FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DAN D /

Danas presuda bivšem HDZ-ovom županu koji je pijan skrivio nesreću i sve pokušao zataškati

Danas presuda bivšem HDZ-ovom županu koji je pijan skrivio nesreću i sve pokušao zataškati
×
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. nagodila s USKOK-om i priznala krivnju

12.3.2026.
7:58
Dunja Stanković
David Jerkovic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na Županijskom sudu u Osijeku danas će biti izrećena nepravomoćna presuda bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću kojeg USKOK tereti za  lažiranje i zataškavanje okolnosti prometne nesreće na Uskrs 2022. u Cerni, koju je pijan skrivio službenim vozilom županije.

Izricanje presude zakazano je za 13 sati. 

USKOK tereti Dekanića za lažiranje i zataškavanje okolnosti nesreće koju je u travnju 2022. pijan izazvao službenom Škodom. Optužnicom podignutom krajem 2023., obuhvaćeni su i vlasnica kuće Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić koje je tvrdio da je kobne noći on vozio, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije u Županji Tomislav Farkaš i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić. 

Optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni pijan vozio službeni automobil i zbog nedopuštene i neprilagođene brzine izazvao prometnu nezgodu, u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće. Nakon nesreće napuhao je 1,44 promila. 

Dekanić negira krivnju

Kako bi izbjegao odgovornost, s vlasnicom oštećenog vozila i bratićem Krešimirom Bičanićem, koji je na njegovo traženje sa svojim automobilom ubrzo stigao na mjesto nesreće, dogovorio je da će u slučaju dolaska policije neistinito prikazati da je službenim automobilom upravljao Bičanić i da je do nesreće došlo uslijed izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok se Dekanić nalazio na mjestu suvozača, stoji u optužnici. 

Nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi su policajci, sumnja se, prihvatili Dekanićev plan i prikazali da je Bičanić skrivio nesreću te druge okolnosti nesreće. 

Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar u završnom je govoru ocijenio kako kako nije dokazano da je Dekanić počinio kaznena djela iz optužnice te da se optužba temelji uglavnom na iskazima svjedoka koje smatra neistinitim i kontradiktornim, jer se razlikuju se u bitnim činjenicama.

Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. nagodila s USKOK-om i priznala krivnju te je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora uz četverogodišnji rok kušnje. Osim toga, ne smije obavljati policijsku dužnost na dvije godine. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dani istine za bivšeg župana. Dok čeka presudu, tužitelj objavio: 'Ovo je ključna činjenica!' 

Damir DekanićPresudaSuđenjePrometna Nesreća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx