Opasna akcija spašavanja u gradu koji 'klizi' u provaliju: 'Bilo je to kao pljačka banke'

Vatrogasci na Siciliji spasili su oko 400 rijetkih knjiga iz knjižnice u Niscemiju koja visi na rubu odrona, nakon što je razorno klizište u siječnju otkinulo cijelu padinu grada i izdubilo ponor dug 4 kilometra.

Foto: Rosario CAUCHI/AFP/Profimedia

Knjižnica se nalazi na rubu provalije koju je izdubilo klizište, a dio zgrade praktički visi u zraku. Operaciji spašavanja, koja je započela u ponedjeljak, prethodila je detaljna studija kako bi se mapirao položaj knjiga.

Vatrogasci su bušili zid zgrade iza objekta i, ulazeći po nekoliko minuta, vezali police za knjige i povlačili ih unatrag kako bi došli do knjiga, piše Guardian.

One month after the devastating #landslide that hit #Niscemi, #Copernicus #Sentinel2 shows a striking before and after comparison of the town in #Sicily following the severe weather that triggered the landslides, revealing the dramatic impact of the disaster. #Sicilia pic.twitter.com/iY7mGry4Wc — ADAM Platform (@PlatformAdam) February 26, 2026

'Kao pljačka banke'

Knjižnica sadrži oko 4000 knjiga književnosti, povijesti i opće publicistike, uključujući niz rijetkih izdanja o sicilijanskoj povijesti iz razdoblja prije 1830. Među najdragocjenijim blagom je knjiga iz 16. stoljeća.

Foto: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

"Bilo je to kao pljačka banke", rekao je Salvatore Cantale, pokrajinski zapovjednik vatrogasne brigade u Caltanissetti. "Morali smo biti brzi i pokušati odnijeti što više možemo."

Dron je prenosio snimke iz zraka uživo, dok su laserski senzori pričvršćeni na dio koji se ljuljao iznad dna korišteni za otkrivanje najmanjeg pokreta. Zaseban uređaj pratio je vibracije i suptilne promjene nagiba zgrade.

Foto: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Klizište je započelo 25. siječnja kada se tlo počelo pomicati, pucajući asfalt i probijajući zgrade. Neke su se kasnije urušile, zajedno s dijelom ceste gdje su bili parkirani automobili i kombiji. Iz grada je evakuirano više od 1600 ljudi.

Brojne knjige ostaju u podrumu, koji se smatra najrizičnijim područjem. Dužnosnici razmatraju upotrebu robota, iako u Niscemiju nema prikladnih.

Foto: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

"Ako uspijemo pronaći robota, odmah ćemo ga upotrijebiti. Inače ćemo morati čekati“, rekao je Cantale. "Problem je u tome što je ova zgrada zapravo jedna armiranobetonska konstrukcija. Ako se uruši, srušit će se cijela odjednom."

Cantale je rekao da geolozi koji rade pored vatrogasaca očekuju da će se fronta klizišta povući za još 10 do 15 metara, povlačeći sa sobom daljnje zgrade niz padinu, uključujući i knjižnicu.

Foto: Rosario CAUCHI/AFP/Profimedia

"Prema geolozima, umjesto da se raspadne, knjižnica će vjerojatnije skliznuti nizbrdo kao jedan blok. Ako se to dogodi, već smo procijenili da bi zapravo moglo biti lakše izvući preostale knjige nakon što se sruši", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO Snimke od kojih hvata jeza: Cijeli grad visi na litici, mještani godinama upozoravali na katastrofu