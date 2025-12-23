Zlatko Dalić odbio novi ugovor HNS-a? Evo zašto je rekao 'još ne'

Hrvatski nogometni savez ponudio je Zlatku Daliću produljenje ugovora kojim bi ostao izbornik reprezentacije barem do Eura 2028., no Dalić zasad ponudu nije prihvatio. Kako pišu Sportske novosti, izbornik je poručio da nema potrebe za žurbom te da mu je ugovor u ovom trenutku tek formalnost.

Naglasio je kako ne želi otvarati to pitanje dok je sav fokus na Svjetskom prvenstvu, ali je ostavio mogućnost da se razgovori nastave na proljeće. Dodao je i da s njegove strane ne postoje prepreke za nastavak suradnje.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić uvjeren je da će Dalić ostati na klupi i nakon SP-a 2026. “Mislim da hoće”, kratko je poručio.

Podsjeća se i na prošlogodišnji trenutak preokreta, kada je Dalić bio vrlo blizu preuzimanju reprezentacije Katara, uz izdašnu ponudu i ozbiljne razgovore u Dohi. Iako je odlazak bio gotovo dogovoren, u posljednji je čas odlučio ostati na klupi Vatrenih i nastaviti put prema Svjetskom prvenstvu 2026., a u HNS-u su uvjereni da će to činiti i nakon njega.

