Gvardiol se oglasio snažnom porukom nakon loma noge: 'Za svoj narod'

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ozlijedio se početkom drugog poluvremena posljednje utakmice 20. kola engleske Premier lige.

Klub je potvrdio da je došlo do loma fibije desne noge, odnosno goljenične kosti i da će Gvardiol biti podvrgnut operacijskom zahvatu. Obično oporavak od takve ozljede traje od 4 do 6 mjeseci. Hrvatski reprezentativac javio se na svom Instagram profilu i poslao vrlo snažnu poruku.

Sve o Jošku Gvardiolu čitajte na portalu Net.hr.

'Ustat ću ponovno'

"Ovo je težak trenutak, ali me nikada neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim. Citizensima, hvala vam na beskrajnoj podršci. Volim vas i borit ću se svaki dan da se vratim jači, kao gradski ratnik. Moje srce kuca za Hrvatsku. Zauvijek! Ustat ću ponovno, bolji nego ikad! Za svoj klub. Za svoju braću u klubu i na nacionalnoj razini. Za svoj narod. Za Hrvatsku", napisao je Gvardiol na svom službenom profilu.

"Razgovarao sam s Joškom i izrazio mu punu podršku, uz želju da mu operacija prođe uspješno. Naravno da nam je izuzetno žao zbog njegove ozljede, a kada tome dodamo i ozljedu Matea Kovačića, trenutačno smo bez dvojice igrača koji bi nedostajali i najvećim svjetskim klubovima. Nadam se da će Joško i Mateo biti s nama na Svjetskom prvenstvu", poručio je izbornik Zlatko Dalić, a prenosi internetska stranica Hrvatskog nogometnog saveza.

