Pakleni noćni udar na Ruse: Ukrajinski HIMARS napravio kaos
Visokomobilni topničko-raketni sustavi (HIMARS) pogodili su regionalno središte Belgorod, izvijestio je Telegram kanal Exilinova-Plus, pozivajući se na lokalne stanovnike
Ukrajina je navodno pokrenula noćne napade u Belgorodu u petak, pogodivši termoelektranu i skladište nafte u okupiranom Luhansku, prema ruskim dužnosnicima i snimkama očevidaca objavljenim na društvenim mrežama, javlja Kyiv Independent.
Visokomobilni topničko-raketni sustavi (HIMARS) pogodili su regionalno središte Belgorod, izvijestio je Telegram kanal Exilinova-Plus, pozivajući se na lokalne stanovnike. Napadi su ostavili dijelove grada bez struje. Belgorod se nalazi samo 34 kilometra od sjeveroistočne granice Ukrajine s Rusijom.
Lokalni Telegram kanal Pepel izvijestio je da je napad pogodio termoelektranu Belgorod. Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov kasnije je objavio da je "masovni raketni napad" ciljao energetsku infrastrukturu u gradu i okolnoj regiji.
It’s lights out in Belgorod again. It is clear that russia cannot protect this city. It should be surrendered to Ukrainian forces who can provide better protection.— Rock - NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) February 26, 2026
Fact: None of this would’ve happened if I had been the president of russia. pic.twitter.com/7HIGxDYhy5
'Nanesena ozbiljna šteta'
"Na energetskim infrastrukturnim objektima nanesena je ozbiljna šteta. Kao posljedica toga došlo je do nestanka struje, poremećaja u opskrbi vodom i kvarova grijanja", rekao je Gladkov. Kyiv Independent nije mogao potvrditi ove tvrdnje u trenutku objave.
Iste noći, Exilenova-Plus je podijelio fotografije i snimke skladišta nafte u plamenu u Luhansku, koji je pod ruskom okupacijom. Lokalni stanovnici izvijestili su da je u objektu izbio požar nakon niza eksplozija na tom mjestu. Grad je pod okupacijom ruskih snaga od 2014. godine.
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći oborilo 95 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad različitih regija u zemlji. Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i u okupiranim područjima kako bi oslabila borbenu moć Moskve. Kijev smatra naftna postrojenja legitimnim vojnim ciljevima jer ona izravno financiraju ruske ratne napore.
Ovi napadi događaju se u vrijeme dok Rusija provodi vlastitu kampanju uništavanja ukrajinske energetske mreže tijekom jeseni i zime, zbog čega su tisuće ljudi diljem Ukrajine ostale bez grijanja i struje.
