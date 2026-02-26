Stravičan pad najbolje bosanskohercegovačke skijašice šokirao svijet

Elvedina Muzaferija, bosanskohercegovačka skijašica, doživjela je stravičan pad tijekom prvog službenog treninga spusta u Soldeuu, zbog kojeg će propustiti sutrašnju utrku Svjetskog kupa. Elita ženskog skijanja okupila se u Andori, gdje se nastavlja sezona nakon Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini.

Incident se dogodio pri velikoj brzini pred kraj prvog sektora staze, kada je Muzaferija, nakon manjeg skoka, udarila u vrata, što je izazvalo gubitak kontrole i nekoliko udaraca o stazu i zaštitnu ogradu. Snimka koju je podijelila na društvenim mrežama prikazuje trenutak kada je nekoliko metara letjela naglavačke. Nakon pada, skijašica je izjavila da je sretna što nije doživjela teže povrede, te da je to zahvaljujući zračnom prsluku koji je napuhao na vrijeme i zaštitio je od ozbiljnijih posljedica.

"Pad je bio ozbiljan, ali prošla sam puno bolje nego što sam mogla. Sreća je da je zračni prsluk bio tu i zaštitio me pri udarcima o stazu i ogradu", kazala je Muzaferija, prenosi RadioSarajevo.ba.

Nakon medicinske intervencije i pregleda, utvrđene su ozljede skočnog zgloba. Skijašica je potvrdila da neće nastupiti na sutrašnjem spustu, a nastup u Super-G utrkama za vikend također je pod velikim upitnikom.

"Obavila sam pretrage, a još čekam mišljenje specijalista. Trenutno je jasno da ću propustiti današnji trening i sutrašnju utrku. Male su šanse da ću biti spremna za Super-G ove subote, ali sve dok postoji nada, vjerujem", dodala je najbolja skijašica Bosne i Hercegovine.

Sutra je na rasporedu spust, a za vikend dvije Super-G utrke, uključujući nadoknadu one otkazane u Zauchenseeu. Elvedina sada čeka oporavak, nadajući se da ozljeda neće imati dugoročne posljedice.

Muzaferija je već dugi niz godina najbolja skijašica Bosne i hercegovine, a na nedavno završenim Zimskim olimpijskim igrama u Cortini i Milanu ostvarila je najbolji rezultat Bosne i Hercegovine, zauzevši 16. mjesto u superveleslalomu.

Vrijedi spomenuti kako je posljednji pad u skijanju koji je šokirao skijaški svijet bio onaj Lindsey Vonn na Zimskim olimpijskim igrama. Legendarna američka skijašica doživjela je tešku nesreću tijekom spusta u Cortini. Vonn nije uspjela završiti utrku, jer je već na početku staze pretrpjela stravičan pad koji je prekinuo njezinu vožnju, a možda i karijeru. Vonn je obavila čak pet operacija koljena, što je dokaz koliko je kompleksna i teška njezina ozljeda. Sreća za Muzaferiju što nije doživjela težu ozljedu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Besek u Maksanovom korneru: 'Dinamo treba 11 'mangupa' poput Stojkovića, a Rijeka će morati paziti u ključnoj stvari'