EKSKLUZIVNO /

Dalić za RTL Danas: 'Situacija nije dobra! U najtežoj smo skupini, a evo što nam nedostaje'

Iako pojedini mediji objavljuju kako neće ostati nakon Svjetskog prvenstva - Dalić za RTL Sport kaže - Ugovor nije problem

25.12.2025.
20:44
Marko Vargek
Screenshot
Sretan Božić želi vam sportska redakcija RTL-a! Emisiju počinjemo intervjuem s izbornikom Zlatkom Dalićem koji iskreno poručuje: Situacija nije dobra - Hrvatska je u najtežoj skupini Svjetskog prvenstva a nedostaje brzine i napadača. 

Zlatko Dalić u zraku 2018. na Trgu. Sanjate li da se nešto tako opet ponovi i ovog ljeta tamo u srpnju? 

Daj Bože da se ponovi! Da opet budemo sretni i veseli nakon uspjeha reprezentacije. Bit će jako teško, ljestvica je dignuta jako visoko. Čeka nas SP i nadam se puno veselja

Kada kažete teško, onda gledamo na skupinu. Engleska, Panama i Gana. Je li to najteža skupina na SP-u?

Definitivno! Engleska - Hrvatska će biti najjača utakmica prvog kruga uopće! Dobili smo stvarno nezgodnog protivnika iz četvrtog 'pota', najtežeg, najgoreg i najjačeg - Ganu. Afrička rerezentacija koja stvarno ima kvalitetu, puno dobrih igrača koji igraju u engleskoj ligi. Nepoznati su, nikad ne znaš što će biti s njima. to nam je treća utakmica i mislim da definitivno imamo najtežu grupu. 

A što je sve otkrio izbornik u dužem razgovoru pogledajte u priloženom videu na vrhu teksta. 

Zlatko DalićHrvatska ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
