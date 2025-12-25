Dalić za RTL Danas: 'Situacija nije dobra! U najtežoj smo skupini, a evo što nam nedostaje'

Sretan Božić želi vam sportska redakcija RTL-a! Emisiju počinjemo intervjuem s izbornikom Zlatkom Dalićem koji iskreno poručuje: Situacija nije dobra - Hrvatska je u najtežoj skupini Svjetskog prvenstva a nedostaje brzine i napadača.

Zlatko Dalić u zraku 2018. na Trgu. Sanjate li da se nešto tako opet ponovi i ovog ljeta tamo u srpnju?

Daj Bože da se ponovi! Da opet budemo sretni i veseli nakon uspjeha reprezentacije. Bit će jako teško, ljestvica je dignuta jako visoko. Čeka nas SP i nadam se puno veselja

Kada kažete teško, onda gledamo na skupinu. Engleska, Panama i Gana. Je li to najteža skupina na SP-u?

Definitivno! Engleska - Hrvatska će biti najjača utakmica prvog kruga uopće! Dobili smo stvarno nezgodnog protivnika iz četvrtog 'pota', najtežeg, najgoreg i najjačeg - Ganu. Afrička rerezentacija koja stvarno ima kvalitetu, puno dobrih igrača koji igraju u engleskoj ligi. Nepoznati su, nikad ne znaš što će biti s njima. to nam je treća utakmica i mislim da definitivno imamo najtežu grupu.

