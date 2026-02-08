Tko je Bad Bunny? Latino super zvijezda koji je od blagajnika postao najmoćnije ime glazbe
Njegov put od skromnog djetinjstva do svjetske slave inspirira milijune
Bad Bunny (31), portorikanski reper, pjevač i globalna glazbena zvijezda, jedan je od najutjecajnijih izvođača današnjice. Pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, umjetnik koji je osvojio Grammy i postao najslušaniji glazbenik na svijetu, poznat je po hitovima, odvažnom stilu i jasnim društvenim stavovima. Večeras će nastupiti na poznatom Halftime Show-u Super Bowla.
Od skromnog djetinjstva do svjetske slave
Bad Bunny rođen je 10. ožujka 1994. u Vega Baji u Portoriku. Odrastao je u obitelji u kojoj je otac radio kao vozač kamiona, a majka kao učiteljica. Kao dječak pjevao je u crkvenom zboru, a kasnije je počeo stvarati vlastitu glazbu dok je studirao audiovizualne komunikacije i radio kao blagajnik u supermarketu.
Prve pjesme objavljivao je na platformi SoundCloud, a svjetsku pozornost privukao je singlom "Diles". Ubrzo je postao jedno od najvažnijih imena urbane latino glazbe.
Globalni hitovi i povijesni uspjesi
Njegov debitantski album "X 100PRE" donio mu je Latin Grammy, dok su albumi "YHLQMDLG" i "El Último Tour del Mundo" učvrstili njegovu svjetsku popularnost. Album "Un Verano Sin Ti" postao je globalni fenomen, a Bad Bunny je postao prvi latino izvođač s albumom na španjolskom jeziku koji je dosegnuo vrh Billboardove ljestvice.
Kasnijim izdanjima nastavio je dominirati streaming servisima, a prema podacima Spotifyja bio je najslušaniji glazbenik na svijetu.
Modna ikona i glas generacije
Bad Bunny poznat je po rodno fluidnom modnom izričaju i nekonvencionalnim modnim izborima. Njegov stil često pomiče granice i privlači pažnju modne industrije diljem svijeta.
Osim glazbe i mode, otvoreno govori o društvenim temama, imigraciji i identitetu, zbog čega izaziva snažne reakcije javnosti i političkih skupina.
Privatni život i globalni utjecaj
Bad Bunny bio je u vezi s američkom manekenkom Kendall Jenner, a ranije je bio u dugogodišnjoj vezi s Gabriellom Berlingeri.
Danas se smatra jednim od najutjecajnijih latino izvođača u povijesti pop kulture, a njegov nastup na globalnim događajima poput Super Bowla potvrđuje status umjetnika koji oblikuje suvremenu glazbenu scenu.
