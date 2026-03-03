Najmanja pogreška na ovoj cesti skupo se plaća: Vožnja zahtijeva iznimnu vještinu i oprez

U Nepalu, kroz planinske masive Himalaje, prolazi cesta Sindhuli, službeno poznata kao autocesta BP Koirala. Ova prometnica, duga 160 kilometara, povezuje dolinu Katmandua s istočnim nizinskim područjima.

Iako ima status važne državne ceste, njezine karakteristike predstavljaju značajan izazov za vozače. Kolnik, čija širina tek neznatno premašuje jedan prometni trak, prolazi uz strme provalije, zahtijevajući iznimnu vještinu i oprez, piše Rising Nepal Daily.

Sigurnosni rizici vožnje na cesti

Izgradnja ceste, koja je trajala gotovo dva desetljeća uz financijsku pomoć Japana, smatra se značajnim inženjerskim postignućem u Aziji. Unatoč tome, njezini projektni parametri odstupaju od suvremenih sigurnosnih standarda. Velik broj oštrih zavoja i serpentina zahtijeva od vozača smanjenu brzinu i potpunu koncentraciju, budući da i najmanja pogreška u vožnji može dovesti do teških posljedica.

Dodatne sigurnosne rizike predstavljaju i prirodni uvjeti. Nestabilna geološka podloga uzrok je čestih odrona, posebice tijekom sezone monsuna. U višim predjelima, gusta magla može smanjiti vidljivost na samo nekoliko metara, a nedostatak zaštitnih ograda na najizloženijim dionicama dodatno povećava opasnost. Iz tih je razloga promet za teška teretna vozila strogo ograničen, no prometne nesreće i dalje su česta pojava.

Najveća stopa smrtnosti u prometu

Statistički podaci o prometnim nesrećama su zabrinjavajući. Nepal bilježi jednu od najviših stopa smrtnosti u cestovnom prometu u regiji, a cesta Sindhuli značajno doprinosi toj negativnoj statistici. Prema policijskim izvješćima, na području gdje se cesta križa s drugim prometnicama u jednoj je godini zabilježeno više od dvjesto nesreća. Samo na jednoj dionici dogodila su se 82 sudara u kojima je smrtno stradalo 11 osoba, a više od dvjesto ih je ozlijeđeno.

Osim objektivnih opasnosti, uz cestu su vezana i određena lokalna vjerovanja. Jedan od najuočljivijih fenomena su tisuće malih zrcala postavljenih uz potporne zidove. Prema vjerovanju lokalnog stanovništva, zrcala su posvećena božici Seti Devi i služe kao zaštita. Legenda navodi da je tijekom izgradnje ceste uklonjen drevni hram, što je navodno izazvalo nezadovoljstvo božanstava pa vozači ostavljaju zrcala kao prinose za siguran prolaz. Također, u lokalnom folkloru prisutne su priče o paranormalnim pojavama, poput iznenadnog pojavljivanja vozila u magli, što doprinosi reputaciji ceste kao iznimno opasne dionice.

Utjecaj prirodnih nepogoda

Posljednjih godina, cesta je često pogođena prirodnim nepogodama. U rujnu prethodne godine, poplave rijeke Roshi uništile su dionicu dugu osam kilometara, što je dovelo do prekida ključne prometne veze. Nadležne službe uspostavile su privremene obilaznice kroz korito rijeke, što je usporilo promet i povećalo rizik, osobito za vrijeme kišnih razdoblja kada se trasa pretvara u blatnu i sklisku podlogu.

Pokrenuti su planovi za opsežnu rekonstrukciju, podijeljenu u nekoliko faza, za što je vlada osigurala sredstva u iznosu od približno 58 milijuna eura. Projektom je predviđeno podizanje razine kolnika, izgradnja potpornih zidova te proširenje ceste na minimalnu širinu od sedam metara. Za najzahtjevnije dionice razmatraju se i složenija rješenja poput izgradnje tunela i vijadukata, za što se očekuje tehnička pomoć japanskih stručnjaka. Do završetka radova, vozači su i dalje izloženi rizicima, zbog čega nadležne službe tijekom sezone monsuna redovito zatvaraju cestu za promet tijekom noći kao mjeru prevencije.

