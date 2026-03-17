NEMA DOVOLJNO OSNOVA

Slučaj Thompson: Sud nije prihvatio kazneni nalog protiv Danke Derifaj i ostalih! Evo što slijedi

Sud navodi da optužnica ne pruža dovoljno osnova za donošenje takve odluke te predmet upućuje optužnom vijeću na daljnje razmatranje

17.3.2026.
19:24
RTL Danas
Općinski sud u Splitu nije prihvatio kazneni nalog iz optužnice protiv novinarke Danke Derifaj i još dvije osobe, optuženih za narušavanje nepovredivosti doma Marka Perkovića Thompsona u Splitu.

U kaznenom nalogu za njih se traži zatvorska kazna od četiri mjeseca, uvjetno na godinu dana.

Sud navodi da optužnica ne pruža dovoljno osnova za donošenje takve odluke te predmet upućuje optužnom vijeću na daljnje razmatranje. Sud ovdje nije odlučivao o krivnji nego o proceduralnim uvjetima.

Optužnica je podignuta nakon što je Perković kazneno prijavio novinarku i još dvije osobe da su neovlašteno ušli u njegov dom. Hrvatsko novinarsko društvo ranije je već osudilo optužnicu nazvavši je opasnim presedanom i pritiskom na novinarske slobode. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ljetos je iz Splita poručio da su optužbe utemeljene pozivajući se na zaštitu privatnosti doma.

