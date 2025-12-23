FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
iznenađujuće... /

Zlatko Dalić odbio novi ugovor HNS-a? Evo zašto je rekao 'još ne'

Zlatko Dalić odbio novi ugovor HNS-a? Evo zašto je rekao 'još ne'
×
Foto: Luka Antunac/pixsell

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić uvjeren je da će Dalić ostati na klupi i nakon SP-a 2026.

23.12.2025.
22:38
Sportski.net
Luka Antunac/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski nogometni savez ponudio je Zlatku Daliću produljenje ugovora kojim bi ostao izbornik reprezentacije barem do Eura 2028., no Dalić zasad ponudu nije prihvatio. Kako pišu Sportske novosti, izbornik je poručio da nema potrebe za žurbom te da mu je ugovor u ovom trenutku tek formalnost.

Naglasio je kako ne želi otvarati to pitanje dok je sav fokus na Svjetskom prvenstvu, ali je ostavio mogućnost da se razgovori nastave na proljeće. Dodao je i da s njegove strane ne postoje prepreke za nastavak suradnje.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić uvjeren je da će Dalić ostati na klupi i nakon SP-a 2026. “Mislim da hoće”, kratko je poručio.

Podsjeća se i na prošlogodišnji trenutak preokreta, kada je Dalić bio vrlo blizu preuzimanju reprezentacije Katara, uz izdašnu ponudu i ozbiljne razgovore u Dohi. Iako je odlazak bio gotovo dogovoren, u posljednji je čas odlučio ostati na klupi Vatrenih i nastaviti put prema Svjetskom prvenstvu 2026., a u HNS-u su uvjereni da će to činiti i nakon njega.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je bitno i za Dalića: Livakovićev povratak samo je pitanje formalnosti

Zlatko DalićMarijan KustićHnsSvjetsko Prvenstvo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
iznenađujuće... /
Zlatko Dalić odbio novi ugovor HNS-a? Evo zašto je rekao 'još ne'