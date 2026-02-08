Pojest će 1,5 milijardi krilaca, popiti 123 milijuna gajbi piva, a 25 milijuna Amerikanaca neće doći na posao

Noćašnji Super Bowl bit će spektakl ne samo zbog utakmice između dvije najbolje NFL momčadi New England Patriotsa i Seattle Seahawksa, već i zbog svega što se događa tijekom cijelog tjedna, kao i na sam dan utakmice. Kao i obično, očekuje se da će ovogodišnji Super Bowl oboriti mnoge dosadašnje rekorde.

Tako će oči čitavog svijeta biti uprte u Santa Claru u Kaliforniji, gdje će se na velebnom Levi's Stadiumu odigrati Super Bowl LX, šezdeseto izdanje najvećeg sportskog i televizijskog događaja u Sjedinjenim Američkim Državama. Amerikanci su naprosto ludi za ovim događajem. Njima je to više od sporta, za Amerikance je to način života, zabava, spektakl... Super Bowl je odavno prerastao okvire sporta; to je globalni fenomen koji spaja vrhunski football, basnoslovne cifre i zabavni spektakl o kojem će se pričati mjesecima.

Foto: Bob Kupbens/icon Sportswire/newscom/profimedia

Između 20 i 25 milijuna Amerikanaca neće u ponedjeljak doći na posao

U borbi za prestižni trofej Vincea Lombardija sučelit će se tako prvaci dviju konferencija, spomenuti Seattle Seahawksi i New England Patriotsi, u reprizi jednog od najdramatičnijih finala u povijesti NFL-a.

Utakmica bi trebala početi oko pola jedan u noći na ponedjeljak (Arena Sport 1), no postoje mnogi trenuci prije, tijekom poluvremena i nakon nje koji su jednostavno nezaobilazni. Zbog ovog dvoboja, procjenjuje se da između 20 i 25 milijuna zaposlenih Amerikanaca neće doći na posao u ponedjeljak, dok će još dvadesetak milijuna kasniti.

Povratak starih rivala i priča o preokretu

Ovogodišnji Super Bowl donosi priču kakvu samo sport može napisati. I Seahawksi i Patriotsi su prošle sezone propustili doigravanje, a njihov povratak na najveću pozornicu predstavlja jedan od najnevjerojatnijih preokreta u modernoj eri NFL-a. Kladionice su im prije početka sezone davale minimalne šanse, no obje su momčadi, s omjerom 14-3 u regularnom dijelu, ušutkale sve kritičare.

Super Bowl je događaj u kojem se vrte milijuni i milijarde, ali nagrade za pojedine igrače i dalje su u stotinama tisuća. Prema pravilima kolektivnog ugovora lige, svaki igrač iz pobjedničkog tima dobit će 178.000 dolara, dok će oni iz gubitničke momčadi zaraditi po 103.000 dolara. Međutim, kada se zbroje nagrade za cijelu momčad, cifra doseže milijune, jer svaka ekipa broji čak 53 igrača. Osim tih osnovnih premija, mnogi od tih igrača imaju dodatne nagrade koje su već ugovorene, neovisno o ovom kolektivnom ugovoru.

New England Patriotsi, predvođeni trenerom godine Mikeom Vrabelom i mladim razigravačem Drakeom Mayeom, doživjeli su potpunu renesansu nakon nekoliko sušnih sezona koje su uslijedile poslije odlaska legendarne dinastije Brady-Belichick. Maye, sa samo 23 godine, postat će drugi najmlađi quarterback koji je započeo Super Bowl, a njegova mirnoća i preciznost transformirale su napad Patriotsa u drugi najučinkovitiji u ligi. Njihov put do finala bio je trnovit, uz pobjede nad tri top pet obrane lige u doigravanju, čime su dokazali svoju mentalnu čvrstinu.

S druge strane, Seattle Seahawksi stižu u Kaliforniju kao prvaci NFC-a, nošeni sjajnom obranom koja je primila najmanje poena u cijeloj ligi. Pod vodstvom trenera Mikea Macdonalda, momčad je pronašla novu energiju, a razigravač Sam Darnold, nakon godina lutanja po različitim klubovima, konačno je proigrao na razini koja se od njega očekivala kada je izabran kao treći na draftu 2018. godine. Zvijezda napada je hvatač Jaxon Smith-Njigba, koji je s 1.793 osvojene jardu bio najbolji u ligi, te se nada nastavku nevjerojatnog niza: svaki od prethodna četiri igrača koji su vodili ligu po broju uhvaćenih jardi i igrali Super Bowl, na kraju je i osvojio naslov. Zanimljivo je da je ovo repriza Super Bowla XLIX iz 2015. godine, kada su Patriotsi slavili rezultatom 28-24 u jednoj od najuzbudljivijih završnica ikad viđenih. Iako u sastavima nema nijednog igrača iz te utakmice, rivalstvo je ostalo, a ulozi su veći nego ikad.

Bad Bunny predvodi spektakl teži od 10 milijuna dolara

Kao i svake godine, glazbeni show na poluvremenu privlači jednaku, ako ne i veću pažnju od same utakmice. Nakon tri godine dominacije megapopularne pjevačice Taylor Swift, Super Bowl sada ima novu zvijezdu. Cardi B je stigla u grad i prema pisanju američkih medija, točnije Yahoo.com-a, ona bi trebala biti gošća na bini reperu Bad Bunnyju koji je najavljen kao glavni pjevač na poluvremenu. Fanovi Taylor Swift, a posebno oni koji prate Travisa Kelcea i Chiefse, vjerojatno su razočarani što njihova momčad nije uspjela plasirati u finale po četvrti put zaredom.

No, obožavatelji spektakularnih nastupa neće imati razloga za nezadovoljstvo. Cardi B, najnagrađivanija i najpoznatija reperka svih vremena, sada je u vezi sa Stefon Diggsem, zvijezdom New England Patriotsa, s kojim ima sina. Njezin glamur, koji je tijekom doigravanja osvježavao stadione, nije prošao nezapaženo. Sada ostaje da vidimo hoće li producentski tim prenosa pružiti Cardi B isti tretman koji je dobivala Taylor Swift.

Točan raspored nastupa i predviđena setlista za Super Bowl LX (2026.) u San Franciscu fokusirani su na povijesni nastup Bad Bunnyja, koji će trajati oko 13 minuta. Green Day nastupa na otvaranju ceremonije. Prije početka utakmice: Himnu izvodi Charlie Puth, "America the Beautiful" Brandi Carlile, a "Lift Every Voice and Sing" Coco Jones. Početak Apple Music Halftime Showa s Bad Bunnyjem. Predviđena setlista Iako se službeni popis pjesama čuva u tajnosti do samog nastupa, vodeći mediji poput The Athletic i USA Today predviđaju sljedeći slijed: "Tití Me Preguntó" – favorit kladionica za pjesmu otvaranja. "El Apagón" – snažna posveta Portoriku. "DÁKITI" – globalni hit s Jhaycom. "I Like It" – ključni trenutak s Cardi B. Očekuje se da će se pridružiti Bad Bunnyju za ovaj megahit. "Me Porto Bonito" – uz potencijalno gostovanje Chencha Corleonea. "NUEVAYoL" i "EoO" – hitovi s najnovijeg albuma Debí Tirar Más Fotos. "Callaíta" – ljetna himna za podizanje atmosfere. "BAILE INoLVIDABLE" – predviđa se kao veliko finale nastupa jer je pjesma bila istaknuta u službenom najavnom videu. Potencijalni gosti Cardi B, nagađa se o gostovanjima glazbenika kao što su Rosalía, Jhayco, Daddy Yankee i Marc Anthony.

Pojavivši se na događaju Fanatics dan prije Super Bowla, novinar je upitao Cardi B o mogućnosti izvođenja njezina hita "I Like It" s Bad Bunnyjem na Super Bowl poluvremenu.

Cardi B je dala suzdržani odgovor i nije željela otići dalje kad ju je novinar pritisnuo oko ponovnog susreta s Bad Bunnyjem.

"Bilo bi uzbudljivo," rekla je Cardi B.

Foto: Samuel Rigelhaupt/ddp Usa/profimedia

Njena prisutnost na događajima tijekom Super Bowl tjedna nije nikakva potvrda njezina sudjelovanja na poluvremenu Super Bowla, ali američki mediji tvrde kako će Cardi B gotovo sigurno biti gost iznenađenje. Osim toga, ako Diggs osvoji Super Bowl iste večeri i ako njegova partnerica zablista na poluvremenu s Bad Bunnyjem, ovo bi mogao biti vikend koji par i njihovi obožavatelji nikada neće zaboraviti.

Trump nije sretan što Bad Bunny pjeva na poluvremenu najvećeg sportskog događaja u SAD-u

Bad Bunny, jedini potvrđeni glavni izvođač, postat će prvi latinoamerički solo izvođač koji predvodi Halftime Show, što NFL vidi kao ključan potez u privlačenju rastuće latino populacije. Njegov nastup dolazi samo tjedan dana nakon što je osvojio Grammy za album godine, a izazvao je i reakciju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je izbor izvođača nazvao "apsolutno smiješnim", dodatno podgrijavši atmosferu.

Bad Bunny se, čini se, više fokusira na širenje svoje popularnosti među latino zajednicom i širom globalnom publikom, nego na svoje političke stavove, poput onih u kojima kritizira Trumpovu politiku. On također odbija nastupati u SAD-u dokle god agenti ICE-a patroliraju ulicama. Navodno je dogovoreno da na Super Bowlu neće biti prisutni, prenosi ESPN.

Šef sigurnosti NFL-a Cathy Lanier izjavila je u utorak da će federalna sigurnosna prisutnost na Super Bowlu LX biti u skladu s onom na prethodnim Super Bowlima, te da među federalnim agencijama neće biti službenika za imigraciju i carine (ICE) na stadionu Levi's u Santa Clari, Kalifornija.

"Nema planiranih aktivnosti ICE-a. U tome smo sigurni“, izjavila je Lanier na sastanku o sigurnosti.

Nedavno je službenik Ministarstva domovinske sigurnosti, Jeff Brannigan, organizirao niz privatnih poziva s lokalnim dužnosnicima i NFL-om u kojima je naglasio da ICE ne planira provoditi nikakve zakonske radnje tijekom tjedna Super Bowla ili na samoj utakmici, rekli su izvori za Associated Press. No, vratimo se mi na zabavni program.

Zabavni program počinje i prije utakmice. Američku himnu otpjevat će popularni pjevač Charlie Puth, dok će legendarni rock bend Green Day, porijeklom upravo iz Bay Area regije, zagrijati publiku svojim hitovima.

Nakon koncerta, tokom različitih pauza, emitirat će se skupe, posebno snimljene reklame, koje će generirati prihod i kroz honorare za megazvijezde, ali i kroz visokooktanske termine u TV programu. Ove godine, za najbolji prostor na ekranu plaćalo se čak 10 milijuna dolara za 30 sekundi. U tim reklamama, Jennifer Aniston će ponovo raditi zajedno s Benom Affleckom i Mattom LeBlancom, Bradley Cooper i Matthew McConaughey će imati žestoki sukob, a George Clooney će napraviti svoj debi. Također, bit će tu i Lady Gaga, Kendall Jenner, Emma Stone, Ben Stiller, William Shatner...

Cijeli događaj prati i financijska pozadina koja oduzima dah. Cijena televizijske reklame u trajanju od samo trideset sekundi ove je godine dosegla rekordni iznos od osam do deset milijuna dolara. Očekuje se da će prijenos samo u SAD-u pratiti više od 127 milijuna ljudi, a ekonomski utjecaj na regiju San Francisca procjenjuje se na vrtoglavih 500 milijuna dolara.

Procjenjuje se da između 20 i 25 milijuna zaposlenih Amerikanaca neće doći na posao u ponedjeljak zbog Super Bowla, dok će još dvadesetak milijuna kasniti.

Milijardu i pol krilaca i rijeke piva

Super Bowl nedjelja je neslužbeni američki praznik, dan kada se ruše rekordi u konzumaciji hrane i pića. Prema izvješću Nacionalnog vijeća za piletinu (National Chicken Council), Amerikanci će danas pojesti nevjerojatnih 1,48 milijardi pilećih krilaca. Poredana jedna do drugih, ta krilca bi gotovo tri puta opasala planet Zemlju. Uz hranu, naravno, ide i piće. Procjene govore da će se popiti oko 123 milijuna gajbi piva, što je dovoljno da se napuni dvadesetak olimpijskih bazena. Najpopularniji prilog u čak 31 američkoj saveznoj državi je umak od bivolje piletine (Buffalo chicken dip), što potvrđuje status krilaca kao apsolutnog kralja Super Bowl jelovnika. Procjenjuje se, stoga, da će na hranu i piće otići 16 milijardi dolara.

Detalji koji čine razliku

Za kraj, nekoliko zanimljivosti koje zaokružuju priču o Super Bowlu LX. Patriotsi, koji su formalni domaćini, odabrali su igrati u bijelim dresovima. Povijest kaže da je to pametan potez, s obzirom na to da su momčadi u bijelom pobijedile u 16 od posljednja 21 finala. Seahawksi će nositi svoju prepoznatljivu tamnoplavu kombinaciju. Na dresovima obje momčadi nalazit će se poseban amblem "USA 250", u čast 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država.

Spektakl na Levi's Stadiumu, koji će za ovu priliku primiti 75.000 sretnika, uskoro počinje. Hoće li Patriotsi osvojiti svoj rekordni sedmi naslov ili će Seahawksi po drugi put u povijesti podići trofej, saznat ćemo nakon, nadamo se, još jedne nezaboravne utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Dva hrvatska borca doživjela su teške poraze: Pogledajte kako su tješili jedan drugoga