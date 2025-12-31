Dalić kaže kako nemamo napadača: Nije istina, evo kako jaka stvar prolazi ispod radara

Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, u božićnom intervjuu za RTL Danas prošlog je tjedna priznao našem uredniku sporta na RTL-u Marku Vargeku kako nije optimističan uoči Nove 2026. godine, u kojoj će Vatreni nastupiti na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. u Sjevernoj Americi.

"Nije dobra situacija, u problemima smo. Mlađi igrači se traže, nisu se nametnuli, nisu pokazali kvalitetu, nisu pokazali da imaju mjesta u reprezentaciji. Nemamo pravo rješenje u napadu. Još uvijek je tu najkvalitetniji Budimir, a on je i najstariji (na SP-u će imati 35 godina, op. a.). Treba nam pravi, moćan, jak, brz napadač koji može i pobjeći. Nažalost, nemamo ga", rekao je Zlatko Dalić. Mnogi su novinari prenijeli Dalićevu izjavu, ali jedno i novinarima, ali očito i izborniku Zlatku Daliću, prolazi ispod radara.

Dakle, Ante Budimir je u zadnje tri sezone po golovima u TOP 25 napadača Liga Petice. U sezoni 2023./2024. Budimir je za Osasunu postigao 18 golova u svim natjecanjima. Sezonu poslije, dakle 2024./2025., za Osasunu je postigao 24 gola u svim natjecanjima što ga svrstava u TOP 10 napadača svijeta u kalendarskoj 2025 sa ukupno 32 postignuta gola za Osasunu. U tekućoj sezoni, Ante Budimir je na 8 pogodaka za Osasunu u svim natjecanjima u 18 utakmica u kojima je nastupio. Ako zbrojimo sve golove u posljednje tri godine za Osasunu, Budimir ih ima čak 50 na kontu. And counting...

Budimir je kalendarsku 2025. na izmaku završio u TOP 10 najboljih strijelaca u pet najjačih europskih liga (Španjolska La Liga, Engleska, Italija, Njemačka i Francuska), čime je ušao u elitno društvo strijelaca zajedno s imenima poput Mbappéa, Kanea, Erlinga Haalanda, Guirassyja, Roberta Lewandowskog i dr.

Računica je jednostavna. U svakoj od Liga Petice, osim u Francuskoj i Njemačkoj gdje ima 18, participira 20 klubova. Dobijemo dakle ukupno 296 klubova. U svim tim klubovima recimo da postoji 3 napadača. Dakle, 3 puta 296 je 888 napadača. I Ante Budimir je u TOP 10 u kalendarskoj 2025. među 888 kvalitetnih napadača. Među tim klubovima, u toj konkurenciji od 296 klubova, ima veliki broj klubova koji su jači od Osasune, koji imaju bolji vezni red, igrače koji bolje plasiraju loptu prema naprijed, trenere koji su bolji od trenera Osasune Alassiona Liscija koji je dobar trener, ali nije sad TOP klasa.

Kad se sve to zbroji o oduzme, dolazimo do jednog pitanja. Kako to da Ante Budimir zabija za Osasunu, a u dresu reprezentacije u 35 utakmica koliko ih je, prema Transfermarktu odigrao, nije zabio više od 6 golova?! Možda Zlatko Dalić ne koristi na pravi način Antu Budimira, možda bi trebao izbornik složiti taktiku malo drugačije, da se više s krila ubacuje u šesnaesterac. Ne mislimo da sad Dalić treba kopirati sustav igre Liscija, to ne, ali ipak lopte malo drugačije, preciznije, smislenije, usmjeriti prema Budimiru.

Osasuna individualno i kolektivno nije bolja od hrvatske nogometne reprezentacije. Također, neki španjolski mediji poput Mundo Deportiva ili ElDesmarquea prije dvije su godine pisali kako je Ante Budimir pet ligaških golova u sezoni 2022./2023. zabio iz prvog dodira, a prvi dodir u igri i je Budimiru forte, kad dobije adelvatnu, dobru loptu.

Mundo Deportivo je Antu Budimira prije dvije i pol godine prozvao "umjetnikom prvog dodira". Koristi li se Antu Budmira dobro u reprezentaciji ili ne, procijenite sami, komentirajte ispod članka i na našim društvenim mrežama.

