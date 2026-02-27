Pakleni noćni udar na Ruse: Ukrajinski HIMARS napravio kaos

Ukrajina je navodno pokrenula noćne napade u Belgorodu u petak, pogodivši termoelektranu i skladište nafte u okupiranom Luhansku, prema ruskim dužnosnicima i snimkama očevidaca objavljenim na društvenim mrežama, javlja Kyiv Independent.

Visokomobilni topničko-raketni sustavi (HIMARS) pogodili su regionalno središte Belgorod, izvijestio je Telegram kanal Exilinova-Plus, pozivajući se na lokalne stanovnike. Napadi su ostavili dijelove grada bez struje. Belgorod se nalazi samo 34 kilometra od sjeveroistočne granice Ukrajine s Rusijom.

Lokalni Telegram kanal Pepel izvijestio je da je napad pogodio termoelektranu Belgorod. Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov kasnije je objavio da je "masovni raketni napad" ciljao energetsku infrastrukturu u gradu i okolnoj regiji.

It’s lights out in Belgorod again. It is clear that russia cannot protect this city. It should be surrendered to Ukrainian forces who can provide better protection.



Fact: None of this would’ve happened if I had been the president of russia. pic.twitter.com/7HIGxDYhy5 — Rock - NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) February 26, 2026

'Nanesena ozbiljna šteta'

"Na energetskim infrastrukturnim objektima nanesena je ozbiljna šteta. Kao posljedica toga došlo je do nestanka struje, poremećaja u opskrbi vodom i kvarova grijanja", rekao je Gladkov. Kyiv Independent nije mogao potvrditi ove tvrdnje u trenutku objave.

Iste noći, Exilenova-Plus je podijelio fotografije i snimke skladišta nafte u plamenu u Luhansku, koji je pod ruskom okupacijom. Lokalni stanovnici izvijestili su da je u objektu izbio požar nakon niza eksplozija na tom mjestu. Grad je pod okupacijom ruskih snaga od 2014. godine.

Foto: telegram screenshot

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći oborilo 95 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad različitih regija u zemlji. Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i u okupiranim područjima kako bi oslabila borbenu moć Moskve. Kijev smatra naftna postrojenja legitimnim vojnim ciljevima jer ona izravno financiraju ruske ratne napore.

Ovi napadi događaju se u vrijeme dok Rusija provodi vlastitu kampanju uništavanja ukrajinske energetske mreže tijekom jeseni i zime, zbog čega su tisuće ljudi diljem Ukrajine ostale bez grijanja i struje.

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo žele li studenti na vojni rok: 'Malo mi je mrsko, ja sam miroljubiva duša'