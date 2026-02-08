Tko je Bad Bunny? Latino super zvijezda koji je od blagajnika postao najmoćnije ime glazbe

Bad Bunny (31), portorikanski reper, pjevač i globalna glazbena zvijezda, jedan je od najutjecajnijih izvođača današnjice. Pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, umjetnik koji je osvojio Grammy i postao najslušaniji glazbenik na svijetu, poznat je po hitovima, odvažnom stilu i jasnim društvenim stavovima. Večeras će nastupiti na poznatom Halftime Show-u Super Bowla.

Od skromnog djetinjstva do svjetske slave

Bad Bunny rođen je 10. ožujka 1994. u Vega Baji u Portoriku. Odrastao je u obitelji u kojoj je otac radio kao vozač kamiona, a majka kao učiteljica. Kao dječak pjevao je u crkvenom zboru, a kasnije je počeo stvarati vlastitu glazbu dok je studirao audiovizualne komunikacije i radio kao blagajnik u supermarketu.

Prve pjesme objavljivao je na platformi SoundCloud, a svjetsku pozornost privukao je singlom "Diles". Ubrzo je postao jedno od najvažnijih imena urbane latino glazbe.

Foto: Profimedia

Globalni hitovi i povijesni uspjesi

Njegov debitantski album "X 100PRE" donio mu je Latin Grammy, dok su albumi "YHLQMDLG" i "El Último Tour del Mundo" učvrstili njegovu svjetsku popularnost. Album "Un Verano Sin Ti" postao je globalni fenomen, a Bad Bunny je postao prvi latino izvođač s albumom na španjolskom jeziku koji je dosegnuo vrh Billboardove ljestvice.

Kasnijim izdanjima nastavio je dominirati streaming servisima, a prema podacima Spotifyja bio je najslušaniji glazbenik na svijetu.

Foto: Profimedia

Modna ikona i glas generacije

Bad Bunny poznat je po rodno fluidnom modnom izričaju i nekonvencionalnim modnim izborima. Njegov stil često pomiče granice i privlači pažnju modne industrije diljem svijeta.

Osim glazbe i mode, otvoreno govori o društvenim temama, imigraciji i identitetu, zbog čega izaziva snažne reakcije javnosti i političkih skupina.

Foto: Ramon ''tonito'' Zayas/zuma Press/profimedia

Privatni život i globalni utjecaj

Bad Bunny bio je u vezi s američkom manekenkom Kendall Jenner, a ranije je bio u dugogodišnjoj vezi s Gabriellom Berlingeri.

Danas se smatra jednim od najutjecajnijih latino izvođača u povijesti pop kulture, a njegov nastup na globalnim događajima poput Super Bowla potvrđuje status umjetnika koji oblikuje suvremenu glazbenu scenu.

POGLEDAJTE VIDEO:Superbowl spektakl u Santa Clari između Patriotsa i Seahawksa