffenheimu ofenzivni vezni, a u reprezentaciji napadač. Fruk je u Rijeci ponekad napadač, ponekad ofenzivni vezni, dok u reprezentaciji igra krilo, a slična je situacija i s Vlašićem i Majerom, koji u klubovima igraju centralno, a za reprezentaciju na krilima.

"Razgovarao sam s Joškom i izrazio mu punu podršku, uz želju da mu operacija prođe uspješno. Naravno da nam je izuzetno žao zbog njegove ozljede, a kada tome dodamo i ozljedu Matea Kovačića, trenutačno smo bez dvojice igrača koji bi nedostajali i najvećim svjetskim momčadima. Nadam se da će Joško i Mateo biti s nama na Svjetskom prvenstvu", poručio je izbornik Dalić za službenu stranicu HNS-a.

Od igrača koji su u krugu reprezentacije tu poziciju može pokriti i Kristijan Jakić, kojeg je izbornik Dalić uslijed manjka opcija u nekoliko zadnjih utakmica koristio na poziciji desnog beka. Među centralnim veznjacima koji su bili dio reprezentacije tu je i Martin Baturina, no poznajući Dalićeve principe po pitanju minutaže, teško da će bivši Dinamov talent dobiti priliku ako ostane u Comu.

Foto: /ipa/sipa Press/profimedia

Od onih koji nisu u krugu reprezentacije prvi na redu je svakako Toma Bašić. Nekadašnji veliki talent Hajduka ove je sezone doživio veliki preporod u redovima Lazija te se iznenada ponovno našao u momčadi Maurizija Sarrija. O preporodu igrača koji prošle sezone nije odigrao ni minute napisani su brojni tekstovi, a sljedeći korak u njegovu velikom povratku mogao bi biti upravo povratak u reprezentaciju za koju je odigrao dvije utakmice. Tu su i Adriano Jagušić, koji ima isti problem kao Vlašić, Kramarić ili Majer (igraju ofenzivniju poziciju u veznom redu), ali i Darko Nejašmić, koji je neizostavan dio NEC-a u borbi za mjesto koje vodi u Ligi prvaka.

SVE O SVJETSKOM PRVENSTVU 2026. ČITAJTE NA NET.HR-U

Kada bismo sanjarili, mogli bismo govoriti i o povratku umirovljenog Marcela Brozovića ili Josipa Mišića u reprezentaciju, no teško da će Brozović prihvatiti poziv čak i ako se dogodi, te da će ga Dinamov kapetan uopće dobiti.

Povratak zaboravljenih?

Situacija s Gvardiolom čak je i kompliciranija nego s Kovačićem. Najskuplji branič u povijesti nogometa stup je hrvatske obrane i njegov bi se izostanak jako osjetio. Najveći problem za hrvatsku reprezentaciju leži u Gvardiolovoj polivalentnosti. Joško može igrati i na poziciji stopera i na poziciji lijevog beka – dvije pozicije na kojima je hrvatska reprezentacija znala imati problema. Budući da je Gvardiol za Hrvatsku u posljednje vrijeme češće bio lijevi bek, najprije ćemo proći tu poziciju.

Prvi koji se gledaju kao opcija na lijevom beku u odsutnosti Gvardiola su Borna Sosa i Domagoj Bradarić. Obojica su u posljednjih godinu dana bila dio reprezentacije te su se nekoliko puta našla na pretpozivu bez da su pozvani. Jedan ili čak obojica spomenutih bi gotovo sigurno i bez ozljede Gvardiola našli svoje mjesto na avionu za SAD, a potencijalnim propuštanjem prvenstva Gvardiola vjerojatno sada obojica imaju zagarantiranu kartu.

Među igračima koji su već igrali za reprezentaciju i mogu pokriti poziciju lijevog beka tu je i Tin Jedvaj, a možda Dalić da priliku i Borni Barišiću, koji se nakon oporavka od ozljede vratio u Osijek. Ako se Dalić ipak odluči za novu opciju, favoriti su dva HNL-ovca – Ante Oreč i Šimun Hrgović – dvojica igrača koji jednako dobro mogu igrati na oba beka, isto kao i igrač koji je već u rosteru reprezentacije – Josip Stanišić. Upravo je Stanišić vjerojatno najizglednija opcija, budući da je ove sezone u nezaustavljivom Bayernu češće igrao na poziciji lijevog nego desnog beka. Ako Dalić aktivira tu opciju, na desnom bi beku igrao ili Kristijan Jakić ili Ivan Smolčić, a postoji opcija i da "priliku" iskoristi Moris Valinčić, koji se već jednom našao na pretpozivu reprezentacije. Tu je i Josip Juranović, koji se tek počeo vraćati od ozljede, kao i Ivan Perišić, koji je već igrao na poziciji beka, ali i "wingbacka" ako se Dalić ipak predomisli i još jednu šansu postavi s trojicom iza.

Foto: Mladen Lackovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Što se tiče pozicije stopera, koju je Gvardiol također često znao pokrivati, tu ima puno manje "mudrovanja". Duje Ćaleta-Car, Martin Erlić i Marin Pongračić gotovo su sigurni, a Luka Vušković bi svojim igrama u Bundesligi mogao zaraditi ne samo poziv, već i poziciju u početnoj postavi. Kao i na poziciji lijevog beka, i poziciju stopera može igrati Josip Stanišić, a tu se opet nameću dva igrača s iskustvom igranja u reprezentaciji – Tin Jedvaj i Ivan Smolčić – kao i (opet) Kristijan Jakić. Sva trojica imaju iskustva igranja i desnog beka i stopera, dok Jedvaj ima iskustva i na lijevom beku, a Jakić u vezi.

Zaključno, iako bi potencijalno propuštanje Svjetskog prvenstva Gvardiola i Kovačića zadalo velike glavobolje Zlatku Daliću, rotacije koje je obavio prilikom "smjene generacija" dale su mu brojne opcije koje može "izvući iz naftalina", dok se prijašnje ozljede koje su forsirale "kemijanja" i "izmišljanje pozicija" sada čine kao blagoslov. Većina igrača ima iskustva igranja na više pozicija i to bi mogao biti tajni adut u lovu na novu medalju.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši sitno broje do odlaska na Europsko prvenstvo