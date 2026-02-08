Zlokobni predznak: Nećete vjerovati što je prošlo ispod rada o teškom padu Lindsey Vonn

Težak pad Lindsey Vonn u nedjelju na spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo šokirao je sportski svijet i otvorio raspravu o broju 13. Legendarna američka skijašica nastupila je u olimpijskoj utrci pod rednim brojem 13, ali to nije sve. Lindsey Vonn pala je, a to je prošlo ispod radara, nakon samo 13 sekundi utrke. Nevjerojatna slučajnost? Ili možda ne... Za naježiti se u svakom slučaju...

Broj 13 često se smatra nesretnim. Ima sportaša koji izbjegavaju nositi taj broj na dresu. Broj 13 pak u numerologiji simbolizira transformaciju, promjenu, kraj jednog i početak novog ciklusa. Iako ga praznovjerje, kao što smo rekli, vezuje uz nesreću, on po numerološkim tvrdnjama nosi duboku simboliku rasta, kreativnosti i učenja kroz životne izazove, što ga čini brojem snažne energije i mističnosti. Sad nakon ove nesreće, teško je povjerovati da broj 13 ima ikakve veze s dobrim stvarima.

Kako bilo, Vonnov san o osvajanju još jedne olimpijske medalje rasplinuo se u samo trinaest sekundi, ostavljajući iza sebe muk, suze i pitanje je li rizik bio prevelik. Utrka života, koja se odvijala unatoč teškoj ozljedi koljena, završila je na najgori mogući način, helikopterskim spašavanjem s omiljene staze.

Horor na stazi Olimpia delle Tofane

Sve je bilo spremno za spektakl. Sunce je obasjavalo slavnu stazu Olimpia delle Tofane, a stotine navijača, među kojima su bili i članovi njezine obitelji, s nestrpljenjem su iščekivali start Lindsey Vonn, jedne od najvećih skijašica ikad.

Četrdesetjednogodišnja Amerikanka, koja se vratila iz mirovine kako bi nastupila na stazi na kojoj je ostvarila dvanaest pobjeda u Svjetskom kupu, nosila je startni broj 13. Činilo se kao zlokobni predznak koji nitko nije htio priznati...

Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Krenula je u svom prepoznatljivom, agresivnom stilu. Od prvog trenutka bilo je jasno da ne skija za utjehu, već za pobjedu, ali Vonn uvijek ide na glavu. Nikad kod nje nije bilo nikakvih kalkulacija. No, hrabrost se pretvorila u katastrofu nakon samo trinaest sekundi. Pri velikoj brzini, dok je prolazila kroz četvrta vrata, Vonn je ramenom zakačila zastavicu. Taj je kontakt bio dovoljan da je izbaci iz ravnoteže. U djeliću sekunde izgubila je kontrolu, zarotirala se u zraku i svom silinom pala na tvrdu, zaleđenu stazu. Beživotno je klizila niz padinu prije nego što se zaustavila u snijegu. Prvo je udarila desnim koljenom od snježnu podlogu, a nakon toga je došlo do rotacije...

Tišina koja je uslijedila bila je zaglušujuća. Umjesto gromoglasnog navijanja, s tribina se čuo samo šokirani uzdah. Utrka je odmah prekinuta, a televizijske kamere uhvatile su potresne scene. Mikrofoni uz stazu zabilježili su njezine krike boli koji su odzvanjali planinom. Njezina kolegica iz reprezentacije, Breezy Johnson, koja je u tom trenutku vodila i sjedila u stolici u kojoj sjede vodeći u utrci, prekrila je lice rukama, ne mogavši gledati prizor... Mnogi koji su gledali utrku uživo primali su se za glavu, gledali svoje pametne telefone, nevjerujući čemu svjedoče...

Helikopterom u bolnicu pred očima svijeta

Utrka je bila prekinuta više od dvadeset minuta dok su medicinske ekipe pružale pomoć unesrećenoj skijašici. Prizor je bio mučan. Vonn je imobilizirana na nosilima, a ubrzo se iznad staze pojavio žuti spasilački helikopter. Dok su je podizali sa snijega, publika joj je uputila dug i glasan pljesak, odajući počast njezinoj hrabrosti i nevjerojatnoj karijeri. Helikopter ju je prevezao u bolnicu Codivilla Putti u Cortini, ostavljajući iza sebe šokirane sportaše, trenere i navijače.

"To je zadnje što smo željeli vidjeti", izjavila je njezina sestra Karin Kildow za NBC.

"Uvijek daje 110 posto, nikad manje, i znam da je u ovo uložila cijelo srce. Ponekad se takve stvari jednostavno dogode. To je vrlo opasan sport."

Rizik koji se nije isplatio

Ono što ovaj pad čini još tragičnijim jest kontekst u kojem se dogodio. Vonn se natjecala s potpuno potrganim prednjim križnim ligamentom (ACL) lijevog koljena, ozljedom koju je zadobila samo devet dana ranije na utrci Svjetskog kupa u Crans-Montani. Mnogi su smatrali da je njezina odluka da uopće starta bila suluda, no njezina želja za nastupom na voljenoj stazi bila je jača od boli i razuma.

Stručni komentatori bili su podijeljeni. Dvostruka olimpijska pobjednica Tina Maze izjavila je za Eurosport:

"Svi znamo kroz što je Lindsey prolazila. Mislim da je jednostavno previše riskirala. Naravno, ako niste zdravi, posljedice su još gore, ali to je Lindsey. To je bila njezina odluka, htjela je ovo bez obzira na sve", prenosi Reuters.

Slično razmišlja i bivši olimpijski pobjednik André Myhrer, koji je rekao:

"Pitanje je je li to bila mudra odluka, što zapravo apsolutno nije, ali razumijem njezinu odluku da se natječe."

Američki CNN piše:

"Bajka Lindsey Vonn završila je razočaravajuće nakon što je pala otprilike 13 sekundi nakon početka spusta u olimpijskom finalu. Vonn se nadala da će postati najstarija alpska skijašica koja je ikad osvojila olimpijsku medalju, no nakon dramatičnog završetka njezinih Igara sada je fokus na tome u kakvom je fizičkom i psihičkom stanju."

Njezin neustrašivi stil, koji ju je pretvorio u najveću spustašicu svih vremena s 84 pobjede u Svjetskom kupu, ponovno ju je koštao. Ta ista agresivnost koja joj je donosila pobjede, često ju je vodila i u opasne padove koji su obilježili njezinu karijeru.

Slavlje u sjeni tragedije: Zlato za Amerikanku Breezy Johnson

Dok se drama oko Lindsey Vonn odvijala, utrka se morala nastaviti. Na kraju dana, zlato je pripalo njezinoj sunarodnjakinji Breezy Johnson. Tridesetogodišnja Johnson postala je tako tek druga Amerikanka u povijesti, nakon same Vonn 2010. godine, koja je osvojila olimpijsko zlato u spustu. Njezino slavlje bilo je gorko-slatko.

"Srce mi je uz nju. Nadam se da nije tako strašno kao što je izgledalo. Znam koliko je teško skijati na ovoj stazi i kako te, baš zato što je toliko voliš, pad na njoj još više boli", izjavila je Johnson.

Srebrnu medalju osvojila je Njemica Emma Aicher, zaostavši samo četiri stotinke sekunde, dok je bronca pripala domaćoj heroini, Talijanki Sofiji Goggiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Pravi šampion i kolega! Pogledajte kako Slo Rocky nakon bolnog poraza podržava Vitasovića