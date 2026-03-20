Uznemirujuće! Strašan pad skakača na skijama svima je zaledio krv u žilama

Početak natjecanja Svjetskog kupa u skijaškim letovima u norveškom Vikersundu ostao je u sjeni zastrašujućeg pada koji je šokirao sve prisutne. Talijanski predskakač Andrea Campregher doživio je tešku nesreću tijekom druge serije testnih skokova, a tišina koja je zavladala velebnom letaonicom svjedočila je o ozbiljnosti situacije. Program je odmah prekinut, a sve su oči bile uprte u podnožje skakaonice gdje se odvijala prava drama.

Samo nekoliko trenutaka nakon odraza s mosta letaonice Vikersundbakken, 24-godišnji Campregher izgubio je kontrolu nad svojim skijama. U zastrašujućoj zračnoj rotaciji, skakač je potpuno izgubio orijentaciju, napravio salto i potom svom snagom udario o tlo na otprilike 80 metara dužine. Prizor je bio stravičan; pao je direktno na leđa i rame, a situaciju je dodatno pogoršala činjenica da se sigurnosni vezovi nisu otpustili. Jedna od njegovih skija zabila se duboko u snijeg doskočišta, dok je on nastavio nekontrolirano kliziti velikom brzinom niz strminu do samog dna. Stručni komentatori, među kojima i bivši rekorder Johan Remen Evensen, opisali su pad kao jedan od najbrutalnijih viđenih posljednjih godina, uspoređujući ga s teškim padom Daniela-Andréa Tandea u Planici.

Hitna intervencija i prve prognoze

Medicinske službe reagirale su u najkraćem mogućem roku. Dok su ga medicinski timovi pažljivo imobilizirali i pripremali za transport, stigla je i prva ohrabrujuća vijest. Prema izjavama norveškog skijaškog saveza, sportaš je cijelo vrijeme bio pri svijesti. Nakon pružene prve pomoći, iznesen je na nosilima i kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu u Drammenu na detaljne pretrage. Zbog težine pada i potrebe za sanacijom doskočišta, testiranje letaonice bilo je prekinuto na otprilike četrdeset minuta. Unatoč stravičnom izgledu nesreće, prve informacije koje su podijelili FIS-ov direktor Sandro Pertile i talijanski mediji ulijevaju optimizam. Prve pretrage nisu pokazale teže ozljede opasne po život, no Campregher je zadržan na daljnjem promatranju.

Nesretan povratak i veliki cilj

Ironično, Campregher se službeno povukao iz profesionalnog natjecanja nakon sezone 2024./25., prvenstveno zbog nedostatka sponzora, ali je ostao aktivan u sportu. Zaposlio se kao stručnjak za opremu u kineskoj reprezentaciji u nordijskoj kombinaciji te je redovito održavao formu kao predskakač. Njegov dolazak u Vikersund bio je planiran kao poseban, jednokratni povratak na veliku scenu. U skakačkim krugovima se nagađalo kako je njegova velika ambicija bila napasti talijanski nacionalni rekord u letovima, koji s 234 metra drži Alex Insam.

