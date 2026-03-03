FREEMAIL
GOSPODIN SAVRŠENI /

Cocktail-party bez filtera! Tko je siguran u sebe, a tko ide kući?

Cocktail-party bez filtera! Tko je siguran u sebe, a tko ide kući?
Foto: RTL

Tko ide kući pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog'

3.3.2026.
11:50
Hot.hr
RTL
Na redu je jedan sasvim poseban cocktail-party, koji bi mogao otkriti što djevojke zaista misle jedna o drugoj.

Neki su stavili ružičaste naočale, dok drugi i kroz njih vide vrlo bistro kako stvari zaista stoje.

Jedna od djevojaka posebno pazi na svoje ponašanje pred Gospodinom Savršenim, dok će neke dobiti prvu priliku za razgovor jedan na jedan.

Foto: RTL

Ceremonija ruža pokazat će tko se odlučio za svog Savršenog, a tko i dalje sjedi na dva stolca.

Suze i iskrene emocije obilježit će odlazak još jedna djevojke...

Foto: RTL

Tko ide kući pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO:Što je ovo? Gusti dim se uzdiže poput tornada! Scene užasa iz Bejruta obilaze svijet...

najčitanije
