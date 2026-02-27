Estonski premijer objasnio zašto Putin ne može prekinuti rat: 'Ako stane...'

Estonski premijer Kristen Michal izjavio je za Euronews da si ruski predsjednik Vladimir Putin ne može priuštiti završetak rata u Ukrajini, pozvavši Europsku uniju da odblokira 90 milijardi eura pomoći i više ulaže u obranu. Iako Michal kaže da ne tvrdi kako razumije Putina, smatra da logika diktature objašnjava nastavak ruske agresije, čak i dok se vode pregovori.

"Putin trenutačno ima više naoružanih ljudi nego na početku rata. Kad bi prestao ubijati u Ukrajini, što bi učinio s njima?", rekao je estonski premijer. "U Rusiji se slavi heroj. Ako stane - pada", dodao je. Upozorio je da bi prerani mir bez čvrstih sigurnosnih jamstava mogao stvoriti nestabilnost ne samo u Rusiji, nego i diljem Europe.

'Imaju različite planove'

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada je plan EU-a za mobilizaciju 90 milijardi eura potpore Ukrajini i dalje politički blokiran. Michal vjeruje da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pronaći alternativna rješenja za odblokiranje sredstava.

"Imaju različite planove kako isporučiti novac", rekao je Michal, referirajući se na govor europskih čelnika u Kijevu. Na pitanje što ti planovi podrazumijevaju nije želio pojasniti. "Oni će reći", rekao je i naglasio da su ulozi veliki.

"Ako Europa ne može donositi ovako velike odluke koje utječu na našu sigurnost, onda će vjerojatno biti mnogo rasprava o tome kako Europa uopće donosi odluke", poručio je.

'Zamrznuta ruska imovina je isto opcija'

Za zamrznutu rusku imovinu, o kojoj se često raspravlja kao potencijalnom izvoru pomoći Ukrajini, estonski premijer je poručio da je i to opcija. "I dalje je zamrznuta, što je dobra stvar", rekao je i podsjetio da su se produljenja sankcija nekad morala obnavljati svakih šest mjeseci, a sad su čvršće "zaključana".

No, Michal je istaknuo da se obveza od 90 milijardi eura pomoći mora ispuniti bez obzira na protivljenje Mađarske i Slovačke. Također se osvrnuo i na stav mađarskog premijera Viktora Orbana prema Rusiji, rekavši da je drugim čelnicima država članica EU-a i dalje nejasan.

"On zna da nitko ne razumije njegov stav, da bismo europsku sigurnost trebali tražiti od diktatora iz Rusije", poručio je Michal. Dodao je da bi nadolazeći mađarski izbori mogli biti prekretnica, dok se istodobno sve više raspravlja o tome treba li EU prijeći na centraliziranije donošenje odluka, posebno na području sigurnosti.

'Nije lako'

Predložio je i ideju pojačane suradnje koja bi uključivala i saveznike izvan EU-a, poput Norveške, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade i Islanda. "Europa treba više ulagati u sigurnost. To je poruka koju razumijemo", rekao je Michal.

Estonija ove godine za obranu izdvaja 5,4 posto BDP-a, što je među najvišim razinama u NATO-u.

"Nije lako. Ali znam da će moji unuci živjeti u miru jer naš susjed zna da smo ozbiljni", rekao je estonski premijer. Također, Michal je odbacio retoriku koja Europu prikazuje slabom i poručio da će, ako kontinent ispuni obrambene obveze, biti "u boljem položaju za pet, sedam, 10 godina".

