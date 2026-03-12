Danas presuda bivšem HDZ-ovom županu koji je pijan skrivio nesreću i sve pokušao zataškati

Na Županijskom sudu u Osijeku danas će biti izrećena nepravomoćna presuda bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću kojeg USKOK tereti za lažiranje i zataškavanje okolnosti prometne nesreće na Uskrs 2022. u Cerni, koju je pijan skrivio službenim vozilom županije.

Izricanje presude zakazano je za 13 sati.

USKOK tereti Dekanića za lažiranje i zataškavanje okolnosti nesreće koju je u travnju 2022. pijan izazvao službenom Škodom. Optužnicom podignutom krajem 2023., obuhvaćeni su i vlasnica kuće Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić koje je tvrdio da je kobne noći on vozio, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije u Županji Tomislav Farkaš i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.

Optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni pijan vozio službeni automobil i zbog nedopuštene i neprilagođene brzine izazvao prometnu nezgodu, u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće. Nakon nesreće napuhao je 1,44 promila.

Dekanić negira krivnju

Kako bi izbjegao odgovornost, s vlasnicom oštećenog vozila i bratićem Krešimirom Bičanićem, koji je na njegovo traženje sa svojim automobilom ubrzo stigao na mjesto nesreće, dogovorio je da će u slučaju dolaska policije neistinito prikazati da je službenim automobilom upravljao Bičanić i da je do nesreće došlo uslijed izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok se Dekanić nalazio na mjestu suvozača, stoji u optužnici.

Nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi su policajci, sumnja se, prihvatili Dekanićev plan i prikazali da je Bičanić skrivio nesreću te druge okolnosti nesreće.

Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar u završnom je govoru ocijenio kako kako nije dokazano da je Dekanić počinio kaznena djela iz optužnice te da se optužba temelji uglavnom na iskazima svjedoka koje smatra neistinitim i kontradiktornim, jer se razlikuju se u bitnim činjenicama.

Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. nagodila s USKOK-om i priznala krivnju te je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora uz četverogodišnji rok kušnje. Osim toga, ne smije obavljati policijsku dužnost na dvije godine.

