Osijek objavio bombu: Evo koje pojačanje stiže na Opus Arenu

HNL fenjeraš objavio je na svojim kanalima društvenih mreža kako se Borna Barišić vraća u Osijek.

Video u kojem se vidi kako Barišić stoji na Opus Areni objavljen je bez riječi, ali s emotikonom bombe koja najvaljuje i skorašnje službeno pojačanje posljednjeplasirane momčadi HNL-a.

Nekadašnji kapetan Osijeka ima 124 nastupa na klub uz osam golova i 22 asistencije. Prvi seniorski angažman u Osijeku imao je od 2013. do 2015., kada ga je kupio Dinamo. Na Maksimiru nije dobio priliku te se poslije posudbe u Lokomotivi već 2016. vratio na Gradski vrt i ondje proveo još dvije godine. Uslijedio je transfer u Rangerse vrijedan 2.45 milijuna eura.

Ranger je bio šest godina te je za klub iz Glasgowa zaigrao čak 236 puta, a u tom je periodu bio standardan i na popisima Zlatka Dalića te je s hrvatskom reprezentacijom bio na Euru 2021. i na Svjetskom prvenstvu 2022., gdje je osvojio broncu. Ukupno je za Hrvatsku nastupio 35 puta i zabio jedan gol.

S pripremama za nastavak sezone Bijelo-plavi će krenuti 3. siječnja iduće godine za kada je Željko Sopić zakazao prvo okupljanje. Već na prvom treningu očekuju se i neka nova lica među Bijelo-plavima, a posebno do polaska u tursku Antalyiju gdje će se odraditi najznačajniji dio trenažnog procesa.

"Tamo će naša momčad imati i tri već dogovorene provjere. Prva je utakmica na rasporedu 9. siječnja protiv turskog Basaksehira, četiri dana kasnije suparnik će nam biti jesenski prvak Mađarske Gior i na kraju, 16. siječnja, igrat će se protiv Sumqayita iz Azerbajdžana. Povratak iz Turske predviđen je 17.01., a tjedan dana kasnije očekuje nas i prvi natjecateljski dvoboj kojega ćemo na Opus Areni imati s Dinamom", napisali su iz Osijeka.

